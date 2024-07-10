Мюллер решил завершить карьеру в сборной Германии (Кристиан Фальк)
Томас Мюллер завершает карьеру в сборной Германии.
По информации журналиста Кристиана Фалька, матч 1/4 финала Евро против Испании (1:2) стал последним для Мюллера за национальную команду.
Всего на счету 34-летнего полузащитника 131 матч за сборную Германии – больше только у Лотара Маттеуса (150) и Мирослава Клозе (137).
В составе сборной Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занимал третье место на ЧМ-2010.
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10 мячей на ЧМ, а на Евро-0.. ирония, конечно
- Что Вы, Мюллер, я русский.
- А я - немецкий.
https://youtu.be/NoNSoV2onDg?si=kYODTQ9n0_3P6Kyr
А вот с голами Евро у него не ладилось и это ещё мягко сказано