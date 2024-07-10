Юрий Жирков: «В ЦСКА все играли за эмблему. В «Зените» играл за город и болельщиков. После перехода были небольшие прения, меня освистывали, но потом все стало нормально»
Юрий Жирков вспомнил периоды выступления за ЦСКА и «Зенит».
«Играл ли я за эмблему? Да, в ЦСКА у нас все играли за эмблему.
За стрелку в «Зените»? Когда перешел в «Зенит», играл за город и болельщиков. Мой переход был воспринят так себе, были небольшие прения – болельщики освистывали, но потом все стало нормально», – заявил экс-игрок сборной России.
Юрий Жирков начал профессиональную карьеру в «Спартаке» из Тамбова, позже перешел в ЦСКА, а также выступал в «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зените» и «Химках».
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Не говорю, что это правильно, просто как факт. Жиркова в фанатской среде ЦСКА, мягко говоря, недолюбливают.
В онжи ты перешёл тоже за эмблему играть?