Агбонлахор считает, что Мбаппе не достигнет уровня Роналду: «Не думаю, что Килиан так одарен. У Криштиану за «Реал» голов больше, чем матчей»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Габриэль Агбонлахор Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Габриэль Агбонлахор сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

– Роналду был кумиром Мбаппе, когда Килиан был ребенком. Ему потребуется много времени, чтобы достичь того, чего достиг Роналду за свою невероятную карьеру. 

– Много, говоришь? Очень много, скорее. Ты о Роналду говоришь. 5 «Золотых мячей», 5 трофеев Лиги чемпионов.

У них обоих есть трофеи со сборными: Мбаппе выиграл чемпионат мира, Роналду – Евро. Но у Роналду за «Реал» голов больше, чем матчей. 451 гол и 438 матчей за «Реал».

Давай забудем о статистике и просто вспомним. Я играл против «Манчестер Юнайтед», когда там был молодой невероятный Криштиану, который проходил игроков на дриблинге раз за разом.

Он стал лучше и затем перешел в «Реал Мадрид». Он забивал столько мячей: левой ногой, правой ногой, головой.

Не думаю, что Мбаппе так же одарен, хотя он игрок мирового класса, – заявил экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор.

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49 комментариев
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Такие как Роналду и Месси появляются раз в 50-100 лет, какой Мбаппе это просто смешно, ему до уровня праймового Суареса еще работать и работать. Пусть для начала хотя бы по разу выиграет ЛЧ, ЗМ и Золотую бутсу.
+84
-6
+78
Ответ Папа Футбола
Такие как Роналду и Месси появляются раз в 50-100 лет, какой Мбаппе это просто смешно, ему до уровня праймового Суареса еще работать и работать. Пусть для начала хотя бы по разу выиграет ЛЧ, ЗМ и Золотую бутсу.
Ну так и праймовый Суарес - это феномен. По моему мнению, на пике он ближе всех остальных за 15 лет Месси и Роналду к ним подобрался, даже золотую бутсу брал
+53
-3
+50
Мбаппе бы уровня Анри для начала достичь.
+37
-3
+34
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Хейтеркам умственного развития бы достичь.
+21
-2
+19
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Интеллектуально одаренные веселят)) продолжай радовать дальше своими гениальными мыслями))
+19
-2
+17
Для Мбаппе ориентир в плане наследия скорее Анри но точно не топ-3/5 футболист в истории
+15
-2
+13
А что, Мбаппе уже опередил Анри/Шевченко/Суареса/Торреса? Куда там до Роналду, который в МЮ/Реале был совершенным футболистом.
+16
-3
+13
Ответ AF007
роналду - худший игрок в истории ЧМ Мбаппе - один из лучших игроков в истории ЧМ роналду - ныряет Мбаппе - не ныряет роналду - не умеет обыгрывать на носовом платке Мбаппе - не умеет обыгрывать на носовом платке Итог - уверенная победа Килиана 2-0
Итог:
AF007 произнес очередную чушь.
+13
-3
+10
Ответ Robb Stark
Ну так и праймовый Суарес - это феномен. По моему мнению, на пике он ближе всех остальных за 15 лет Месси и Роналду к ним подобрался, даже золотую бутсу брал
На пике много кто показывал уровень приближенный к ним, разница в том сколько продолжался этот пик, год, два, и всё...
+8
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+8
Я конечно понимаю фанатов Мбаппе, как им хочется чтобы Киллиан достиг в Реале таких высот как Роналду, но лично я на это даже не надеюсь.
Я вспоминаю каким в Реал приехал Криштиану, заряженный и с огромным желанием доказывать и доказывать, таким он был и на Евро, вот только ноги не те, и тело не то. И Мбаппе, который в 25 лет уже наелся сполна и ходит пешочком по полю с короной. Я, как фанат Реала, искренне надеюсь что я ошибаюсь, но сейчас это выглядит именно так.
+5
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+4
Проблема Мбапе в том, что он много лет страдал фигнёй во Франции. Пропустив лучшие годы Реала, там были бы и ЛЧ и золотой мяч и возможно статистика. А теперь уже мало времени, чтобы приблизиться к Роналду. Тем более деньги его уже испортили, и возможно даже сейчас ничего не получится. А вот таланта там наверное не меньше, вопрос в том сколько труда.
+4
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+4
Ответ Rio de Janeiro
Для Мбаппе ориентир в плане наследия скорее Анри но точно не топ-3/5 футболист в истории
Месси и Роналду-это лучшие футболисты 21-го века,а Мбаппе еще предстоит доказать, что он в десятку входит.Про Холланда тоже не нужно забывать.
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+3
Ответ meringue
