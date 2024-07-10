Макрон поблагодарил Францию за Евро: «Они вывели нас в 1/2 финала и заставили трепетать до последней секунды» 

Эммануэль Макрон оценил выступление сборной Франции на Евро-2024.

«Трехцветные» дошли до 1/2 финала, где уступили (1:2).

«Они вывели нас в 1/2 финала Евро и заставили трепетать до последней секунды. Спасибо, «синие».

Поздравляем наших испанских друзей», – написал президент .

Шикарный Ямаль, печальный Мбаппе и еще пара причин победы Испании над Францией. Экспресс-разбор

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола