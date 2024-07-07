Габриэль Агбонлахор: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024 – не прессинговал, не защищался и не создавал угроз. Мартинес боялся оставить его в запасе – это стоило Португалии турнира»

Габриэль Агбонлахор раскритиковал Криштиану Роналду и Роберто Мартинеса.

«Я фанат . Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал угрозы, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а те немногие шансы, которые он получает, мазал, не создавая проблем защитникам.

Но при этом он играл каждую минуту и не был заменен. слишком боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило турнира», – сказал экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии.

Комментатор Оливейра поставила 5 из 10 Мартинесу за Евро-2024: «Португалия боялась Францию, будто это монстр. Он не помог команде выйти более боеспособной и уверенной, хотя мы ни в чем не уступаем»

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