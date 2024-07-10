Фанаты сборной Нидерландов ранили 5 английских болельщиков в ходе атак на бары в Дортмунде перед встречей команд на Евро-2024
Нидерландские фанаты атаковали английских перед матчем команд на Евро-2024.
Daily Mail передает, что в ходе серии нападений на бары в Дортмунде пострадали пятеро болельщиков британской сборной. Агрессоры били их и бросали различные предметы, включая стулья и скамейки.
Отмечается, что местные жители пытались защитить заведения, также потребовалось вмешательство полиции.
Согласно неподтвержденным сообщениям, и те, и другие фанаты обменивались оскорбительными кричалками.
Изображение: dailymail.co.uk
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Получается
Так этих островных крыс