Мюллер решил завершить карьеру в сборной Германии (Кристиан Фальк)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер завершает карьеру в сборной Германии.

По информации журналиста Кристиана Фалька, матч 1/4 финала Евро против Испании (1:2) стал последним для Мюллера за национальную команду.

Всего на счету 34-летнего полузащитника 131 матч за сборную Германии – больше только у Лотара Маттеуса (150) и Мирослава Клозе (137).

В составе сборной Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занимал третье место на ЧМ-2010.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

39 комментариев
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Это была славная охота.
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ЛЕГЕНДА
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Рекорд Клозе по голам на ЧМ останется непревзойденным
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Ответ Enisei08
Очень недооцененный футболист. Наверное, в совокупности должен входить в топ-15 лучших футболистов оллтайм 10 мячей на ЧМ, а на Евро-0.. ирония, конечно
Ну про топ-15 ты загнул уж, пожалуй. Но то, что недооценен это да. Хотя вроде в сборные года УЕФА всякие он входил в лучшие годы, вроде как.
+24
0
+24
Очень недооцененный футболист. Наверное, в совокупности должен входить в топ-15 лучших футболистов оллтайм
10 мячей на ЧМ, а на Евро-0.. ирония, конечно
+20
-8
+12
Ответ Sergey Zavyalov
Жалко его, нойер тоже скоро уйдёт, уйдёт эпоха
Нойер ещё на ЧМ-2026 в основе поедет, Тер Штегену после такого точно помощь психолога нужна будет.
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Очень жаль, что было так много внимания Кроосу и так мало внимания Томасу Мюллеру. Он заслужил этого.
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Ответ tfs
Рекорд Клозе по голам на ЧМ останется непревзойденным
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
+10
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+7
Жалко его, нойер тоже скоро уйдёт, уйдёт эпоха
+8
-1
+7
Ответ Enisei08
Очень недооцененный футболист. Наверное, в совокупности должен входить в топ-15 лучших футболистов оллтайм 10 мячей на ЧМ, а на Евро-0.. ирония, конечно
Классный был игрок. Не имевший чёткого игрового амплуа. Инсайд одним словом.
+5
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+4
Ответ John Johanov
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
2 за 10 выбил он когда, говорили так тоже Мюллера Про
+4
-1
+3
Ответ John Johanov
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
Про Мюллера тоже так говорили, когда он выбил 10 за 2.
+5
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+3
Ответ brodovan
Нойер ещё на ЧМ-2026 в основе поедет, Тер Штегену после такого точно помощь психолога нужна будет.
Хз зачем тер стеген ездит в сборную, ездить туда и при любом раскладе сидеть на лавке - себя не уважать
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+3
С ним уходит целое поколение. Эпохальный игрок
+3
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+2
Ответ John Johanov
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
Про Мюллера тоже так говорили, когда он выбил 10 за 2)))
+3
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+2
Легенда, жаль Евро так и не выиграл. А так был бы полный комплект
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-Штирлиц, Вы еврей!
- Что Вы, Мюллер, я русский.
- А я - немецкий.
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Уже и не представляешь сборную Германии без Мюллера, действительно легендарный игрок!
+3
-1
+2
Ответ John Johanov
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
Про Мюллера тоже так говорили, когда он выбил 10 за 2!)
+2
-1
+1
Ответ John Johanov
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
Про Мюллера тоже так говорили, когда он выбил 10 за 2)
+2
-1
+1
Ответ John Johanov
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
Про Мюллера тоже так говорили, когда он выбил 10 за 2.
+2
-1
+1
Ответ John Johanov
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
Про Мюллера тоже так говорили, когда он выбил 10 за 2.
+2
-1
+1
Легендарный игрок и Чемпион Мира:)) На ряду с Гризманном безусловно входят в топ 10 лучших игроков 21 века:) Хет-трик на ЧМ как вишенка на торте:))

https://youtu.be/NoNSoV2onDg?si=kYODTQ9n0_3P6Kyr
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Ответ misterCao
Помню когда он на чм-10 забил 5 мячей за турнир многие (и я в том числе) реально поверили в его возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Но если на чм-14 он добавил ещё 5 мячей в копилку, то потом затух. Резво начал, но потом провал. Но зато взял золото на чм-14 и вообще славную карьеру провел.
На двух следующих ЧМ сборная посыпалась, а на этом Евро ему особо не доверяли.
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Ответ Партия Новых Регионов
Комментарий скрыт
а кто это?
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Ответ John Johanov
Уже на следующем ЧМ рекорд падёт! Мбаппе идёт по ускоренной! Клозе за 4 ЧМ рекорд 16 выбил. У Мбаппе 12 за 2! Он в любом случае его побьет, если не вмешаютс травмы и т.д. Я ни разу ни за Мбаппе, но реальность такова.
Если продолжит так же феерить, как на этом Евро, то не побьёт. Во Франции хватает любителей тянуть одеяло на себя и жаждущих забивать.
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настоящий немец
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Следующий, наверное, Нойер.
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А как лихо начинал к 25 годам уже 10 мячей на ЧМ имел , казалось на рекорд замахнётся.
А вот с голами Евро у него не ладилось и это ещё мягко сказано
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Ответ Дмитрий Манин
Ну про топ-15 ты загнул уж, пожалуй. Но то, что недооценен это да. Хотя вроде в сборные года УЕФА всякие он входил в лучшие годы, вроде как.
Третий бомбардир в истории Бундеслиги, двухкратный обладатель требла, куча внутренних трофеев, победитель ЧМ. В принципе, топ-15 ему к лицу.
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