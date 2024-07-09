Ямаль впервые забил на Евро-2024 – Франции в полуфинале, у него было 3 ассиста. 16-летний вингер заплакал после гола

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль забил свой первый гол на Евро-2024.

16-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» сравнял счет в матче 1/2 финала против Франции – он забил на 21-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной. После гола Ямаль заплакал.

Напомним, Ямаль стал самым молодым участником полуфиналов чемпионатов мира и Европы, побив рекорд Пеле.

В предыдущих матчах турнира Ламин отметился 3 голевыми передачами.

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94 комментария
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Как же Ламин на этом ЧЕ передает пламенный привет Шуллеру с его друзьями со спортса - уже в активе гол и 3 голевые передачи за весь ЧЕ )

Ламин, пожалуйста, будь здоров и продолжай так играть !
+229
-10
+219
Ответ Кирилл
Как же Ламин на этом ЧЕ передает пламенный привет Шуллеру с его друзьями со спортса - уже в активе гол и 3 голевые передачи за весь ЧЕ ) Ламин, пожалуйста, будь здоров и продолжай так играть !
Ямал в свои 16 забивает и ассистирует на Евро, тем временем его +30 - летние хейтеры сидят на шее родителей, спортсе 24/7...
+184
-11
+173
Красавец, один из лучших голов турнира забил.
+157
-7
+150
Будем откровенны все мы ждали эту новость и ради нее мы здесь! Гол - конфетка!
+107
-3
+104
Осталось 2 гола чтобы догнать Кришти по голам в плей-офф Евро/ЧМ))
+92
-5
+87
Ответ corazon blanco
Красавец, один из лучших голов турнира забил.
Как же хочется, чтобы карнавальная, атакующая Испания выбила эту унылую Францию, которая запомнилась только комментированием выборов!
+84
-10
+74
Одним ударом всех хейтеров в нокаут отправил, 1+3 в 16 лет просто космос:))
+62
-5
+57
Фанаты Ямала, роман, войд, шулер, великий алонсо, реал в душе, наконец-то дождались гола своего кумира.
+48
-3
+45
Просто представьте себе, 16-ий летний ребенок тащит свою национальную сборную в полуфинале ЧЕ против Франции…
+45
-2
+43
Ответ QWertY
Осталось 2 гола чтобы догнать Кришти по голам в плей-офф Евро/ЧМ))
И это в 16 лет!🤣
+41
-1
+40
Ну это даже круче, чем гол Беллингема Словакии

Ямаль этим перформансом заслужил попадание в топ-15 на ЗМ
+34
-5
+29
Ответ Ебздрогыч
Как же хочется, чтобы карнавальная, атакующая Испания выбила эту унылую Францию, которая запомнилась только комментированием выборов!
Буду надеяться, что так все и будет.
+26
0
+26
Голешник знатный положил. Возможно лучший на этом Евро
+18
-1
+17
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который закрыл рты хейтерам забив самый красивый гол всего турнира
+20
-3
+17
Ямаль: свой первый год на Евро я забил в 16 лет.
+17
-1
+16
Ответ Its my life
Будем откровенны все мы ждали эту новость и ради нее мы здесь! Гол - конфетка!
Все лучшие версии сб. Испании связаны с Барселоной.
А когда антифутбольный судейский проект имени Франко был базовым клубом, то вечные лучеры четвертьфиналов в течение полувека
+31
-16
+15
Творит историю и это в 16 лет)
+17
-4
+13
Пацан зарешал так зарешал, уверено и эстетично, браво 👏
+12
-1
+11
Ямаль — это фактически оживленная мечта пацанов, которые после школы гоняют мяч. Чистая радость! Приятно
+11
0
+11
Через 4 дня,13 июля исполнится 17, а через день,14 июля финал. Заслужил минимум играть в финале,лично я желаю ему стать чемпионом Европы
+9
0
+9
Ответ QWertY
Осталось 2 гола чтобы догнать Кришти по голам в плей-офф Евро/ЧМ))
Теперь Рунальду будет играть до Евро-2040
+13
-4
+9
Шушер заплакал вслед за своим 16 летним кумиром
+9
-1
+8
Ответ Данил Колпиков
Да с реалом столько же легенд связано. Можно посмотреть сколько было игроков из реала и барсы в 2008-2012. Примерное одинаковое кол-во
штооо...там вообще то был бенефис игроков барсы. но никак не реала.
+8
-2
+6
Искупанный богом!
+5
0
+5
Историческая фигня!
+6
-1
+5
Ответ Отец Абду
Ямал в свои 16 забивает и ассистирует на Евро, тем временем его +30 - летние хейтеры сидят на шее родителей, спортсе 24/7...
Ну так без него бы мы просто сидели на шее у родителей, а так хоть смысл жизни есть.
+6
-1
+5
Ответ rigobersong
Одним ударом всех хейтеров в нокаут отправил, 1+3 в 16 лет просто космос:))
а где игроки 15кратного псевдочемпиона ЛЧ и типа клуба имени короля Испании
+16
-11
+5
Месси и Рон в его возрасте ещё не дебютировали за свои сборные, если лень и травмы не возьмут своё , возможно мы увидим ещё одну легенду на своём веку
+5
0
+5
Ответ Ебздрогыч
Как же хочется, чтобы карнавальная, атакующая Испания выбила эту унылую Францию, которая запомнилась только комментированием выборов!
Барселона vs Реал прям по стилю игры
+5
-1
+4
1+2 в трёх матчах плей-офф Чемпионата Европы в 16 лет.... Просто чумовая статистика
+5
-1
+4
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