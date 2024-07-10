Мбаппе после 1:2 с Испанией: «Франция быстро пропустила 2 гола и не смогла отыграться, хотя моменты были. Турнир провален, я играл плохо – нужно отдохнуть, это был долгий год»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе назвал провальным свое выступление на Евро-2024.

Сборная Франции завершила выступление на турнире, уступив Испании в полуфинале (1:2).

– Они провели матч лучше нас. Нам нужно пересмотреть игру. Мы быстро пропустили два гола и не могли отыграться, когда у нас были моменты для этого во втором тайме.

– Почему вы играли без маски?

– Мы приняли такое решение перед игрой. Маска мне надоела, и я спросил у врача, могу ли я [играть без нее] – он сказал мне, что я могу поступить так, как считаю нужным.

Турнир провален, я хотел стать чемпионом Европы. Год был долгим, и я хочу поехать в отпуск и отдохнуть. Я играл плохо, и мы едем домой – все просто. Мне действительно нужно отдохнуть. После этого начнется новая жизнь, – сказал форвард сборной Франции и «Реала».

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43 комментария
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Ну хотя бы честен перед собой, что провалился. Уважение.

Хотя я на месте Переса после такого турнира засомневался бы в решении подписать Мбаппе. В центре нападения вообще ничего и не показал, а на левом фланге Винисиус не хуже. Медийная составляющая у Переса уже давно не в приоритете.

Хотя мне, как болельщику Барселоны, о таких головных болях только мечтать)))
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+32
Ответ NartApsua
Какие моменты? Один полумомен создали за полтора тайма! Сравните , как немцы прижали испанцев, когда им надо было отыгрываться, и насколько были беспомощны с мячем французы.
У Мбаппе был шикарный момент, но для этого нужно было хотя бы попасть в створ. Для игрока его калибра - это точно голевой момент, который он был обязан решать.
+28
-1
+27
Какие моменты? Один полумомен создали за полтора тайма! Сравните , как немцы прижали испанцев, когда им надо было отыгрываться, и насколько были беспомощны с мячем французы.
+27
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+23
Ответ NartApsua
Какие моменты? Один полумомен создали за полтора тайма! Сравните , как немцы прижали испанцев, когда им надо было отыгрываться, и насколько были беспомощны с мячем французы.
Вот именно,немцев тренировал тренер а этих физрук
+10
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+8
Ответ Metallurg_2017
Ну хотя бы честен перед собой, что провалился. Уважение. Хотя я на месте Переса после такого турнира засомневался бы в решении подписать Мбаппе. В центре нападения вообще ничего и не показал, а на левом фланге Винисиус не хуже. Медийная составляющая у Переса уже давно не в приоритете. Хотя мне, как болельщику Барселоны, о таких головных болях только мечтать)))
Если судить по турнирам сборным этим летом, то тогда подписание отличное.
Дубль Парагваю в группе и мертвая игра выглядят хуже отличного ассиста в 1/2 Испании.

На этих турнирах провалились все топы.
Беллингем один раз вспомнил или заимел шанс доказать, что он стоит 200 млн - когда черед себя забил. До этого тоже посредственно играл.
Только Испании с составом из середняков и феерит.

