Фанаты сборной Нидерландов ранили 5 английских болельщиков в ходе атак на бары в Дортмунде перед встречей команд на Евро-2024

Нидерландские фанаты атаковали английских перед матчем команд на Евро-2024.

Daily Mail передает, что в ходе серии нападений на бары в Дортмунде пострадали пятеро болельщиков британской сборной. Агрессоры били их и бросали различные предметы, включая стулья и скамейки.

Отмечается, что местные жители пытались защитить заведения, также потребовалось вмешательство полиции.

Согласно неподтвержденным сообщениям, и те, и другие фанаты обменивались оскорбительными кричалками.

Изображение: dailymail.co.uk

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