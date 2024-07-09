16-летний Ямаль стал самым юным автором гола на Евро. Испанец забил Франции в девятку

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионате Европы.

На 21-й минуте вингер нанес дальний удар и попал в девятку ворот сборной – 1:1.

Футболисту, представляющему «Барселону», удалось забить в 16 лет и 362 дня. Это рекорд Евро. Ямаль превзошел достижение форварда сборной Швейцарии Йохана Фонлантена, который забил Франции 21 июня 2004 года в возрасте 18 лет и 141 дня.

Также сегодня стал самым юным участником полуфинала Евро.

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