Никто в здравом уме до ЕВРО не рассматривал Испанию в топ3 фаворитов. После групп - да. Возможно, после первых игр в группах - да. Но не до самого евро.
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Я в шоке, что здесь люди, которые уже успели поxоронить Мбаппе, хотя человек играл со сломанным носом, в идиотской маске, так еще и в идиотский футбол с тремя опорниками, без нормального пасующего. Можно пожурить реализацию, но проблем гораздо больше. ёни Рабьо, ни Тчуамени, ни Канте не могли дать того, что нужно Килиану, Канте и Тчуамени другого плана игроки, Рабьо вообще не игрок(шутка, он сыграл 1 матч очень хорошо, но попытка сделать из него Матюди - смешная). Ну вот шутки шутками, но в эту сборную идеально бы зашел Поль Погба с его умением играть в контратаки, ну или Гризман в роли 10ки, для меня вообще странное решение, почему не выпустить Канте/Тчуамени/Гризманна в центре, в атаку поставить Коло-Муани, а по флангам пусть бегает Дембеля/Барколя и Мбаппе, итого у вас перегруз левого фланга, тот же Барколя показывал, что умеет отрабатывать сзади, а не только быть пассивным, ну а в атаке у вас сразу 3 бегунка, которые готовы разрывать на скорости. Ну это все работало бы со здоровым Мбаппе, а по итогу Мбаппе играл очень осторожно, не лез в единоборства, боялся даже возможности сыграть вверху, и из-за этого он крайне неэффективно действовал в атаке.
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Думаю надо не экстра таймы отменять, а переносить на зиму все эти че и чм..
А то как ни чемпионат , то столько травмированных , не хотящий ехать, уставшие,...
А так по середине сезона все в полном здравии и с хорошим зарядом батареек.. 🔋
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Ответ Kokozhir Shatok
Наваса должны были удалять за шипы прямой ногой во француза еще в начале игры, но судейки решили раз уж затащили испанский балет в игре с немцами, то надо и в финал тянуть
Кроса не удалили, поэтому и ветерана Наваса не мог судья удалить
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Кстати, а ничего, что он почти всю весну играл через раз? От чего устал-то? От приёмов с Макроном?🤓
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Футболист, за которого отваливают ТАКИЕ бабки, не должен проваливаться. Особенно так, особенно представляя свою страну.
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А Мбаппе еще тот сбесившийся дегенерат, проигравший выборы в 2 парламента, хотел и в Олимпийскую сборную после ЕВРО определить
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Ответ Metallurg_2017
Ну хотя бы честен перед собой, что провалился. Уважение. Хотя я на месте Переса после такого турнира засомневался бы в решении подписать Мбаппе. В центре нападения вообще ничего и не показал, а на левом фланге Винисиус не хуже. Медийная составляющая у Переса уже давно не в приоритете. Хотя мне, как болельщику Барселоны, о таких головных болях только мечтать)))
В смысле засомневался? Они уже его взяли, всё, теперь только контракт рвать🤓🤓🤓
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Ответ Евгений Недосекин
Если судить по турнирам сборным этим летом, то тогда подписание отличное. Дубль Парагваю в группе и мертвая игра выглядят хуже отличного ассиста в 1/2 Испании. На этих турнирах провалились все топы. Беллингем один раз вспомнил или заимел шанс доказать, что он стоит 200 млн - когда черед себя забил. До этого тоже посредственно играл. Только Испании с составом из середняков и феерит. Никто в здравом уме до ЕВРО не рассматривал Испанию в топ3 фаворитов. После групп - да. Возможно, после первых игр в группах - да. Но не до самого евро.
Ну не знаю. Еще до начала Евро, я ставил на то, что выиграют немцы или испанцы😁
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Ответ mercer953
Я в шоке, что здесь люди, которые уже успели поxоронить Мбаппе, хотя человек играл со сломанным носом, в идиотской маске, так еще и в идиотский футбол с тремя опорниками, без нормального пасующего. Можно пожурить реализацию, но проблем гораздо больше. ёни Рабьо, ни Тчуамени, ни Канте не могли дать того, что нужно Килиану, Канте и Тчуамени другого плана игроки, Рабьо вообще не игрок(шутка, он сыграл 1 матч очень хорошо, но попытка сделать из него Матюди - смешная). Ну вот шутки шутками, но в эту сборную идеально бы зашел Поль Погба с его умением играть в контратаки, ну или Гризман в роли 10ки, для меня вообще странное решение, почему не выпустить Канте/Тчуамени/Гризманна в центре, в атаку поставить Коло-Муани, а по флангам пусть бегает Дембеля/Барколя и Мбаппе, итого у вас перегруз левого фланга, тот же Барколя показывал, что умеет отрабатывать сзади, а не только быть пассивным, ну а в атаке у вас сразу 3 бегунка, которые готовы разрывать на скорости. Ну это все работало бы со здоровым Мбаппе, а по итогу Мбаппе играл очень осторожно, не лез в единоборства, боялся даже возможности сыграть вверху, и из-за этого он крайне неэффективно действовал в атаке.
Боюсь в Реале теперь его ждут эти же полузащитники😂. Не судьба ему почувствоваьть, что такие гениальные пасы-шедевры от Крооса и Модрича. Сам виноват.
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Ответ &_Bishep_&
Боюсь в Реале теперь его ждут эти же полузащитники😂. Не судьба ему почувствоваьть, что такие гениальные пасы-шедевры от Крооса и Модрича. Сам виноват.
Модрич пока что еще играет за Реал.
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Ответ Птюч
Модрич пока что еще играет за Реал.
Ну, это...39 лет.Дай Бог ему еще сил и здоровья. Но чаще придется ждать шедевральных пасов от Тчуамени и Камавинга ((
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Ответ mercer953
Я в шоке, что здесь люди, которые уже успели поxоронить Мбаппе, хотя человек играл со сломанным носом, в идиотской маске, так еще и в идиотский футбол с тремя опорниками, без нормального пасующего. Можно пожурить реализацию, но проблем гораздо больше. ёни Рабьо, ни Тчуамени, ни Канте не могли дать того, что нужно Килиану, Канте и Тчуамени другого плана игроки, Рабьо вообще не игрок(шутка, он сыграл 1 матч очень хорошо, но попытка сделать из него Матюди - смешная). Ну вот шутки шутками, но в эту сборную идеально бы зашел Поль Погба с его умением играть в контратаки, ну или Гризман в роли 10ки, для меня вообще странное решение, почему не выпустить Канте/Тчуамени/Гризманна в центре, в атаку поставить Коло-Муани, а по флангам пусть бегает Дембеля/Барколя и Мбаппе, итого у вас перегруз левого фланга, тот же Барколя показывал, что умеет отрабатывать сзади, а не только быть пассивным, ну а в атаке у вас сразу 3 бегунка, которые готовы разрывать на скорости. Ну это все работало бы со здоровым Мбаппе, а по итогу Мбаппе играл очень осторожно, не лез в единоборства, боялся даже возможности сыграть вверху, и из-за этого он крайне неэффективно действовал в атаке.
Я дополню, с идиотским тренером!
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