Селихов об Абаскале: «Лояльно отношусь, Гильермо дал мне хороший опыт. Он новый человек со своими принципами, философией футбола. Говорить плохое задним числом не могу, скажу только спасибо»
Александр Селихов высказался об отношении к Гильермо Абаскалю.
Испанец покинул пост главного тренера красно‑белых в апреле. Под его руководством «Спартак» в сезоне‑2022/23 занял третье место в Мир РПЛ.
– У меня был в карьере такой период, когда была травма, операция за операцией. Я реально думал, что уже на дне. Благодарен, что «Спартак» меня ждал. У клуба большое терпение.
– Благодарность Абаскалю, наверное, не такая большая?
– В этом плане я лояльно отношусь к Гильермо, он дал мне хороший опыт.
Он новый человек со своими принципами, видением, философией футбола. Могу сказать ему только спасибо. И что‑то говорить про него плохое задним числом я не могу.
– Год назад один человек сказал: «Спартак» движется в правильном направлении. Гильермо сделал очень много выводов». Кто это сказал?
– Думаю, что кто‑то из руководства.
– Я не знал, что ты в руководстве «Спартака». Это твои слова!
– Да? Ну, я думал, что мы сделали какие‑то выводы. Позапрошлый сезон закончили на третьем месте, в этом заняли пятое. Значит, не сделали особо никаких выводов, – сказал вратарь «Спартака» Александр Селихов.
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