Макрон поблагодарил Францию за Евро: «Они вывели нас в 1/2 финала и заставили трепетать до последней секунды»
Эммануэль Макрон оценил выступление сборной Франции на Евро-2024.
«Трехцветные» дошли до 1/2 финала, где уступили Испании (1:2).
«Они вывели нас в 1/2 финала Евро и заставили трепетать до последней секунды. Спасибо, «синие».
Поздравляем наших испанских друзей», – написал президент Франции.
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"Доктор, у меня жопа болит.
- В каком месте?
- У самого входа.
- Пока вы будете называть это место входом - оно будет болеть."