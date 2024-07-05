Хаманн о Роналду: «Криштиану интересует только он сам, а не Португалия. Он отбирал мячи у партнеров, потому что ему важнее стать самым возрастным бомбардиром в истории Евро»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Дитмар Хаманн Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Дитмар Хаманн раскритиковал поведение Криштиану Роналду на Евро-2024.

Португальцы обыграли сборную Словении (0:0, 3:0 в серии пенальти) в 1/8 финала Евро-2024

«Своим поведением в матче против Словении он еще раз показал, что его интересует только он сам. Роналду отбирал мячи у своих товарищей по команде, потому что отчаянно хотел забить.

Будучи капитаном, он начал плакать, потому что промахнулся с пенальти. И все же у его команды были все шансы на успех. Ему не нужно было извиняться за свой промах, никто бы не стал его винить, даже я.

Если бы он заботился о команде и болельщиках, ему следовало бы набраться смелости, подойти к тренеру и сказать: «Пусть играет один из молодых нападающих, а если будет огонь, я выйду на поле в последние полчаса».

Но он этого не сделает, потому что для него важнее, чтобы он стал самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов Европы», – заявил экс-игрок сборной Германии.

Рыдал, орал, общался с небом – триллер в эмоциях Роналду

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33 комментария
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Не совсем по теме, но как же легендарно Пепе отработал на последних минутах
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Сколько забил Мбаппе португалам? Даже молодняк не забивает но хейтят деда. Тупость
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Беллингема обосрал, Кейна обосрал, Роналду тоже. Кого-нибудь хвалит в интервью он?
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Вам тоже нравится то что якорь символично лежит когда все стоят и слушают установку тренера на екстратайм?)) Тут уже буквально исполняет роль якоря.. Аха-ха-ха-ха-ха
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Ответ Айтуар Куат
Сколько забил Мбаппе португалам? Даже молодняк не забивает но хейтят деда. Тупость
Мбаппе мертвейший. Но это не отменяет того факта, что Хаманн полностью прав
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роналду позор футбола, это уже база:))
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Ответ Иван Лазович
Не совсем по теме, но как же легендарно Пепе отработал на последних минутах
Согласен, круто!
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У Хаманна какая то ненависть к Роналду? Столько негатива говорит про него на этом евро
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Ответ arspurs9
Когда он мог забить, он отдал на Бруну. Самый дорогой игрок мира в 25 лет не делает вообще ничего на этом Евро. Может что-то про него напишут?
Когда он мог забить? Вы че издеваетесь? Он сегодня просто стоит внутри штрафной площадки. Всё. Больше ничего не делает
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Как же он порет Португалам это Евро просто с убойных не забивает
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+2
персональные хейтеры/глорики двух величайших это самое жалкое и смешное что есть в футболе)
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Ответ Иван Лазович
Не совсем по теме, но как же легендарно Пепе отработал на последних минутах
Константин Райкин - он такой - еще и в театре успевает... ;)

А если серьезно, то я впечатлился, какую скорость он развил и выбил мяч на угловой! Ему ведь 41, вроде?
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Ответ Андрей Прохоров
Криштиану уже никому не интересен, как и это Евро. Наблюдаем над клоуном и унылым чемионатом чисто по приколу. Копа Америки круче, если Аргентина заберет - Лео заберет золотой мяч.
вряд ли, лео тоже сдал, еще и после травмы. он хорош для своих лет, но это уже не золотой мяч
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Ответ Андрей Прохоров
Криштиану уже никому не интересен, как и это Евро. Наблюдаем над клоуном и унылым чемионатом чисто по приколу. Копа Америки круче, если Аргентина заберет - Лео заберет золотой мяч.
да хватит уже ЗМ, пусть пеналде отдадут, а то видно же что человек на гране суицида , по причине что вечно второй, у него реально проблемы с психикой
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Ответ Святослав Федорович
Пускай немец лучше скажет, как его сборная сыграла, чем лезть к другим
А за его сборную вообще не стыдно было сегодня. В отличие от гелевой клубнички
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консейсао потроллил знатно щас , слезки вытер, ахвхвх
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Рон ща пробил в лучших традициях Погребняка и Кержакова.
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Тетрадь смерти за этот Евро изрядно пополнилась )
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ха ха
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как же хорош сегодня Роналду, создает , отдает !!!)))🤣
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Сегодня Португалия играет в меньшинстве. Дело не в том забивает Роналду или нет, а в том как он играет. Роналду абсолютный ноль на поле. А у Мартинеса яйца меньше чем у его жены.
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Пускай немец лучше скажет, как его сборная сыграла, чем лезть к другим
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Расскажи как провёл свой последний матч Тонька Кроос,немчура!
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Когда он мог забить, он отдал на Бруну.
Самый дорогой игрок мира в 25 лет не делает вообще ничего на этом Евро. Может что-то про него напишут?
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