16-летний Ямаль стал самым юным автором гола на Евро. Испанец забил Франции в девятку
Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионате Европы.
На 21-й минуте вингер нанес дальний удар и попал в девятку ворот сборной Франции – 1:1.
Футболисту, представляющему «Барселону», удалось забить в 16 лет и 362 дня. Это рекорд Евро. Ямаль превзошел достижение форварда сборной Швейцарии Йохана Фонлантена, который забил Франции 21 июня 2004 года в возрасте 18 лет и 141 дня.
Также сегодня Ямаль стал самым юным участником полуфинала Евро.
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