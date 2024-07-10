Макрон поблагодарил Францию за Евро: «Они вывели нас в 1/2 финала и заставили трепетать до последней секунды» 

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Эммануэль Макрон Футбол

Эммануэль Макрон оценил выступление сборной Франции на Евро-2024.

«Трехцветные» дошли до 1/2 финала, где уступили Испании (1:2).

«Они вывели нас в 1/2 финала Евро и заставили трепетать до последней секунды. Спасибо, «синие». 

Поздравляем наших испанских друзей», – написал президент Франции.

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82 комментария
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В конце матча была одна мысль, лишь бы дурак не залетел в ворота Испании, не очень хотелось трепетать еще 2 по 15, а то и вообще в финале.
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Трепетать.. Во заливает
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Сборную "синих", с чрезмерной политической агитацией , навязанной ей федерацией футбола и лично Макроном, отправил домой испанский школьник.
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миссию для Макрона сборная выполнила, политические лозунги и мысль недопустить приход к власти партию Ле Пен.Как инструмент пропаганды в руках Макрона ,сбродная Франции очень хорошо показала себя на этом Евро
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Эмманюэль привычно трепетала у входа в раздевалку...
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Ответ uppercut-67
Эмманюэль привычно трепетала у входа в раздевалку...
Вспомнил анекдот:

"Доктор, у меня жопа болит.
- В каком месте?
- У самого входа.
- Пока вы будете называть это место входом - оно будет болеть."
+50
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Точнее Спасибо «петушки» )
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Наконец-то новости французской политики исчезнут со спорса, спасибо за вылет Франция!
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Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Как у твоего папаши в твою мамашу
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Даже не поблагодарил за политическую агитацию? Они на Евро не о футболе думали, больше за выборы агитировали.
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Развалом Франции в полуфинале весьма доволен! Прибавит радости ещё и вылет на родину представителей туманного Альбиона!
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Ответ ShamilK
С таким поколением талантов, когда каждый год появляется какой-то крутой футболист и взяли всего один ЧМ. Даже Италия со своими ноунеймами и Португалия с игроками чемпионата Турций взяли ЧЕ, а Франций оказывается просто Погба не хватает.
У новых французов просто командный интеллект равнен нулю . Такие же мученики как африканские сборные
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Ответ superbro
Наконец-то новости французской политики исчезнут со спорса, спасибо за вылет Франция!
Не уверена. Будут посты типа: мы проиграли, но народ Франции победил.
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"Они вывели нас в 1/2 и заставили нас трепетать, вынуждая смотреть их бездарную игру до последней секунды"
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Не трепетать, а терпеть эту нудятину
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Когда футболисты какой либо команды начинают заниматься политикой, по какой-то причине пропадает у команды игра, замечание
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Макрон поблагодарил сборную Франции за активное освещение выборов и политическую агитацию🤓
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С таким поколением талантов, когда каждый год появляется какой-то крутой футболист и взяли всего один ЧМ. Даже Италия со своими ноунеймами и Португалия с игроками чемпионата Турций взяли ЧЕ, а Франций оказывается просто Погба не хватает.
+10
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Мбапе вообще ка с одной извилиной - мысль одна сместится и ударить, но за все евро я так и не увидел что бы он в створ попал хоть раз
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Если бы футболисты Франции больше думали о футболе, а не политике, то возможно, трепетали бы в финале.
+8
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Очень рад вылету одной из самых скучных сборных на этом евро. Надеюсь на финал Испания-Нидерланды
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Ответ Xm.md
Трепетать.. Во заливает
Петухи че
+10
-4
+6
Ответ jonikmus
миссию для Макрона сборная выполнила, политические лозунги и мысль недопустить приход к власти партию Ле Пен.Как инструмент пропаганды в руках Макрона ,сбродная Франции очень хорошо показала себя на этом Евро
Выборы закончились, можно и домой возвращаться)
+7
-1
+6
Ответ Питекантроп
Мбаппе будет президентом лет через 15)
Своего пригорода?)
+4
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Главный электорат Макрона получил по щам на турнире .
+4
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+3
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Сборную "синих", с чрезмерной политической агитацией , навязанной ей федерацией футбола и лично Макроном, отправил домой испанский школьник.
Мбаппе будет президентом лет через 15)
+4
-1
+3
Футбол (как игра) в последнее время наказывает за всякого рода высказывания, для которых не место в футболе. ЛГБТ от немцев, речи французов о выборах и всякого рода жесты и выкрики. Приятно!)
+5
-2
+3
Хватит хрень молоть, Макрон. Они, футболюги разноцветные, тебя у власти оставили. Надо бы им снизить за это налоги. А то зубы от голода на полку кладут. Барколя небось неделю себе новых штанов не покупал. А ты чего-то про футбол бормочешь))
+2
0
+2
Особенно последний штурм Французов был убедительным и напорным!
+2
0
+2
Один гол с игры забит. Франция трепещет))))
+3
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