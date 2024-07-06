Агбонлахор считает, что Мбаппе не достигнет уровня Роналду: «Не думаю, что Килиан так одарен. У Криштиану за «Реал» голов больше, чем матчей»

Габриэль Агбонлахор сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

– Роналду был кумиром Мбаппе, когда Килиан был ребенком. Ему потребуется много времени, чтобы достичь того, чего достиг Роналду за свою невероятную карьеру.

– Много, говоришь? Очень много, скорее. Ты о Роналду говоришь. 5 «Золотых мячей», 5 трофеев Лиги чемпионов.

У них обоих есть трофеи со сборными: Мбаппе выиграл чемпионат мира, Роналду – Евро. Но у Роналду за «Реал» голов больше, чем матчей. 451 гол и 438 матчей за «Реал».

Давай забудем о статистике и просто вспомним. Я играл против «Манчестер Юнайтед», когда там был молодой невероятный Криштиану, который проходил игроков на дриблинге раз за разом.

Он стал лучше и затем перешел в «Реал Мадрид». Он забивал столько мячей: левой ногой, правой ногой, головой.

Не думаю, что Мбаппе так же одарен, хотя он игрок мирового класса, – заявил экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор.

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