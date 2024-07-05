Федерация футбола Турции о бане Демирала: «Это наносит вред общечеловеческим ценностям спорта. Наказание за естественное празднование – вмешательство в независимость футбола»

Представитель Федерации футбола Турции высказался об отстранении Мериха Демирала.

Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

«Хочу заявить, что сожалею о наказании, назначенном дисциплинарным комитетом УЕФА в отношении игрока нашей сборной Мериха Демираля, и считаю, что оно неприемлемо.

Требовать наказания за естественное празднование после окончания матча в турнире, где все проходит гладко, является вмешательством в независимость футбола. Подобные решения, подрывающие дух и независимость футбола, наносят вред общечеловеческим ценностям спорта.

Мерих Демирал выразил свой энтузиазм и радость после матча. Наказание за такое противоречит природе спорта. Универсальные ценности и независимость футбола должны быть защищены. Такие вмешательства вредят духу спорта», – заявил Сервет Ярдымчи, представитель Федерации футбола Турции.

Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»

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