Эрдоган о бане Демирала: «Политическое, несправедливое, поспешное решение. Оно бросило серьезную тень на Евро»

Президент Турции назвал политическим наказание Мериха Демирала.

Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом» после победы в матче 1/8 финала с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.

«Как известно, матч с Нидерландами проходил на фоне несправедливого решения, поспешно принятого УЕФА в отношении .

Честно говоря, решение о дисквалификации Мериха на два матча со стороны УЕФА бросило серьезную тень на турнир. Это невозможно объяснить, это чисто политическое решение.

Это решение омрачило сознание, но, к счастью, не повлияло на дух и мотивацию нашей сборной», – заявил президент .

Даже Эрдоган вписался за Демирала: говорит, «волчий салют» – жест радости. Турция верит в апелляцию

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