На пике много кто показывал уровень приближенный к ним, разница в том сколько продолжался этот пик, год, два, и всё...
Суарес лет 8 кошмарил всех на своём пике.Свои 20-25 голов он всегда забивал плюс, минус,а бывало и по 50.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Интеллектуально одаренные веселят)) продолжай радовать дальше своими гениальными мыслями))
Так это же риго, он всегда веселит))
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Ответ Rio de Janeiro
Для Мбаппе ориентир в плане наследия скорее Анри но точно не топ-3/5 футболист в истории
А кто же второй из пяти?
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Ответ Robb Stark
Ну так и праймовый Суарес - это феномен. По моему мнению, на пике он ближе всех остальных за 15 лет Месси и Роналду к ним подобрался, даже золотую бутсу брал
По чести Неймар ближе
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Ответ Человек1991
Мбаппе уже лучше Роналду в истории, он Чемпион Мира, и чисто по игре он лучше, тот уровень, который периодически демонстрирует Мбаппе , Роналду никогда не показывал. Во вторых Мбаппе по системе гол+пас в среднем за матч лучше Роналду, уже около 340 голов, и 170голевых. Хотя Мбаппе видно потихоньку сдаёт позиции, и наврядли будет ещё долго играть на топ уровне. Насчёт голов Роналду в судейском реале все знают, из 450 : 80 левейших голов с пенальти, 80 голов офсайды и другие нарушения, и более 200 голов с нескольких метров, 10 лет весь Реал пахал и играл только на него в конце атак.
Не люблю Роналду от слова совсем. Но он топище был в лучшие годы. Мбаппе до него как до луны пока.
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Ответ Robb Stark
Ну так и праймовый Суарес - это феномен. По моему мнению, на пике он ближе всех остальных за 15 лет Месси и Роналду к ним подобрался, даже золотую бутсу брал
в районах 50 голов забил во всех турнирах.Суарес что в Ливерпуле был хорош ,ну а в Барсе вообще космос.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий скрыт
Ушел Месси и Мбапе сразу провалился, совпадение? 🤔
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Талантом, может Мбаппе и не обделен, а вот работоспособность не дотягивает пока до уровня Рона.
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Ответ Евгений Лаптев
Проблема Мбапе в том, что он много лет страдал фигнёй во Франции. Пропустив лучшие годы Реала, там были бы и ЛЧ и золотой мяч и возможно статистика. А теперь уже мало времени, чтобы приблизиться к Роналду. Тем более деньги его уже испортили, и возможно даже сейчас ничего не получится. А вот таланта там наверное не меньше, вопрос в том сколько труда.
Как пример, если бы он не кинул Реал а перешёл бы сразу, уже был бы с лигой чемпионов
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Феноменальное, конечно, достижение
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Ответ Muhammad Juraev
Так ты ничем не лучше)
А ты как всегда без мыла лезешь туда где тебя не зовут?
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Ответ meringue
Итог: AF007 произнес очередную чушь.
Так ты ничем не лучше)
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Ответ AF007
роналду - худший игрок в истории ЧМ Мбаппе - один из лучших игроков в истории ЧМ роналду - ныряет Мбаппе - не ныряет роналду - не умеет обыгрывать на носовом платке Мбаппе - не умеет обыгрывать на носовом платке Итог - уверенная победа Килиана 2-0
Вот и доказывайте теперь, что Мбаппе один из лучших игроков в истории футбола. Ведь у него победа ЧМ, финал ЧМ, хет-трик в финале ЧМ, 8 голов в плей-офф ЧМ (!)
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Рон уникальный футболист. Какой там мбаппе. У мбаппе лет в 30 уже скоростенка уйдет, а вместе с ней закончится и мбаппе. Рон же до 36 лет пачками клал голы на высшем уровне. Феноменальный атлет и профессионал.
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Ответ sd4fmwrvz8
Негр не может быть лучше белого
Дизы ставят подстилки черных 🤣
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Ответ Alex Rhea
В истории футбола есть Месси и Роналду, дальше все остальные с большим отставанием по уровню игры. Месси чуть лучше Роналду в целом, но разрыв между этими двумя и остальными колоссальный
Истинна.
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Комментарий удален пользователем
херню какую-то сказанул. Донателло ничем не хуже Криша. И они оба слабее Месси
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