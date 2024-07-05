Хаманн о Роналду: «Криштиану интересует только он сам, а не Португалия. Он отбирал мячи у партнеров, потому что ему важнее стать самым возрастным бомбардиром в истории Евро»

Дитмар Хаманн раскритиковал поведение Криштиану Роналду на Евро-2024.

Португальцы обыграли сборную Словении (0:0, 3:0 в серии пенальти) в 1/8 финала .

«Своим поведением в матче против он еще раз показал, что его интересует только он сам. Роналду отбирал мячи у своих товарищей по команде, потому что отчаянно хотел забить.

Будучи капитаном, он начал плакать, потому что промахнулся с пенальти. И все же у его команды были все шансы на успех. Ему не нужно было извиняться за свой промах, никто бы не стал его винить, даже я.

Если бы он заботился о команде и болельщиках, ему следовало бы набраться смелости, подойти к тренеру и сказать: «Пусть играет один из молодых нападающих, а если будет огонь, я выйду на поле в последние полчаса».

Но он этого не сделает, потому что для него важнее, чтобы он стал самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов Европы», – заявил экс-игрок сборной Германии.

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