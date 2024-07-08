Шоу о критике Саутгейта: «Не понимаю этого, он вывел нас на новый уровень. Игроки любят его, именно он нам нужен. Ни один тренер не добился такого успеха, как он в последние годы»

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Люк Шоу Футбол

Люк Шоу высказался о критике в адрес тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Я не понимаю критики при том, что он сделал для страны и для игроков – он вывел нас на новый уровень. Ни один тренер не добился такого успеха, как он в последние годы.

Мы, игроки, любим его, он именно тот, кто нам нужен. Он позволяет нам выходить на поле и проявлять себя наилучшим образом.

Он поверил в меня и оказал большое доверие, включив в состав сборной», – сказал защитник сборной Англии.

Саутгейт о составе Англии на Евро-2024: «С Шоу риск может быть оправдан. Другие игроки провели сезон сильнее, чем Грилиш и Мэддисон»

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60 комментариев
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"Он позволяет нам выходить на поле и проявлять себя наилучшим образом." Ну мы и видим как себя игроки на этом Евро проявляют. Впечатляет.
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Позволяет проявлять лучшие качества? О чем это он? Новый уровень это трусливо ждать серии пенальти с Швейцарией и наносить первый удар в створ ворот на 94:36 со Словакией?
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Ответ Carasa
Картины майкла бэя тоже в прокате коммерчески успешны, но что-то я не слышал, чтобы кто-то его хорошим режиссером называл
Скала с Кейджем и Коннери так-то отличный фильм
+26
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Вообще весь Евро на новом уровне. Уровне скукоты и тошнотворности. Только Испания, да Турция с Грузией из тренда выбиваются
+25
-2
+23
Ответ Censormorum
"Он позволяет нам выходить на поле и проявлять себя наилучшим образом." Ну мы и видим как себя игроки на этом Евро проявляют. Впечатляет.
Стоунз о Гвардиоле: "И то, как он объясняет это нам, игрокам, – чтобы заставить нас делать то, что он хочет, то, о чем он думает, и во что он верит, – невероятно"
Шоу о Саутгейте: Он позволяет нам выходить на поле...
Тренерская мысль очевидна.
+15
-2
+13
Видимо, если Англия будет играть в зрелищный футбол, то даже не выйдет из группы ЧЕ или ЧМ, логика такая.
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Ответ NikoVinkovic
Ну так всегда и было. В зрелищный футбол играли сборная Ходдла в 98-м, Эрикссон в 2004-м, даже сборная Ходжсона в 2014-м полетела на Италию с шашками наголо. Итог все мы знаем.
Сборная Ходдла была очень крутой, если бы не удаление сами знаете кого и не проигрыш по пенальти в 1/8, кто знает, чем бы все тогда для них закончилось бы. Болел за них искренне и чуть не плакал (было мне не много лет), когда они вылетели от Аргентины. Сейчас переживать за сборную Англии я просто не могу физически- подташнивает.
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Ответ superbro
Скала с Кейджем и Коннери так-то отличный фильм
однозначно
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Ответ Хайзенберг
Ни один тренер не добился такого успеха в последние годы ©это он про что вобще?
финалы и полуфиналы крупных турниров льются рекой
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Ответ superbro
Скала с Кейджем и Коннери так-то отличный фильм
Эталонный боевик. Пересматриваю иногда
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Смотрится просто это тяжело. Скучаешь по внутренним чемпионатам или лч, ле.
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Тут не поспоришь, такого уровня безыдейности у Англии даже при Капелло с Маклареном не было
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Ответ Aleksey Yashin
Вообще весь Евро на новом уровне. Уровне скукоты и тошнотворности. Только Испания, да Турция с Грузией из тренда выбиваются
мне кажется, это жадность: блльша апл, блльше еврокубков, больше матчей хайпового вроде бы евро, мне кажется, все-таки даже топовые игроки не могут столько играть. я не уверен, но кажется, многие уставшие
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Самая унылая сборная чемпионата. Следующая Франция. Надеюсь оба этих г... вылетят в полуфиналах.
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Англия наряду с Голландией и Германией во все времена в зрелищный футбол играла от забрала.
Сейчас же тошнилово… последние лет 10 смотреть невозможно.
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Я подумал, что есть шоу, где все критикуют главного тренера сборной Англии.
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Ответ CM1
Ну а если серьезно, при каком тренере у Англии за 24 года в 21 веке была классная игра? При Эрикссоне, при Макларене, при Капелло или Ходжсоне? Особой игры не при ком из них не было, кроме того, и результата никто из них, возглавляя сборную Англии, не давал, а Саутгейт, при всей нелюбви многих к нему, хотя бы работает на результат, пусть и при отвратной игре...
Кстати, команда Саутгейта вторая по средней результативности в истории сборной Англии - 2,27 мячей за игру
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Ответ Тофик Гафаров
Да пох главное результат, потом никто не вспомнит как взяли кубок!!
Прошло 20 лет, а все до сих пор помнят, как взяли Кубок греки.
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На счёт «ни одного тренера» он погорячился. Манчини например ))
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Футбол испортили Гвардиола (50 пасов за 2 минуты) и Моуриньо (не играть и не проиграть с прессингом!). Англия идёт верным путем...
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Ответ Илья Владимирович
Видимо, если Англия будет играть в зрелищный футбол, то даже не выйдет из группы ЧЕ или ЧМ, логика такая.
Ну так всегда и было. В зрелищный футбол играли сборная Ходдла в 98-м, Эрикссон в 2004-м, даже сборная Ходжсона в 2014-м полетела на Италию с шашками наголо. Итог все мы знаем.
+1
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+1
Ответ Пнин
Позволяет проявлять лучшие качества? О чем это он? Новый уровень это трусливо ждать серии пенальти с Швейцарией и наносить первый удар в створ ворот на 94:36 со Словакией?
Да чел просто подлизал.. раз уж в сборную за красивые глазки взяли.
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Ответ Aleksey Yashin
Вообще весь Евро на новом уровне. Уровне скукоты и тошнотворности. Только Испания, да Турция с Грузией из тренда выбиваются
Австрийцы и Швейцарцы еще дали жару
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Саутгейту фантастически везет с соперниками. Были бы в другой части ветки, их бы уже выкинули с турнира
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Откуда у него столько удачи, вот в чем вопрос
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На самом деле, безумно удивляет дикий фарт Саутгейта на турнирах, где Англия играет очень плохо. Ведь на ЧМ22 Англия была совсем другой командой и им не повезло с Францией. За то отскочили от Дании в 21 и продолжают это в 24 году
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О каком таком уровне говорит Люк Скайуокер Шоу ?
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Шоу показывает нам, что ругать за такую отвратную игру нужно не только Саутгейта. Вся команда хороша.
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Любой более-менее адекватный тренер добился бы тех же самых (как минимум) результатов, будь у него в наличии полуторомидлиардный состав и такая лёгкая сетка, которая достаётся англичанам уже четвертый крупыный турнир подряд. По факту за эти четыре турнира Саутгейт обыграл только одну топовую сборную - дома Германию на прошлом Евро. В остальном - сплошной позор.
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Какой трофей был выигран за эти годы?
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