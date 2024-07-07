Габриэль Агбонлахор: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024 – не прессинговал, не защищался и не создавал угроз. Мартинес боялся оставить его в запасе – это стоило Португалии турнира»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Габриэль Агбонлахор Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Габриэль Агбонлахор раскритиковал Криштиану Роналду и Роберто Мартинеса.

«Я фанат Роналду. Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал угрозы, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а те немногие шансы, которые он получает, мазал, не создавая проблем защитникам.

Но при этом он играл каждую минуту и не был заменен. Роберто Мартинес слишком боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило Португалии турнира», – сказал экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии.

Комментатор Оливейра поставила 5 из 10 Мартинесу за Евро-2024: «Португалия боялась Францию, будто это монстр. Он не помог команде выйти более боеспособной и уверенной, хотя мы ни в чем не уступаем»

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68 комментариев
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Согласен полностью, мой кумир провалил турнир и виноват в этом только он сам! Но мой кумир уже старый дед, по футбольным меркам! Когда же я дождусь разбора игры Мбаппе и Кейна, которые выглядят хуже Дзюбы, на этом Евро?!
+53
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+39
Спортс, сделайте уже сравнительный материал о том, сколько футбольные федерации разных стран зарабатывают на спонсорских контрактах. Может так всем станет очевидно, что Роналду будет в сборной до конца карьеры в любом состоянии. И дело там не в чьем-то страхе, а в финансах. Они его там сами будут умолять играть как можно дольше
+24
-4
+20
Ответ Richezid
Справедливости ради, кто такой Агбонлахор ? Тысячи постов про Месси/Роналду с комментариями от непойми кого. Вам нечего публиковать ?
Ну ты же свои комментарии публикуешь.
+14
-1
+13
Ответ Alex Rhea
Убогая игра Бернарду, Бруно и Леау не стоила турнира?
Вам бы только о других говорить..
Бернарду и Леао и не говорили, что они лучшие и их фанаты тоже не говорили в отличии от вас!
Вы же сейчас чисто заднюю даёте и говорите обо всех подряд но только не о своём кумире!
+12
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+12
Ответ Дядя ТУРА
Бред собачий. Перебор явно. Криштиану участвовал в пресинге. В матче с Францией на угловые приходил и два раза мяч выбивал
Но бегал хуже Пепе, который старше на 2 года. И вечно попадал в офсайда, т. к. еле волочился назад
+12
-2
+10
Ответ AF007
замыкалдыч думал ему всю жизнь будет фартить как в 2014-2018, когда это полено уже деграднуло в ноль по всем скиллам, кроме пенок и игры головой, но цацки сыпались как по контракту с дьяволом. А нет, за белой полосой наконец-то пришла черная, в 5 раз толще
2014-2018 золотое время для Роналду. ВАР в тот момент не ввели, поэтому можно было сколько угодно забивать из офсайда и с левых пенальти. Старина Фло позаботился.
+13
-4
+9
Ответ Cristiano Ronaldo
Согласен полностью, мой кумир провалил турнир и виноват в этом только он сам! Но мой кумир уже старый дед, по футбольным меркам! Когда же я дождусь разбора игры Мбаппе и Кейна, которые выглядят хуже Дзюбы, на этом Евро?!
Ахахахахах
Сначала кричат, что их кумир круче всех, а верблюд лига лучшая лига мира, затем "а вот этот тоже плохо играл", "а вот этот с пенальти забил"
Как же не по мужски)
Это по вашему!)
+13
-6
+7
мне непонятно, КР полностью провалил предыдущий ЧМ, почему хоть кто-то решил, что он должен затащить этот турнир? все абсолютно закономерно
+9
-3
+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Согласен полностью, мой кумир провалил турнир и виноват в этом только он сам! Но мой кумир уже старый дед, по футбольным меркам! Когда же я дождусь разбора игры Мбаппе и Кейна, которые выглядят хуже Дзюбы, на этом Евро?!
Мбаппе с травмой играет , явно не форме . Кей забил 2 гола, даже этого много с такой игрой Англии
+7
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+5
Ответ SkSK
Понятно, что Роналду провел слабый турнир. Но! На фоне других "звезд" его выступление не такое уж и плохое. Плюс сейчас прям мода всех собак вешать на него, будто бы без него Португалия всех выносила бы 3-0.
Типичный фанатик фрукта)
Сначала кричать, что он лучше всех, потом как баба говорить о других)
Будь вы и ваш кумир поскромнее никто бы не хотел его!
+5
0
+5
замыкалдыч думал ему всю жизнь будет фартить как в 2014-2018, когда это полено уже деграднуло в ноль по всем скиллам, кроме пенок и игры головой, но цацки сыпались как по контракту с дьяволом. А нет, за белой полосой наконец-то пришла черная, в 5 раз толще
+11
-8
+3
Ну, давно уже всем понятно, что этот Португалец7 в свои 39 лет находится в сборной Португалии в роли "свадебного генерала" только для набивания личной статистики, но не более того, а Мартинес лишь формально руководит сборной.
+3
0
+3
Ответ SkSK
Понятно, что Роналду провел слабый турнир. Но! На фоне других "звезд" его выступление не такое уж и плохое. Плюс сейчас прям мода всех собак вешать на него, будто бы без него Португалия всех выносила бы 3-0.
Других звезд - напр. Мбаппе и Кейна - при неудовлетворительной игре заменяют
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0
+3
Роналду назначил в сборную куколда тренера. Вот и все.
+3
0
+3
Ответ SkSK
Понятно, что Роналду провел слабый турнир. Но! На фоне других "звезд" его выступление не такое уж и плохое. Плюс сейчас прям мода всех собак вешать на него, будто бы без него Португалия всех выносила бы 3-0.
На фоне других звезд это его второй подряд блеклый турнир
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+2
про прессинг знатно орнул
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+2
Ответ SkSK
Понятно, что Роналду провел слабый турнир. Но! На фоне других "звезд" его выступление не такое уж и плохое. Плюс сейчас прям мода всех собак вешать на него, будто бы без него Португалия всех выносила бы 3-0.
На ЧМ поле того как его посадили на банку , Портки выиграли 5-0, а Рамуш сделал хет-трик.
Конечно, нужно время чтобы наиграть новые связки и комбинации , но по крайней мере игра станет менее предсказуемой и начнется рост.
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Ответ kowadu2
Не нужно переводить стрелки. Речь не о самом кумире, а о тренере, для которого Рон священная корова. Мбаппе и Кейна в 1/4 заменили .
ага серьезная замена за 5 минут до конца игры и то из-за того что у Мбаппе нос повредили и он продолжить не мог, нормально ты вкидываешь
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Ответ Glukinho
мне непонятно, КР полностью провалил предыдущий ЧМ, почему хоть кто-то решил, что он должен затащить этот турнир? все абсолютно закономерно
Потому что фанаты Роналду возбудились от его статистики в полу любительском Верблюдшипе и верили, что на Евро это продолжится.
+6
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+2
Ответ Alex Rhea
Убогая игра Бернарду, Бруно и Леау не стоила турнира?
Делай выводы: с КР на поле топовые игроки деградируют.
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+2
Ответ Мохнатый55
2014-2018 золотое время для Роналду. ВАР в тот момент не ввели, поэтому можно было сколько угодно забивать из офсайда и с левых пенальти. Старина Фло позаботился.
FAKTOS! FAKTOS! FAKTOS! 👍
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Так Мартинес Азара не мог усадить на лавку. С чего бы вдруг он усадил Роналду?))
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Чего пристали? Привёз себе сборную, выбрал состав, сказал как кому на него следует играть… ну не получилось, вот в следующий раз…
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Ответ circassian*
Я в целом согласен, что Роналду ( мой любимый футболист если что) закончился уже несколько лет назад как топ игрок Но блин. Делать его крайним в неудачах сборной, когда вся сборная в целом ничерта хорошего на турнире не выдала? Очнитесь, на фоне составов других сборных у Португалии костяк отличный по именам, практически каждый игрок полузащиты и атаки сборной является ключевым в хороших и отличных клубах. Но при этом что Бернарду, что Фернандеш, что Леау и остальные, как только выходят в футболке сборной - тут же становятся бесхребетными тюфяками. Игроки с чемпионским характером в этой стране закончились очень давно, какое уже поколение подряд сплошь инфантилы. Евро 16 выиграли чудом, и то за счет как раз поколения Роналду в лице Пепе, Куарежмы, Нани. Где распиареный Гедеш? Феликс, которого на матч с урока биологии вытащили, абсолютный инфантил этот. Надежда была на Ренату Санчеша, который сходу ворвался и показывал зрелый футбол, не боясь показать себя - и тот сдулся. Футбол в целом с каждым годом теряет в харизме, нет тех людей что раньше. В других сборных это только начинает проявляться, но в сборной Португалии это явление уже давно
Представь им бы задора и напористости как у турков, владения мячем как у испанцев.
А так уже прорисовываются Мартинесовские наработки. Результат закономерен.
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Да не может быть
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А как же голевой пас на 3 метра на пустые ворота?🤔
Или же величайший пас в истории футбола:

https://youtube.com/shorts/x8XufEmhBcQ?si=cyHb5ID3v2cxqhDX
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Ответ STER
Феликс, бернарду, фернандеш и леау разве что-то показали ?
На них кто-то молился как на Повелителя Галахтеки больше 10 лет в стиле глоров манекена?
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Ответ Alex Rhea
Убогая игра Бернарду, Бруно и Леау не стоила турнира?
Бернарду, Бруно и Леву хотя бы прессинговали. А Кришти все время не отрабатывал хоть немного в защите.
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Квинтэссенция этого как Роналду в последнем матче после прохода Консейсаю с убойной позиции зарядил в небеса , то есть даже этот инстинкт киллера который все еще был у позднего Роналду притупился ..пора на покой , но мне кажется он будет играть до лет 43, что бы и по возрасту лишние рекорды какие то ставить , жаль его
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🤡 🤡 Которые кричат про Мбаппе и Кейна!
Вы что за бабы?!
Вы кричали, что ваш кумир в прошлом году стал лучшим бомбардиром планеты и он лучший, и он сам говорил, что он лучший!
Где Кейн и Мбаппе так о себе говорили?!
Или их фанаты чтобы везде об этом кричали..
Следите за своими языками раз не можете в очередной раз принять поражение!
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