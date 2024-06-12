Селихов об Абаскале: «Лояльно отношусь, Гильермо дал мне хороший опыт. Он новый человек со своими принципами, философией футбола. Говорить плохое задним числом не могу, скажу только спасибо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Селихов Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Селихов высказался об отношении к Гильермо Абаскалю.

Испанец покинул пост главного тренера красно‑белых в апреле. Под его руководством «Спартак» в сезоне‑2022/23 занял третье место в Мир РПЛ.

– У меня был в карьере такой период, когда была травма, операция за операцией. Я реально думал, что уже на дне. Благодарен, что «Спартак» меня ждал. У клуба большое терпение.

Благодарность Абаскалю, наверное, не такая большая?

– В этом плане я лояльно отношусь к Гильермо, он дал мне хороший опыт.

Он новый человек со своими принципами, видением, философией футбола. Могу сказать ему только спасибо. И что‑то говорить про него плохое задним числом я не могу.

Год назад один человек сказал: «Спартак» движется в правильном направлении. Гильермо сделал очень много выводов». Кто это сказал?

– Думаю, что кто‑то из руководства.

Я не знал, что ты в руководстве «Спартака». Это твои слова!

– Да? Ну, я думал, что мы сделали какие‑то выводы. Позапрошлый сезон закончили на третьем месте, в этом заняли пятое. Значит, не сделали особо никаких выводов, – сказал вратарь «Спартака» Александр Селихов.

Селихов о последней драке: «На свадьбе у друга в каком‑то ночном клубе. Какая свадьба без драки! Спортсмены победили, конечно»

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7 комментариев
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Вот это правильная позиция , Александр !
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саня мужик! я вообще не помню, чтобы он кого-то хаял. тихо и скромно делает свою работу
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Мужчина! Некоторым стоит поучиться
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Красавец Селихов.
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Саня, здоровья!!
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Молодец Саша!!!С другой стороны звучит словно...о покойниках говорить хорошо или не чего.
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