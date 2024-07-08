Смолова в переговорах с «Динамо» не устроило число матчей для получения бонусов
В «Динамо» рассказали, почему не смогли продлить контракт с Федором Смоловым.
Этим летом 34-летний нападающим перешел из «Динамо» в «Краснодар» на правах свободного агента.
– Герман Ткаченко, агент Смолова, заявил, что от «Динамо» было предложение о продлении контракта Федора, но не сошлись по условиям. Каким?
– Предложение Смолову от «Динамо» действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям.
Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную – бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись.
– Что именно не устроило Федора?
– Количество игрового времени, матчей, которое нужно провести для получения бонусов, – рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
В прошедшем сезоне Смолов провел 25 матчей в Мир РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Полная статистика игрока доступна здесь.
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Ну а за улыбочки после проигрыша Краснодару ничего уже не надо было предлагать… У Смолова всю жизнь к Динамо и болельщикам обиженное отношение.
Тюка это тоже на себе ощутил...