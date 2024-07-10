Фанаты сборной Нидерландов ранили 5 английских болельщиков в ходе атак на бары в Дортмунде перед встречей команд на Евро-2024

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Нидерландские фанаты атаковали английских перед матчем команд на Евро-2024.

Daily Mail передает, что в ходе серии нападений на бары в Дортмунде пострадали пятеро болельщиков британской сборной. Агрессоры били их и бросали различные предметы, включая стулья и скамейки.

Отмечается, что местные жители пытались защитить заведения, также потребовалось вмешательство полиции.

Согласно неподтвержденным сообщениям, и те, и другие фанаты обменивались оскорбительными кричалками.

Изображение: dailymail.co.uk

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Попали англичане под разDutchу)
+62
-3
+59
Ответ Skip
Непохоже на голландцев (
Ультрас Фейеноорда и Аякса ,например,довольно жесткие ребята
+19
0
+19
а потом удивляемся почему Промес такой агрессивный
+19
-1
+18
5:0
Получается
+17
-1
+16
Ответ Why always me?!
А чего мужик в полосатой футболке штаны приспустил?
Отвлекающий маневр, для голландцев
+13
0
+13
А чего мужик в полосатой футболке штаны приспустил?
+9
0
+9
Почему-то все драки на всех турнирах именно с участием англичан: что с нашими, по-моему а 2014-ом, что на этом евро уже вторая драка(первая с сербами), даже на финал лч во Франции, который начался с задержкой вся проблема была из-за поддельных билетов у англичан. Все беды в истории от них идут
+10
-3
+7
Ответ Den-is
Попали англичане под разDutchу)
Под разDutchy Courage
+5
0
+5
Англичан только ленивые не били.
+4
0
+4
Ответ Yusif Huseyinov
Отдыхаю в Турции сейчас и англичан тут много. Такие быдло и противные , даже не жалко , что отдубасили это гамно
Ну понятно что англичане сами напросились и получили от голландцев
+4
0
+4
Так же и на поле только вперед оранжевые,выносить эти мертвые тельца
+5
-1
+4
вроде драка, а у всех одна рука занята пузырем
+4
0
+4
Голландцы под пивом непобедимы...
+3
0
+3
Хоть раз про англичан написали: агрессоры напали, агрессоры бросали бутылки и т.д.???
+2
0
+2
Посадят кого, как наших в 2016? Или это другое?
+3
-1
+2
Непохоже на голландцев (
+4
-2
+2
Отдыхаю в Турции сейчас и англичан тут много. Такие быдло и противные , даже не жалко , что отдубасили это гамно
+8
-7
+1
если бы это не сделали голландцы, это сделали бы Солдаты НАТО
+1
0
+1
Битва при Дортмунде.😅😅😅
+2
-1
+1
Дружная семья народов европки.
+6
-5
+1
Ответ Peter Parker
5:0 Получается
А то всё говорят, что не бывает ТБ 1.5 с англичанами :)
+1
0
+1
Ответ НеПотерплю!
Хоть раз про англичан написали: агрессоры напали, агрессоры бросали бутылки и т.д.???
Что ты себе позволяешь, а? Безобидные английские болельщики, культурные, образованные, дружелюбные... Вот и пользуются все этим!!! Обижают)
+1
-1
0
Ответ BertNiKK
Где? В Мармарисе? Был там два года назад: полно британских пабов, где постоянно бухают и смотрят футбол. В других курортах ни разу их не встречал.
В Аланье. Вот как раз на матч собрались 🙂
+1
-1
0
Ответ Yusif Huseyinov
Отдыхаю в Турции сейчас и англичан тут много. Такие быдло и противные , даже не жалко , что отдубасили это гамно
Твари редкие. Кто с бритишами хоть раз отдыхал поймут
+3
-3
0
Ответ Alexander Zubkov
Почему-то все драки на всех турнирах именно с участием англичан: что с нашими, по-моему а 2014-ом, что на этом евро уже вторая драка(первая с сербами), даже на финал лч во Франции, который начался с задержкой вся проблема была из-за поддельных билетов у англичан. Все беды в истории от них идут
Это Любовь)))
0
0
0
Ответ Korki
Ультрас Фейеноорда и Аякса ,например,довольно жесткие ребята
Они другу друга пыряли и к телу таблички прикладывали
0
0
0
Ответ Эдуард Глянцев
А то всё говорят, что не бывает ТБ 1.5 с англичанами :)
недооцененный комм
0
0
0
🤣🤣🤣 хаха
0
0
0
А что Кокорин там делает?
0
0
0
Молодцы травокуры
Так этих островных крыс
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий