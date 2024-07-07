Эрдоган о бане Демирала: «Политическое, несправедливое, поспешное решение. Оно бросило серьезную тень на Евро»
Президент Турции назвал политическим наказание Мериха Демирала.
Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом» после победы в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1). Жест запрещен в Австрии.
«Как известно, матч с Нидерландами проходил на фоне несправедливого решения, поспешно принятого УЕФА в отношении Мериха Демирала.
Честно говоря, решение о дисквалификации Мериха на два матча со стороны УЕФА бросило серьезную тень на турнир. Это невозможно объяснить, это чисто политическое решение.
Это решение омрачило сознание, но, к счастью, не повлияло на дух и мотивацию нашей сборной», – заявил президент Турции.
Даже Эрдоган вписался за Демирала: говорит, «волчий салют» – жест радости. Турция верит в апелляцию
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Получили миллионы турков и других шведов.
Пусть сами решают ,с кем им лучше идти по жизни.
А бабушку ту ,прям в автобусе в хоровое пение пустили бы
Потому что это не евреи
А то, что за причинные места себя хватают - это нормально? Но, почему то, за это только штраф дают...УЕФА гниет семимильными шагами!!!!