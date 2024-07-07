Баринов отклонил предложение «Метца»: «Ребята вылетели в Лигу 2 – наверное, я достоин большего»

Дмитрий Баринов рассказал, почему отклонил предложение от «Метца».

– Главный вопрос, который всех волнует – что с твоим будущим?

– Мое ближайшее будущее связано с Баковкой, у нас же тут сборы (улыбается).

– Ты всегда открыто рассказываешь про свои трансферные переговоры. Давай не будем нарушать традицию.

– Ха-ха, да без проблем. Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются « » и « ».

Чуть позже руководство « » подтвердило мне интерес от этих клубов – они даже направляли официальные бумаги.

«Метцу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 – наверное, я достоин большего, – сказал полузащитник и капитан «Локомотива» Баринов.

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