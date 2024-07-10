Мюллер решил завершить карьеру в сборной Германии (Кристиан Фальк)

Томас Мюллер завершает карьеру в сборной Германии.

По информации журналиста Кристиана Фалька, матч 1/4 финала Евро против Испании (1:2) стал последним для Мюллера за национальную команду.

Всего на счету 34-летнего полузащитника 131 матч за сборную Германии – больше только у Лотара Маттеуса (150) и Мирослава Клозе (137).

В составе сборной Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занимал третье место на ЧМ-2010.

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