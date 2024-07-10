Ямаль признан игроком матча Испания – Франция. 16-летний вингер забил дальним ударом в девятку

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу рейтинги Евро-2024 Ламин Ямаль Футбол

Объявлен лучший игрок матча Испания – Франция на Евро-2024.

Испания стала первым финалистом турнира, обыграв в полуфинале Францию (2:1).

Приз лучшему игроку матча от УЕФА получил Ламин Ямаль. 16-летний вингер Испании, представляющий «Барселону», сравнял счет на 21-й минуте встречи дальним ударом в девятку. Ямаль стал самым юным автором гола на чемпионатах Европы.

Всего за 89 минут, проведенных на поле, Ямаль трижды пробил по воротам соперника и пробежал 9,9 км, максимально ускорившись до 32,1 км/ч.

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109 комментариев
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Рабьо сказал, что Ламину придется сделать больше для выхода в финал - Ламин сделал и забил из-под Рабьо )
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Мальчик творит историю. Желаю ему карьеру без травм.
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Передал привет маменькину сынку Рабье
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В сентябре напишем сочинение : Как я провел лето
+57
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Хоть бы он не сломался, не зазвездился и стал легендой Барсы и сборной!
+37
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+36
Ответ Кирилл
Рабьо сказал, что Ламину придется сделать больше для выхода в финал - Ламин сделал и забил из-под Рабьо )
При этом когда он ударил и забил гол перед ним стоял Рабьо)
+36
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+35
Многие говорят что когда Лео его помыл то передал часть своего дара) а что если наоборот, что этоЯмаль передал малую часть своего?
+32
-3
+29
Ответ Iamliam
Хоть бы он не сломался, не зазвездился и стал легендой Барсы и сборной!
Те же мысли) Парень играет на уровне 27 лет по мысли и пониманию игры. Никаких лишних движений, финтов ради финтов - все пасы в ноги, решения продуманы, даже тактические фолы с нужной степенью усердия. Только травма или звездная болезнь могут помешать такому самородку.
+28
0
+28
было ариведерчи, было ауфидерзейн, было аревуар. Ждем гудбай, и это более чем заслужено. Браво! Лучшие! Вамос!
+23
0
+23
Ямаль стал самым молодым игроком в истории Чемпионатов Европы, который отправил сборную Франции домой.
+21
-1
+20
С Роналду все понятно, тому 40, имеет право на одно голевое действие за турнир. Что, как там Мбаппе в своем праймовом возрасте? Сильно блистает?
+22
-3
+19
Ответ joost94
Передал привет маменькину сынку Рабье
Так а в чём Рабьо был неправ? Он написал, что чтобы пройти французов, Ламину придётся сделать то, чего он ещё не делал (дословно не помню, чутка перефразировал). Вот Ламин и сделал

А Адриен предсказателем оказался)
+18
0
+18
Ответ TAGAY
Многие говорят что когда Лео его помыл то передал часть своего дара) а что если наоборот, что этоЯмаль передал малую часть своего?
Пятимесячный Ямаль купает 20-летнего Месси - как вообще появилось это фото?
+18
0
+18
Ответ Кирилл
Рабьо сказал, что Ламину придется сделать больше для выхода в финал - Ламин сделал и забил из-под Рабьо )
Да, сделал же больше
+16
0
+16
Golden boy confirmed ✅
+16
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+14
Ответ Артём Амирджанян
Комментарий удален пользователем
Маленький монстр)
Не понимаю критикующих Ямаля.
Наверное таким критикам не нужно смотреть футбол)
+11
0
+11
Парень просто бриллиант! Ну и конечно лето, каникулы, уроки не отвлекают!))
+11
0
+11
Ответ Vjatcheslav Anokhin
было ариведерчи, было ауфидерзейн, было аревуар. Ждем гудбай, и это более чем заслужено. Браво! Лучшие! Вамос!
я бы предпочел tot ziens 😁
+10
-1
+9
Лица к осмотру:)))
+17
-8
+9
В 16 лет лучший игрок полуфинала ЧЕ , хммм. Я в его возрасте наверное дзюбил во всю.
+10
-1
+9
Рабьо, что с лицом?
+7
0
+7
Ответ badaboom
Те же мысли) Парень играет на уровне 27 лет по мысли и пониманию игры. Никаких лишних движений, финтов ради финтов - все пасы в ноги, решения продуманы, даже тактические фолы с нужной степенью усердия. Только травма или звездная болезнь могут помешать такому самородку.
Понравилось как ценой карточки прервар опасную атаку
+7
0
+7
Ответ сларк
Комментарий удален модератором
Твой брусок домой уехал после 1/4 с францией
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"Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат»"
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Положил шикарный гол. Чуть не положил ещё один такой же шикарный. Отправил Рабьо к маме. И все это в 16 лет!
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Фаны Барсы должны гордиться 16 летним бистом
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я застал только один более яркий дебют в мировом футболе- Роналдо Назарио, но тот был чуть постарше, даже молодой Лео не так завораживал.Хочется верить, что мы наблюдаем зарождение будующей легенды футбола
+5
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+4
В предыдущих ветках можно было видеть хейт этого Ямаля, писали, что зря его выпускают, он по воротам попасть не может, бревном является и т.п. Не, это реально стыд какой-то, что чёрт побери в головах у этих людей ? ) Игрок просто наитоповейший топ, по фактам. Может это болельщики Реала завидовали, ведь их Мбаппе и Винисиус на этих летних турнирах были дном, но зачем же свою адекватность дискредитировать ? Ямаль знатно их уделал
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Ожидаемо, один гол чего стоит
+5
-2
+3
Ямаль>>>Родриго/Винисус
+8
-5
+3
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