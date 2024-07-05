Федерация футбола Турции о бане Демирала: «Это наносит вред общечеловеческим ценностям спорта. Наказание за естественное празднование – вмешательство в независимость футбола»

Теги Сборная Турции по футболу УЕФА происшествия Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Федерация футбола Турции Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал Футбол

Представитель Федерации футбола Турции высказался об отстранении Мериха Демирала.

Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

«Хочу заявить, что сожалею о наказании, назначенном дисциплинарным комитетом УЕФА в отношении игрока нашей сборной Мериха Демираля, и считаю, что оно неприемлемо.

Требовать наказания за естественное празднование после окончания матча в турнире, где  все проходит гладко, является вмешательством в независимость футбола. Подобные решения, подрывающие дух и независимость футбола, наносят вред общечеловеческим ценностям спорта.

Мерих Демирал выразил свой энтузиазм и радость после матча. Наказание за такое противоречит природе спорта. Универсальные ценности и независимость футбола должны быть защищены. Такие вмешательства вредят духу спорта», – заявил Сервет Ярдымчи, представитель Федерации футбола Турции.

Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»

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67 комментариев
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Интересно, если бы немец после гола и победы показал бы свастику, вписались бы за него немецкие власти после дисквалификации? Думаю, что нет
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Жесты турецких нациков - это естественное празднование, так и запишем
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ну и клоуны
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Вместо того, чтобы признать свою ошибку политиканы начинают подменять понятия! Скоро скажут, что это он не срока показывал а боролся за права пингвинов!!!!
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+30
Ответ Футбол_это_жизнь
Вместо того, чтобы признать свою ошибку политиканы начинают подменять понятия! Скоро скажут, что это он не срока показывал а боролся за права пингвинов!!!!
Президент дал отмашку, и Турция встала на дыбы. Теперь даже после вылета этой сборной ( а он не за горами) долго ещё будет вонь со стороны Босфора.
+25
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+24
Ответ Футбол_это_жизнь
Вместо того, чтобы признать свою ошибку политиканы начинают подменять понятия! Скоро скажут, что это он не срока показывал а боролся за права пингвинов!!!!
Турецким политикам характерно не признавать ошибки и вину)
+21
-1
+20
Все эти комментарии от турок выглядят как попытка убедить что трава голубая, а небо зелёное.
+19
-1
+18
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
И впрямь, при чем Австрия, если матч сборной Австрии
+17
-2
+15
Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Кто, где, на каких ресурсах? У вас в укрочатиках ?
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-21
+13
Естественное празднование - это улыбка и смех, поднятые к небу или болельщикам руки, радость. А тут явная провокация. Еще можно было бы принять её за ошибку и рефлекс (хотя тоже такое), если бы турок извинился и сказал что-то типа "я случайно". Но тут-то совсем другая история. Забавное Евро, наполненное междуусобными разборками. Много ненависти и политики, мало чистого спорта.
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Ответ rusik krasav4ik
сразу скажу что осуждаю Демирала, и мне как тюрку чужда их идея с Тураном. Но искренне не понимаю, за что дисквал, если в Германии этот жест не запрещен? как-то слишком притянуто.
Его не немецкий суд дисквальнул, а УЕФА. УЕФА имеет четкие правила по политическим жестам. При чем в обе стороны, за ношение радужной капитанской повязки, тоже диску получишь.
Потом УЕФА представляет много стран, для которых идеи этой турецкой организации серьезная политическая провокация
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Если вас сейчас не осекут, потом вы зиговать начнете…
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Ответ Ozz99
Вот лично вы, как относитесь к тому, что дисквалифицировали Ивана Куляка, Рылова за букву z?
Вас вообще надо закрыть за славу украине
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Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Найди нормальную работу
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Сколько турка не корми - все волком смотрит)
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То есть австрийцам или немцам можно зиговать спокойно )
Это же естественное празднование )))
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Футболисты публичные личности, на них смотрят дети, для многих они кумиры. И если какой-то кумир внезапно ( по слабоумию) решил показать что-то непристойное, то нужно дать понять ему и всем остальным что это плохо.
Всякие политики циничные которые чуть что несут эту дичь, "спорт вне политики". Да, но только в том случае если спортсмен представляет себя лично, и не обматывается национальным флагом.
Многим этого не понять к сожалению.
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Ответ Мельников Михаил
Это чушь. Фригидная, более того, стерильная чушь. Они требуют от людей перестать быть людьми. Стать роботами. Ваши усмотрения неважны. Вы тут. Вот шаблон. По нему действуйте. Я даже готов принять эту суть, когда речь идёт об одной стране, что устанавливает свои правила для пребывания в своем правовом пространстве. Хотя и тут просто дохрена полей для дискуссий. Но когда речь идёт о международном форуме, заставлять людей не быть самими собой, и лишать из платформы нельзя. Спорт вне политики - чушь. Ерунда полная. На международных соревнованиях люди представляют страны, сообщества, себя самих!!! Да вы что!! Это же провокация!!! Это же может поднять людей на бунт. Сподвигнуть фанатиков к преступлениям. Так будьте к этому готовы!!! А ещё лучше, не создавайте почвы, для появления этих фанатиков.
Хороший приход ты словил.
Хочешь использовать спорт для разжигания ещё больших проблем. Представь Палестинец после празднования голо нарисует на воротах соперника желтым мелом звезду. Ты вот за это топишь чувак. Площадка для политических высказываний есть у политиков, ООН, НАТО, БРИКС, ЕС, ШОС. Спортсмен должен заниматься спортом.
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Ответ roma222
Комментарий скрыт
нашел тоже братьев
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Вред общечеловеческим ценностям? Серьёзно?
Как раз наоборот. Они спасены этим справедливым баном. Жестам турецких националистов не место на чемпионате Европы, где этнические турки играют в куче других европейских сборных, а в турецкой сборной играют не только этнические турки.
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🤡
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Естественно кинул зигу 😜💦
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Ох уж эти общечеловеческие ценности турецкого национализма.
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"Федерации футбола Турции о бане Демирала"

