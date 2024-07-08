Шоу о критике Саутгейта: «Не понимаю этого, он вывел нас на новый уровень. Игроки любят его, именно он нам нужен. Ни один тренер не добился такого успеха, как он в последние годы»

Люк Шоу высказался о критике в адрес тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Я не понимаю критики при том, что он сделал для страны и для игроков – он вывел нас на новый уровень. Ни один тренер не добился такого успеха, как он в последние годы.

Мы, игроки, любим его, он именно тот, кто нам нужен. Он позволяет нам выходить на поле и проявлять себя наилучшим образом.

Он поверил в меня и оказал большое доверие, включив в состав сборной», – сказал защитник сборной Англии.

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