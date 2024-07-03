Миранчук интересен «Фиорентине» – он нравится Палладино. Гасперини не рассчитывает на хавбека «Аталанты» («Матч ТВ»)

Теги Кальяри Аталанта Фиорентина Раффаэле Палладино серия А Италия возможные трансферы Дженоа Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Матч ТВ Николо Дзаньоло Футбол

Алексей Миранчук интересен трем клубам Серии А.

«Миранчук вошел в группу футболистов, которые не нужны Джан Пьеро Гасперини. «Аталанта» закрывает большую сделку по переходу Николы Дзаньоло из «Галатасарая». Сумма выплат за него может составить до 20 миллионов евро. Этот трансфер закрывает Миранчуку путь в основу, но «Аталанта» не готова отпускать его ниже рыночной цены. Клуб рассчитывает получить за Алексея минимум 10 миллионов евро.

У «Дженоа» был большой интерес к Миранчуку, но они не готовы платить такие деньги. Поэтому в Италии основным претендентом на россиянина является «Кальяри», который намерен провести масштабную трансферную кампанию. Там хотят укрепить команду на следующий сезон.

Также Миранчук находится в списках «Фиорентины». О нем высокого мнения новый тренер команды Раффаэле Палладино», – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией. 

Срок контракта Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2025 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за бергамасков 27 матчей в Серии А, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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20 комментариев
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Ответ KostusLP
Удивительно, что после Кокорина они не дали зарок не связываться с российскими игроками
Кокорина брали после отсидки и больше по рекомендациям Капелло и Манчини, а здесь игрок который был у них на глазах не один сезон, поэтому абсолютно разные ситуации
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+38
Вот это уже достойный вариант для Лёхи
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Хороший вариант. Играть явно побольше будет.
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+4
Ответ олдовый манк
Вот это уже достойный вариант для Лёхи
и плавно Фиорентина Кокорина превращается в Фиорентину Миранчука
+4
0
+4
Как по мне хороший вариант
+4
-1
+3
На его позиции там особо нет никого, не плохой вариант
+3
0
+3
Ответ DrunkGonzo
с саней будут рвать сериал
Кокориным?
+4
-2
+2
Ответ KostusLP
Удивительно, что после Кокорина они не дали зарок не связываться с российскими игроками
В Италии кроме Кокорина проиграло много российских игроков и некоторые весьма, но тебя почему-то интересует лишь кокора.
+2
-1
+1
Как там у классика? Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Миранчука?
+2
-1
+1
Ответ олдовый манк
Вот это уже достойный вариант для Лёхи
это вбросы, Миранчук не потянет уровень Фиолок, его максимум это клубы типа Кальяри, Торино или Вероны - обычные середняки с задачей не вылететь
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Фиорентина Кокорина меняет фамилию
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Ответ Razi Kazzi
лично мне не понятно , почему этот седой куй не верит всю дорогу в Леху
А он разве не верит?
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Ответ DrunkGonzo
с саней будут рвать сериал
коко уже отшумел в италии окончательно
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вот, что-то я пропустил или "наша пресса" не публиковала отзыв Гасперини о Миранчуке?
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Аталанта Миранчука против Фиорентины Миранчука! Такого ещё не было!
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Опять левые вбросы о чьём-то интересе, чтобы не ценник не падал.
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с саней будут рвать сериал
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