Моуринью о Евро-2024: «Португалия выглядела неубедительно, от нее ждали большего»
Жозе Моуринью не понравилась игра сборной Португалии на Евро-2024.
Португалия вылетела от Франции в 1/4 финала (0:0, пенальти – 3:5).
«Я смотрел матчи чемпионата Европы как профессионал. Каждый раз, когда Турция побеждала, это была проблема для меня, и каждый раз, когда Португалия выигрывала, это была радость для меня.
Всегда есть разочарование, когда чувствуешь, что мог сделать больше. У Португалии очень большой потенциал. Я не сильно ошибся в прогнозах, когда сказал, что Португалия, Франция и Англия – фавориты. Две команды из трех – в полуфинале.
Испания – самый большой сюрприз для меня в плане развития команды. Для меня сейчас эта команда играет лучше всех.
Португалия не была потрясающей, хотя и дошла до четвертьфинала. Ожидали большего. Я был на стадионе, когда Португалия проиграла Хорватии перед Евро-2024 – что-то было не так.
Я не испытал никаких прекрасных чувств. Команда продвигалась по сетке турнира, но выглядела неубедительно. А потом наступил момент истины, и Португалия не была одной из сильнейших команд.
Но это молодая команда, за исключением двух ветеранов (41-летнего Пепе и 39-летнего Криштиану Роналду – Спортс), у нее впереди годы [выступлений на турнирах]. Чемпионат мира не за горами», – сказал главный тренер «Фенербахче» Моуринью в интервью Sport TV.
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Была прекрасная Германия, осталась шикарная Испания. Голландцы тоже красавцы. А у англичан Белингем, Сака и Кейн... плюс, наверное, Палмер... просто молодцы. Крч нормальный Евро.
Много ли из состава Португалии добилось успеха в ЛЧ в этом сезоне?
Про молодежь какую то постоянно говорят кто там супер молодежь Феликс чтоле?
У Португалии хорошие игроки,Леао,Витинья и другие но их состав и близко не сопоставим с Англией,Францией,Германией
Англия вообще по именам 3 состава может собрать и каждый будет сильнее Португалии