Ямаль признан игроком матча Испания – Франция. 16-летний вингер забил дальним ударом в девятку

Объявлен лучший игрок матча Испания – Франция на Евро-2024.

стала первым финалистом турнира, обыграв в полуфинале Францию (2:1).

Приз лучшему игроку матча от УЕФА получил . 16-летний вингер Испании, представляющий «Барселону», сравнял счет на 21-й минуте встречи дальним ударом в девятку. Ямаль стал самым юным автором гола на чемпионатах Европы.

Всего за 89 минут, проведенных на поле, Ямаль трижды пробил по воротам соперника и пробежал 9,9 км, максимально ускорившись до 32,1 км/ч.

16-летний Ямаль – самый молодой участник полуфинала Евро/ЧМ. Испанец побил рекорд Пеле

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