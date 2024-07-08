Моуринью о Евро-2024: «Португалия выглядела неубедительно, от нее ждали большего»

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Жозе Моуринью не понравилась игра сборной Португалии на Евро-2024.

Португалия вылетела от Франции в 1/4 финала (0:0, пенальти – 3:5).

«Я смотрел матчи чемпионата Европы как профессионал. Каждый раз, когда Турция побеждала, это была проблема для меня, и каждый раз, когда Португалия выигрывала, это была радость для меня.

Всегда есть разочарование, когда чувствуешь, что мог сделать больше. У Португалии очень большой потенциал. Я не сильно ошибся в прогнозах, когда сказал, что Португалия, Франция и Англия – фавориты. Две команды из трех – в полуфинале.

Испания – самый большой сюрприз для меня в плане развития команды. Для меня сейчас эта команда играет лучше всех.

Португалия не была потрясающей, хотя и дошла до четвертьфинала. Ожидали большего. Я был на стадионе, когда Португалия проиграла Хорватии перед Евро-2024 – что-то было не так.

Я не испытал никаких прекрасных чувств. Команда продвигалась по сетке турнира, но выглядела неубедительно. А потом наступил момент истины, и Португалия не была одной из сильнейших команд.

Но это молодая команда, за исключением двух ветеранов (41-летнего Пепе и 39-летнего Криштиану Роналду – Спортс), у нее впереди годы [выступлений на турнирах]. Чемпионат мира не за горами», – сказал главный тренер «Фенербахче» Моуринью в интервью Sport TV.

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23 комментария
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Да весь Евро выглядит неубедительно, ожидали большего
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Ответ Potapson
Что поделать, если Португалия весь матч четвертьфинала провела в меньшинстве - на одного игрока меньше. То есть он вроде и был на поле, а вроде и не было.
Бруну правда был ужасен
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Ответ Team_Coach
Почему он сказал, что победа Турции для него была проблемой?
Возможно чем дальше проходит Турция, тем позже приедут его игроки
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Что поделать, если Португалия весь матч четвертьфинала провела в меньшинстве - на одного игрока меньше. То есть он вроде и был на поле, а вроде и не было.
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Ответ leon01
Да весь Евро выглядит неубедительно, ожидали большего
Не согласен. Греция и Португалия выигрывали Евро, играя в непривлекательный футбол. Любая из оставшихся команд играет интереснее. Италия выиграла Евро, играя половину турнира так себе.
Была прекрасная Германия, осталась шикарная Испания. Голландцы тоже красавцы. А у англичан Белингем, Сака и Кейн... плюс, наверное, Палмер... просто молодцы. Крч нормальный Евро.
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Жозе, ты, конечно, не ошибся в прогнозе относительно Франции и Англии в полуфинале, но, поверь, очень мало тех, кто не думал так же.
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Ответ RembaXXX
Выгоньте физруков уже, поставьте Мауриньо и не удивлюсь, если португальцы затащат следующий ЧМ, по сути состав отличный , потенциал огромен, нужен тренер команде.
Кто там супер состав Португалии?
Много ли из состава Португалии добилось успеха в ЛЧ в этом сезоне?
Про молодежь какую то постоянно говорят кто там супер молодежь Феликс чтоле?

У Португалии хорошие игроки,Леао,Витинья и другие но их состав и близко не сопоставим с Англией,Францией,Германией
Англия вообще по именам 3 состава может собрать и каждый будет сильнее Португалии
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