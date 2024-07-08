Смолова в переговорах с «Динамо» не устроило число матчей для получения бонусов

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Герман Ткаченко Краснодар агенты деньги Павел Пивоваров Футбол

В «Динамо» рассказали, почему не смогли продлить контракт с Федором Смоловым.

Этим летом 34-летний нападающим перешел из «Динамо» в «Краснодар» на правах свободного агента.

– Герман Ткаченко, агент Смолова, заявил, что от «Динамо» было предложение о продлении контракта Федора, но не сошлись по условиям. Каким?

– Предложение Смолову от «Динамо» действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям.

Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную – бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись.

– Что именно не устроило Федора?

– Количество игрового времени, матчей, которое нужно провести для получения бонусов, – рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

В прошедшем сезоне Смолов провел 25 матчей в Мир РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Полная статистика игрока доступна здесь.

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35 комментариев
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Возмутительно за эти копейки еще и заставлять человека играть в футбол!
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Фёдор хотел чтобы ему на лавке бонусы капали, пока он цитаты подбирает для Инстаграма
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Ответ Выкидыш
Я в шоке. Он в 34 года и с никакой игрой еще и зп хочет фиксированную с бонусами?! Жесть...
Если есть те, кто готов её предложить, то и правильно хочет. Это его последний контракт, скорее всего и последний шанс заработать денег в рамках своей профессии. Не за уважение в комментах на спортсе же ему играть.
+23
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Я в шоке. Он в 34 года и с никакой игрой еще и зп хочет фиксированную с бонусами?! Жесть...
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+20
Нормальная ситуация - вполне бытовая. И клуб и игрока не устроили условия друг друга.
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В Динамо был инородным телом. Надо было раньше с ним прощаться.
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Бог отвёл нас от этого понторез. Балласт балластом а запросы мама не горюй.
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Ответ Выкидыш
Я в шоке. Он в 34 года и с никакой игрой еще и зп хочет фиксированную с бонусами?! Жесть...
Ну получается в Краснодаре ему это дали, значит н коря хотел. Иначе бы согласился на условия Динамо.
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Слава Богу, сплавили бревно...
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Как можно было пытаться продлить ЭТО? )) Динамо, ты чего?
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В Сельте пассажира быстро раскусили.
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Алчная паненка)
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Мерзкий «футболист».
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В Динамо состав вполне серьезный, это видно по играм на прошедшем Братском кубке! Федор Смолов уже не вписывается в общую схему, правильно что отправили восвояси!
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Повезло Динамо. Они бонусы считаю при такой игре. Не нужен …..
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Три матча показалось много?
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Смолова в переговорах с «Динамо» не устроила необходимость выходить на поле для получения бонусов
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Ответ ezhik38
Как можно было пытаться продлить ЭТО? )) Динамо, ты чего?
Воспитанник клуба, как бэкап вариант неплохой. Его же не в основу расчитывали переподписывать, максимум в ротацию. Ну это если с точки зрения клуба смотреть.
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Ответ Аннигиляторная Пушка
Если кто-то дает, то почему нет? С такой игрой его вообще не надо держать даже на зп в два раза меньше той, что была (а это если не ошибаюсь около 120 млн рублей в год). Феде осталось играть год-два. Он пешеход, и последний контракт в жизни надо было выбить пожирнее. Ну а за улыбочки после проигрыша Краснодару ничего уже не надо было предлагать… У Смолова всю жизнь к Динамо и болельщикам обиженное отношение.
Я эту падлу с его "улыбочкой" ненавижу с чемпионата мира...
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Ответ Выкидыш
Я в шоке. Он в 34 года и с никакой игрой еще и зп хочет фиксированную с бонусами?! Жесть...
Если кто-то дает, то почему нет? С такой игрой его вообще не надо держать даже на зп в два раза меньше той, что была (а это если не ошибаюсь около 120 млн рублей в год). Феде осталось играть год-два. Он пешеход, и последний контракт в жизни надо было выбить пожирнее.
Ну а за улыбочки после проигрыша Краснодару ничего уже не надо было предлагать… У Смолова всю жизнь к Динамо и болельщикам обиженное отношение.
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Ответ Выкидыш
Я в шоке. Он в 34 года и с никакой игрой еще и зп хочет фиксированную с бонусами?! Жесть...
Комментарий удален пользователем
Ответ Ilya_Panchenko
Ну получается в Краснодаре ему это дали, значит н коря хотел. Иначе бы согласился на условия Динамо.
Вроде Галицкий всегда адекватностью отличался, или из-за болезни не он уже рулит?
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Скорее всего мячей 10 надо было забить за сезон. нынешний Смолов 5 то еле еле душа в теле.
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Ответ Moffo
По меркам нынешней росгосрпл даже предпенсионный Смол вполне себе востребованный футбик
Футбик-но,не футболист)))
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В вас,паспортистах,никто не сомневается!
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Я думал, что Смолов уже закончил с футболом. А он оказывается ещё бегает, даже по командам прыгает. Сколько уже раз он клуб менял? Раз 10. Лень смотреть.
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И ведь Карпин на это ходячее дерево с бутика по полной рассчитывал, когда сборная играла в отборе.
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В чем респект Личке, так это в том, что не подстраивался под "бонусы" и "минуты" для продления контракта и обеспечения этих бонусов. Сильный - итграешь, слабый - сидишь на лавке или играешь, но очень не много.
Тюка это тоже на себе ощутил...
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