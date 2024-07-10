Юрий Жирков: «В ЦСКА все играли за эмблему. В «Зените» играл за город и болельщиков. После перехода были небольшие прения, меня освистывали, но потом все стало нормально»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия болельщики Футбол

Юрий Жирков вспомнил периоды выступления за ЦСКА и «Зенит».

«Играл ли я за эмблему? Да, в ЦСКА у нас все играли за эмблему.

За стрелку в «Зените»? Когда перешел в «Зенит», играл за город и болельщиков. Мой переход был воспринят так себе, были небольшие прения – болельщики освистывали, но потом все стало нормально», – заявил экс-игрок сборной России.

Юрий Жирков начал профессиональную карьеру в «Спартаке» из Тамбова, позже перешел в ЦСКА, а также выступал в «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зените» и «Химках».

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23 комментария
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И никаких претензий к Жиркову нет ни у коней, ни у нас. Один из лучших российских игроков
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Ответ Ебздрогыч
В Анжи за жиесть играл?
За дагестанских москвичей)
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А какие претензии могут быть к Юрию? Он честно отрабатывал свой контракт, не филонил,ноги в стыках не прятал, глупостей не говорил( в отличии от своей жены) .Я сейчас говорю про его игру в Зените.По мне ,один из лучших игроков был . Удачи тебе. и здоровья !
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Жирков пожалуй один из тех,кто всегда показывал высокий класс.Даже сейчас он может быть явно полезнее и лучше,чем многие молодые.
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Ответ Groznyi2024
И никаких претензий к Жиркову нет ни у коней, ни у нас. Один из лучших российских игроков
Да ладно? А как же постоянные кричалки про «иуду» в каждом матче с участием Жиркова после перехода в Зенит?
Не говорю, что это правильно, просто как факт. Жиркова в фанатской среде ЦСКА, мягко говоря, недолюбливают.
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Спасибо Юрец, что ты до сих пор предан ЦСКА!
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В Анжи за жиесть играл?
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Ответ Willy Kambwala
За дагестанских москвичей)
Там за тупо за деньги)
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В Анжи тупо по кайфу играл
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Вот уж к кому никогда не было претензий. Не помню скандалов и игрок на уровне. Такой же Кириченко был, кто на ум первым пришел из топовых игроков.
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В Челси и Анжи за дух.
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Ответ red-blue-cote
Да ладно? А как же постоянные кричалки про «иуду» в каждом матче с участием Жиркова после перехода в Зенит? Не говорю, что это правильно, просто как факт. Жиркова в фанатской среде ЦСКА, мягко говоря, недолюбливают.
Ну не знаю, особо недалёкие люди кричали значит, он же не воспитанник и переходил к тому же не напрямую
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Бесплатно играл?
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Юра к чему этот пафос про эмблему?
В онжи ты перешёл тоже за эмблему играть?
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Удивительно это стремление отмазываться. А от чего? Футбол - работа. Смена фирмы - что в этом ужасного?
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Молодец Юра! Сказал все точно - в ЦСКА играл за эмблему и за клуб, а в Питере за город и болельщиков! В сердце ЦСКА навсегда!
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Жиркова больше всего хейтили, включая на матчах сборной, когда он в Анжи играл. Заряд на матче сборной со словами - "ЖИРКОВ .......!" помнят олд-фаги
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А как же дипломат Жени Харьковского в раздевалке перед важными играми? Там внутри наверное эмблемы были?
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Ответ red-blue-cote
Да ладно? А как же постоянные кричалки про «иуду» в каждом матче с участием Жиркова после перехода в Зенит? Не говорю, что это правильно, просто как факт. Жиркова в фанатской среде ЦСКА, мягко говоря, недолюбливают.
да было
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Ответ luu
Ну не знаю, особо недалёкие люди кричали значит, он же не воспитанник и переходил к тому же не напрямую
было , и тоже с марио, тоже не напрямую !?
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Ответ red-blue-cote
Да ладно? А как же постоянные кричалки про «иуду» в каждом матче с участием Жиркова после перехода в Зенит? Не говорю, что это правильно, просто как факт. Жиркова в фанатской среде ЦСКА, мягко говоря, недолюбливают.
Есть такое! Но сказал все так, как чувствует! ЦСКА в нем навсегда
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