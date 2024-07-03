Миранчук интересен «Фиорентине» – он нравится Палладино. Гасперини не рассчитывает на хавбека «Аталанты» («Матч ТВ»)

Алексей Миранчук интересен трем клубам Серии А.

«Миранчук вошел в группу футболистов, которые не нужны . « » закрывает большую сделку по переходу из «Галатасарая». Сумма выплат за него может составить до 20 миллионов евро. Этот трансфер закрывает Миранчуку путь в основу, но «Аталанта» не готова отпускать его ниже рыночной цены. Клуб рассчитывает получить за минимум 10 миллионов евро.

У « » был большой интерес к Миранчуку, но они не готовы платить такие деньги. Поэтому в Италии основным претендентом на россиянина является «Кальяри», который намерен провести масштабную трансферную кампанию. Там хотят укрепить команду на следующий сезон.

Также Миранчук находится в списках «Фиорентины». О нем высокого мнения новый тренер команды Раффаэле Палладино», – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

Срок контракта Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2025 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за бергамасков 27 матчей в Серии А, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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