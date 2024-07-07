Баринов отклонил предложение «Метца»: «Ребята вылетели в Лигу 2 – наверное, я достоин большего»

Теги Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Метц Алавес Д2 Франция Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Баринов рассказал, почему отклонил предложение от «Метца».

Главный вопрос, который всех волнует – что с твоим будущим?

– Мое ближайшее будущее связано с Баковкой, у нас же тут сборы (улыбается).

Ты всегда открыто рассказываешь про свои трансферные переговоры. Давай не будем нарушать традицию.

– Ха-ха, да без проблем. Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Метц» и «Алавес».

Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов – они даже направляли официальные бумаги.

«Метцу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 – наверное, я достоин большего, – сказал полузащитник и капитан «Локомотива» Баринов.

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35 комментариев
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Не, ну ехать во вторую лигу Франции это реально бред какой-то.
Но вот в середняк Ла лиги - его уровень
+136
-5
+131
И абсолютно правильно сделал. Какой смысл идти во французскую пердь, ради чего?
+58
-10
+48
сейчас тут мб поднакинут хейта баринову, но реально, из локо в лигу 2 это сильное понижение

с гавром (в случае кузяева) есть шансы не вылететь (что и случилось), а тут сразу вниз
+49
-5
+44
Ответ Wale
Кто?))
Барселона
+50
-6
+44
Ответ error505
Комментарий скрыт
Микаутадзе там был и перешёл в Монако
+23
-2
+21
Ответ Аврал
Да,Реал и Сити позовут завтра-послезавтра...
Ну не во вторую же лигу идти. Разве что чемпионшип
+12
-2
+10
Да,Реал и Сити позовут завтра-послезавтра...
+10
-4
+6
Ответ Аврал
Да,Реал и Сити позовут завтра-послезавтра...
Ну идти во вторую лигу Франции на меньшую зп такое себе. Москва дом родной, важный игрок команды, хорошая зп. Я думаю мало кто согласился бы на такую смену
+6
0
+6
Мец прекрасный старый город. Мечта любого господина иметь там дачку.
+3
-1
+2
Давайте так. Если у человека тут семья и среда, в которой он привык жить, менять это на понижение зп и общий уровень игры - такое себе. Если б бы его в лион или марсель звали, был бы смысл задуматься. А Мец, при всём уважении, это даже не Гавр.
+3
-1
+2
Дмитрий, что скажете о выборах во Франции?
+3
-2
+1
Выбирая между Метцем и Алавесом, логично что надо 2-ое выбирать
+1
0
+1
Ответ Сергей Галынский
В Алавес можно было и поехать Но,типличные условия паспортистов Кузяеву все-таки,уважение, человек захотел в Европу и поехал в Гавр,где никакой гарантии,что не вылетели бы
А там ждут то, в Алавесе?
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Ответ dreamstep
Баринов, кажется, вообще недалёкий человек судя по интервью. Достоен большего - уж если Кузяев только в скромный Гавр перешёл, то Баринов это не больше Метца. Он наверное ждёт предложений от ПСЖ/Монако/Лилля/Марселя, но там такие Бариновы даже в запас вряд ли попадут.
Кузяев вполне четко формулировал свои цели - тут уже все выиграл и хочется разнообразия, и интересно пожить во Франции. Поэтому (и с учетом переезда в 30 лет) "Гавр" вполне подошел.

Для Баринова вроде как все перечисленное не так актуально, а просто уходить куда-то зачем-то - зачем?
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Ответ Shuller18
И абсолютно правильно сделал. Какой смысл идти во французскую пердь, ради чего?
Чтобы либералы Спортса сказали, что лучше мыть толчки в Франции, чем быть основным в России. Для них мечта всей жизни уехать в Европу и мыть там унитазы, живя в общагах или снимая одну квартиру на четверых
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Все правильно. Нечего там делать.
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Алавес интересно, но думаю там контракт в два раза меньше, чем в Локо. Тоже смысла немного.
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Про Метц - логично отказал - второй дивизион Франции и когда уже не юноша - ну камон

Но что про "Алавес"-то?
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А Алавес? За эту зарплату трёх более интересных футболистов возьмёт.
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Если Кузяев тянет Лигу 1 (пусть и в аутсайдере) то и Баринов вполне сможет. Другой вопрос, что даже аутсайдеры Лиги 1 Баринова не зовут, не лучше ли было попасть в Лигу 1 через повышение Метца?
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