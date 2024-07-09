Ямаль впервые забил на Евро-2024 – Франции в полуфинале, у него было 3 ассиста. 16-летний вингер заплакал после гола
Ламин Ямаль забил свой первый гол на Евро-2024.
16-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» сравнял счет в матче 1/2 финала против Франции – он забил на 21-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной. После гола Ямаль заплакал.
Напомним, Ямаль стал самым молодым участником полуфиналов чемпионатов мира и Европы, побив рекорд Пеле.
В предыдущих матчах турнира Ламин отметился 3 голевыми передачами.
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Ламин, пожалуйста, будь здоров и продолжай так играть !
Ямаль этим перформансом заслужил попадание в топ-15 на ЗМ
А когда антифутбольный судейский проект имени Франко был базовым клубом, то вечные лучеры четвертьфиналов в течение полувека