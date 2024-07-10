Ямаль признан игроком матча Испания – Франция. 16-летний вингер забил дальним ударом в девятку
Объявлен лучший игрок матча Испания – Франция на Евро-2024.
Испания стала первым финалистом турнира, обыграв в полуфинале Францию (2:1).
Приз лучшему игроку матча от УЕФА получил Ламин Ямаль. 16-летний вингер Испании, представляющий «Барселону», сравнял счет на 21-й минуте встречи дальним ударом в девятку. Ямаль стал самым юным автором гола на чемпионатах Европы.
Всего за 89 минут, проведенных на поле, Ямаль трижды пробил по воротам соперника и пробежал 9,9 км, максимально ускорившись до 32,1 км/ч.
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А Адриен предсказателем оказался)
Не понимаю критикующих Ямаля.
Наверное таким критикам не нужно смотреть футбол)