Федерация футбола Турции о бане Демирала: «Это наносит вред общечеловеческим ценностям спорта. Наказание за естественное празднование – вмешательство в независимость футбола»
Представитель Федерации футбола Турции высказался об отстранении Мериха Демирала.
Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
«Хочу заявить, что сожалею о наказании, назначенном дисциплинарным комитетом УЕФА в отношении игрока нашей сборной Мериха Демираля, и считаю, что оно неприемлемо.
Требовать наказания за естественное празднование после окончания матча в турнире, где все проходит гладко, является вмешательством в независимость футбола. Подобные решения, подрывающие дух и независимость футбола, наносят вред общечеловеческим ценностям спорта.
Мерих Демирал выразил свой энтузиазм и радость после матча. Наказание за такое противоречит природе спорта. Универсальные ценности и независимость футбола должны быть защищены. Такие вмешательства вредят духу спорта», – заявил Сервет Ярдымчи, представитель Федерации футбола Турции.
Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»
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Потом УЕФА представляет много стран, для которых идеи этой турецкой организации серьезная политическая провокация
Это же естественное празднование )))
Всякие политики циничные которые чуть что несут эту дичь, "спорт вне политики". Да, но только в том случае если спортсмен представляет себя лично, и не обматывается национальным флагом.
Многим этого не понять к сожалению.
Хочешь использовать спорт для разжигания ещё больших проблем. Представь Палестинец после празднования голо нарисует на воротах соперника желтым мелом звезду. Ты вот за это топишь чувак. Площадка для политических высказываний есть у политиков, ООН, НАТО, БРИКС, ЕС, ШОС. Спортсмен должен заниматься спортом.
Как раз наоборот. Они спасены этим справедливым баном. Жестам турецких националистов не место на чемпионате Европы, где этнические турки играют в куче других европейских сборных, а в турецкой сборной играют не только этнические турки.
Во-первых, что это за заголовок и вообще выражение "о бане" звучит весьма двусмысленно. Сразу призадумался о хаммаме с парой горячих турчанок
На любое событие вброс множества исключающих друг друга версий. Использование софистики, как в случае с жестом Демираля.
В общем, если не анализировать, легко повестись.