Баринов отклонил предложение «Метца»: «Ребята вылетели в Лигу 2 – наверное, я достоин большего»
Дмитрий Баринов рассказал, почему отклонил предложение от «Метца».
– Главный вопрос, который всех волнует – что с твоим будущим?
– Мое ближайшее будущее связано с Баковкой, у нас же тут сборы (улыбается).
– Ты всегда открыто рассказываешь про свои трансферные переговоры. Давай не будем нарушать традицию.
– Ха-ха, да без проблем. Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Метц» и «Алавес».
Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов – они даже направляли официальные бумаги.
«Метцу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 – наверное, я достоин большего, – сказал полузащитник и капитан «Локомотива» Баринов.
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Но вот в середняк Ла лиги - его уровень
с гавром (в случае кузяева) есть шансы не вылететь (что и случилось), а тут сразу вниз
Для Баринова вроде как все перечисленное не так актуально, а просто уходить куда-то зачем-то - зачем?
Но что про "Алавес"-то?