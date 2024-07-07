Габриэль Агбонлахор: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024 – не прессинговал, не защищался и не создавал угроз. Мартинес боялся оставить его в запасе – это стоило Португалии турнира»
Габриэль Агбонлахор раскритиковал Криштиану Роналду и Роберто Мартинеса.
«Я фанат Роналду. Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал угрозы, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а те немногие шансы, которые он получает, мазал, не создавая проблем защитникам.
Но при этом он играл каждую минуту и не был заменен. Роберто Мартинес слишком боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило Португалии турнира», – сказал экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии.
Комментатор Оливейра поставила 5 из 10 Мартинесу за Евро-2024: «Португалия боялась Францию, будто это монстр. Он не помог команде выйти более боеспособной и уверенной, хотя мы ни в чем не уступаем»
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Бернарду и Леао и не говорили, что они лучшие и их фанаты тоже не говорили в отличии от вас!
Вы же сейчас чисто заднюю даёте и говорите обо всех подряд но только не о своём кумире!
Сначала кричат, что их кумир круче всех, а верблюд лига лучшая лига мира, затем "а вот этот тоже плохо играл", "а вот этот с пенальти забил"
Как же не по мужски)
Это по вашему!)
Сначала кричать, что он лучше всех, потом как баба говорить о других)
Будь вы и ваш кумир поскромнее никто бы не хотел его!
Конечно, нужно время чтобы наиграть новые связки и комбинации , но по крайней мере игра станет менее предсказуемой и начнется рост.
А так уже прорисовываются Мартинесовские наработки. Результат закономерен.
Или же величайший пас в истории футбола:
https://youtube.com/shorts/x8XufEmhBcQ?si=cyHb5ID3v2cxqhDX
Вы что за бабы?!
Вы кричали, что ваш кумир в прошлом году стал лучшим бомбардиром планеты и он лучший, и он сам говорил, что он лучший!
Где Кейн и Мбаппе так о себе говорили?!
Или их фанаты чтобы везде об этом кричали..
Следите за своими языками раз не можете в очередной раз принять поражение!