Газинский покинул «Урал» после вылета из РПЛ. 34-летний полузащитник провел 8 матчей в сезоне

«Урал» объявил об уходе 34-летнего Юрия Газинского.

«Футбольный клуб «Урал» не стал продлевать контракт с полузащитником. пришел в наш клуб в августе 2022 года и провел на поле 28 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 3 передачи.

Болельщики надолго запомнят коронные голы Юры на дальней штанге после розыгрыша угловых! К сожалению, серьезные травмы не дали полузащитнику еще больше проявить свое мастерство в матчах.

Спасибо, Юра, за два года, проведенные в Екатеринбурге, и желаем тебе успехов в дальнейшем!» – говорится в официальном заявлении клуба в телеграм-канале.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 7 матчей в Мир , не отметившись голевыми действиями, и один матч в Фонбет Кубке России. « » вылетел из Премьер-лиги, уступив «Акрону» (0:2, 2:1) по сумме двух стыковых матчей.