Ямаль впервые забил на Евро-2024 – Франции в полуфинале, у него было 3 ассиста. 16-летний вингер заплакал после гола

Ламин Ямаль забил свой первый гол на Евро-2024.

16-летний вингер сборной и «Барселоны» сравнял счет в матче 1/2 финала против – он забил на 21-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной. После гола Ямаль заплакал.

Напомним, Ямаль стал самым молодым участником полуфиналов чемпионатов мира и Европы, побив рекорд Пеле.

В предыдущих матчах турнира отметился 3 голевыми передачами.

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