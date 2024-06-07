Газинский покинул «Урал» после вылета из РПЛ. 34-летний полузащитник провел 8 матчей в сезоне

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Урал Юрий Газинский Футбол

«Урал» объявил об уходе 34-летнего Юрия Газинского.

«Футбольный клуб «Урал» не стал продлевать контракт с полузащитником. Юрий Газинский пришел в наш клуб в августе 2022 года и провел на поле 28 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 3 передачи.

Болельщики надолго запомнят коронные голы Юры на дальней штанге после розыгрыша угловых! К сожалению, серьезные травмы не дали полузащитнику еще больше проявить свое мастерство в матчах.

Спасибо, Юра, за два года, проведенные в Екатеринбурге, и желаем тебе успехов в дальнейшем!» – говорится в официальном заявлении клуба в телеграм-канале.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 7 матчей в Мир РПЛ, не отметившись голевыми действиями, и один матч в Фонбет Кубке России. «Урал» вылетел из Премьер-лиги, уступив «Акрону» (0:2, 2:1) по сумме двух стыковых матчей.

4 комментария
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Запомнилась серия голов Газинского с замыканием передач с угловых за Урал как под копирку... Было эпично...
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Спасибо за все, легенда!
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Можно в Акроне попробовать. Молодёжь поднатоскать
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