Эрдоган о бане Демирала: «Политическое, несправедливое, поспешное решение. Оно бросило серьезную тень на Евро»

Теги Сборная Турции по футболу Евро-2024 Политика Мерих Демирал Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Президент Турции назвал политическим наказание Мериха Демирала.

Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом» после победы в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.

«Как известно, матч с Нидерландами проходил на фоне несправедливого решения, поспешно принятого УЕФА в отношении Мериха Демирала.

Честно говоря, решение о дисквалификации Мериха на два матча со стороны УЕФА бросило серьезную тень на турнир. Это невозможно объяснить, это чисто политическое решение.

Это решение омрачило сознание, но, к счастью, не повлияло на дух и мотивацию нашей сборной», – заявил президент Турции.

Даже Эрдоган вписался за Демирала: говорит, «волчий салют» – жест радости. Турция верит в апелляцию

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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22 комментария
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Эрдоган о торговле нефтью с Израилем, с которым он разорвал Дипотношения: Политическое, несправедливое, посмешное решение бросившее тень на Турцию
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Что бы сказал Эрдоган, если бы условный блондин Тони Кросс из Германии на Евро в Турции например, после гола поднял правую руку распрямленной ладонью примерно под углом 45 градусов, которая известна во всём мире как приветствие Heil Hitler!??
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Спец по несправедливым, бросающим тень политическим решениям подъехал
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Узурпатор любого государства бросает серьёзную тень на свою страну
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Болел за голландцев изо всех сил и эмоций!
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Предлагаю в знак протеста больше вам там не участвовать.
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Жаль немцы с турками не сыграли - одни бы зигу кидали, другие - волчий салют.
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Ну если Демирал кретин, то что поделать? Он прекрасно знал, что этот жест значит и мог просчитать последствия. Подставил свою сборную просто, вот и всё
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Ответ Двестик Двестик
Старенькая история вспомнилась. Городок в Германии, по нему едет трамвай. В трамвае помимо коренных жителей едут несколько молодых турков. Ведут себя откровенно вызывающие, никто на проблемы с ними не нарывается. Нарочито громко компания ведет следующие разговоры: - Вот нас турков в Германии уже 10 миллионов. Мы сила. Нам никто ничего не сделает. Трамвай подъезжает к очередной остановке. На выход идет бабушка лет за восемьдесят. Открываются двери и, перед тем как выйти, она оборачивается и произносит: - Когда-то в Германии евреев тоже было 10 миллионов.
Какая мерзость.
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Всем насрать
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Двухтабуреточный заговорил
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Ну так сваливайте в Азию, будете играть с такими же жертвами политизированных решений, там таких представителей много
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Ответ Двестик Двестик
Старенькая история вспомнилась. Городок в Германии, по нему едет трамвай. В трамвае помимо коренных жителей едут несколько молодых турков. Ведут себя откровенно вызывающие, никто на проблемы с ними не нарывается. Нарочито громко компания ведет следующие разговоры: - Вот нас турков в Германии уже 10 миллионов. Мы сила. Нам никто ничего не сделает. Трамвай подъезжает к очередной остановке. На выход идет бабушка лет за восемьдесят. Открываются двери и, перед тем как выйти, она оборачивается и произносит: - Когда-то в Германии евреев тоже было 10 миллионов.
Убили миллионы евреев
Получили миллионы турков и других шведов.
Пусть сами решают ,с кем им лучше идти по жизни.

А бабушку ту ,прям в автобусе в хоровое пение пустили бы

Потому что это не евреи
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пятый стул эрдогану
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Что это за децкий бан. До конца сезона адназначна
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Ослик демирал, подставил команду.
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Ответ Святослав Федорович
Ну если Демирал кретин, то что поделать? Он прекрасно знал, что этот жест значит и мог просчитать последствия. Подставил свою сборную просто, вот и всё
А что такого в этом жесте? Рок навсегда!!!! Металл жив!!!!
А то, что за причинные места себя хватают - это нормально? Но, почему то, за это только штраф дают...УЕФА гниет семимильными шагами!!!!
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