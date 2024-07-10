Мбаппе после 1:2 с Испанией: «Франция быстро пропустила 2 гола и не смогла отыграться, хотя моменты были. Турнир провален, я играл плохо – нужно отдохнуть, это был долгий год»
Килиан Мбаппе назвал провальным свое выступление на Евро-2024.
Сборная Франции завершила выступление на турнире, уступив Испании в полуфинале (1:2).
– Они провели матч лучше нас. Нам нужно пересмотреть игру. Мы быстро пропустили два гола и не могли отыграться, когда у нас были моменты для этого во втором тайме.
– Почему вы играли без маски?
– Мы приняли такое решение перед игрой. Маска мне надоела, и я спросил у врача, могу ли я [играть без нее] – он сказал мне, что я могу поступить так, как считаю нужным.
Турнир провален, я хотел стать чемпионом Европы. Год был долгим, и я хочу поехать в отпуск и отдохнуть. Я играл плохо, и мы едем домой – все просто. Мне действительно нужно отдохнуть. После этого начнется новая жизнь, – сказал форвард сборной Франции и «Реала».
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Хотя я на месте Переса после такого турнира засомневался бы в решении подписать Мбаппе. В центре нападения вообще ничего и не показал, а на левом фланге Винисиус не хуже. Медийная составляющая у Переса уже давно не в приоритете.
Хотя мне, как болельщику Барселоны, о таких головных болях только мечтать)))
Дубль Парагваю в группе и мертвая игра выглядят хуже отличного ассиста в 1/2 Испании.
На этих турнирах провалились все топы.
Беллингем один раз вспомнил или заимел шанс доказать, что он стоит 200 млн - когда черед себя забил. До этого тоже посредственно играл.
Только Испании с составом из середняков и феерит.
Никто в здравом уме до ЕВРО не рассматривал Испанию в топ3 фаворитов. После групп - да. Возможно, после первых игр в группах - да. Но не до самого евро.
А то как ни чемпионат , то столько травмированных , не хотящий ехать, уставшие,...
А так по середине сезона все в полном здравии и с хорошим зарядом батареек.. 🔋