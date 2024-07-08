Смолова в переговорах с «Динамо» не устроило число матчей для получения бонусов

В «Динамо» рассказали, почему не смогли продлить контракт с Федором Смоловым.

Этим летом 34-летний нападающим перешел из «Динамо» в « » на правах свободного агента.

– , агент Смолова, заявил, что от «Динамо» было предложение о продлении контракта , но не сошлись по условиям. Каким?

– Предложение Смолову от «Динамо» действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям.

Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную – бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись.

– Что именно не устроило Федора?

– Количество игрового времени, матчей, которое нужно провести для получения бонусов, – рассказал генеральный директор « » Павел Пивоваров.

В прошедшем сезоне Смолов провел 25 матчей в Мир , забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Полная статистика игрока доступна здесь.

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