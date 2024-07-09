16-летний Ямаль стал самым юным автором гола на Евро. Испанец забил Франции в девятку

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Швейцарии по футболу Йохан Фонлантен Евро-2024 рекорды Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионате Европы.

На 21-й минуте вингер нанес дальний удар и попал в девятку ворот сборной Франции – 1:1.

Футболисту, представляющему «Барселону», удалось забить в 16 лет и 362 дня. Это рекорд Евро. Ямаль превзошел достижение форварда сборной Швейцарии Йохана Фонлантена, который забил Франции 21 июня 2004 года в возрасте 18 лет и 141 дня.

Также сегодня Ямаль стал самым юным участником полуфинала Евро.

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86 комментариев
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А ещё и претендент на лучший гол Евро, какой красавец залетел!..
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Франция вообще не понимает, что с ним делать пока что
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16-летний автор гола стал самым юным Ямалем на Евро
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Ответ JURAVLI
Франция вообще не понимает, что с ним делать пока что
Рабьо ментально хотел на него давить. Пока что-то не давится )
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Ответ JURAVLI
Франция вообще не понимает, что с ним делать пока что
Рабиот обещал, но не справился, ибо мама не научила держать язык за зубами когда нужно.
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После такого гола уже даже шутить про него как-то неудобно
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Ямаль показывает продажному Дембеле, кто здесь батя.
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Это вообще законно в 16 лет?
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Ответ Arty K.
А ещё и претендент на лучший гол Евро, какой красавец залетел!..
по стилю прям Барселона vs Реал: яркий атакующий футбол против автобусного антифутбола.
Но на турнире целых два клона Реала: еще Англия
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Вот он свет для Барсы
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занимательно, что Месси приложил в каком то роде свою руку к становлению таланта
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Награда Голден Бой без сомнения его
+19
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+16
Давно пора
Но главное КАК положил, красавец
+11
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Майк Меньян стал вратарем, пропустившим гол от самого молодого игрока Евро:)
+11
-1
+10
Мальчишка набрал целую авоську рекордов!
+11
-3
+8
Ну здесь даже шутить не хочется, гол шикарный вышел.
+9
-1
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Ответ rigobersong
Фонлантен :)
И тоже в ворота Франции.
+7
0
+7
Еще бы написали кто был предыдущим обладателем рекорда
+7
0
+7
Ответ Aleksey Yashin
Еще бы написали кто был предыдущим обладателем рекорда
Фонлантен :)
+9
-3
+6
В 16 лет у мальца 1+2 в плей-офф Евро, тогда как у Кришти 3+2 в 39 лет)!
+9
-3
+6
Продублирую тут. Теперь надо забить Навасу и этот матч станет уникальнейшим.
+5
0
+5
Шикарный гол и отличный игрок.
Удачи ему и без травм
+4
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+4
Ответ Barcelona Forever
Награда Голден Бой без сомнения его
Он в топ 15 ЗМ войдет скорее всего
+5
-1
+4
Помню месяц назад тут объяснял одному юзеру (который говорил мол зачем Ямаля брать на турнир), что у Ямаля нет конкурентов среди испанцев на его позицию и поэтому он едет на Евро. И таких много тут на спортсе было. Ну и? Хочется спросить
+5
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+4
Ответ войд
Комментарий удален модератором
байтер думает, что его мнение кого-то волнует xd
+3
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+2
Ответ Aleksey Yashin
Рабьо ментально хотел на него давить. Пока что-то не давится )
Рабьо посматрел на гол Ямаля с первых рядов😊
+2
0
+2
Ответ arspurs9
Ну здесь даже шутить не хочется, гол шикарный вышел.
Да, классный гол, что тут скажешь.
+3
-1
+2
Это было прекрасно)
+3
-1
+2
Ответ Aleksey Yashin
Рабьо ментально хотел на него давить. Пока что-то не давится )
Тяжело одному, мама нужна
+2
0
+2
Ну вот кто в 16 лет в полуфинале чемпионата Европы рискнет так пробить, проигрывая по ходу матча?
А вообще, я впервые увидел эмоции у этого парня, оказывается, он человек😁
+2
0
+2
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