Во-первых, что это за заголовок и вообще выражение "о бане" звучит весьма двусмысленно. Сразу призадумался о хаммаме с парой горячих турчанок
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правильное наказание,
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Ответ Футбол_это_жизнь
Вместо того, чтобы признать свою ошибку политиканы начинают подменять понятия! Скоро скажут, что это он не срока показывал а боролся за права пингвинов!!!!
Постправда - тренд настоящего времени. Одно из главных орудий авторитарных режимов. Помогает вводить в заблуждение неокрепшие умы большинства населения.

На любое событие вброс множества исключающих друг друга версий. Использование софистики, как в случае с жестом Демираля.

В общем, если не анализировать, легко повестись.
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Ответ rusik krasav4ik
сразу скажу что осуждаю Демирала, и мне как тюрку чужда их идея с Тураном. Но искренне не понимаю, за что дисквал, если в Германии этот жест не запрещен? как-то слишком притянуто.
А где запрещен? В Австрии? А с кем был матч у турков? Ой, сложно
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Ответ Антон Ольшевский
Турецким политикам характерно не признавать ошибки и вину)
А где-то по-другому? Может в России или на западе признают?
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Ответ eple
вся эта история вокруг жеста полный бред, который раскрутили СМИ. Ну показал какой-то жест, просто пропустить этот момент и всё. Я вообще во время просмотра матча ничего такого не заметил, только на следующий день, зайдя уже на Спортс, стал читать, что какой-то жест был и что он якобы какой-то плохой и это всё, как снежный ком стали оборачивать и теперь уже даже президенты и министры обсуждают просто блин какую-то фигурку, которую футболист сложил с помощью своих кистей рук 🤦‍♂️ тут уже каких-то орлов, волков, петухов стали обсуждать ну это же чушь какая-то на уровне детского сада.
Тут, как говориться, надо знать, куда смотреть. Вытянутая вверх под углом 45 градусов правая рука тоже жест, как жест вроде бы. Посмотрел бы я на него, если бы он такое в Германии изобразил. Там это не любят совсем. Матчами бы не отделался.
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Личину отложить прямо на газон -- тоже вполне естественное празднование.
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