Моуринью о Евро-2024: «Португалия выглядела неубедительно, от нее ждали большего»

Жозе Моуринью не понравилась игра сборной Португалии на Евро-2024.

Португалия вылетела от в 1/4 финала (0:0, пенальти – 3:5).

«Я смотрел матчи чемпионата Европы как профессионал. Каждый раз, когда Турция побеждала, это была проблема для меня, и каждый раз, когда Португалия выигрывала, это была радость для меня.

Всегда есть разочарование, когда чувствуешь, что мог сделать больше. У Португалии очень большой потенциал. Я не сильно ошибся в прогнозах, когда сказал, что Португалия, Франция и – фавориты. Две команды из трех – в полуфинале.

– самый большой сюрприз для меня в плане развития команды. Для меня сейчас эта команда играет лучше всех.

Португалия не была потрясающей, хотя и дошла до четвертьфинала. Ожидали большего. Я был на стадионе, когда Португалия проиграла Хорватии перед – что-то было не так.

Я не испытал никаких прекрасных чувств. Команда продвигалась по сетке турнира, но выглядела неубедительно. А потом наступил момент истины, и Португалия не была одной из сильнейших команд.

Но это молодая команда, за исключением двух ветеранов (41-летнего Пепе и 39-летнего – Спортс), у нее впереди годы [выступлений на турнирах]. Чемпионат мира не за горами», – сказал главный тренер «Фенербахче» Моуринью в интервью Sport TV.

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