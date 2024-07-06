Агбонлахор считает, что Мбаппе не достигнет уровня Роналду: «Не думаю, что Килиан так одарен. У Криштиану за «Реал» голов больше, чем матчей»
Габриэль Агбонлахор сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.
– Роналду был кумиром Мбаппе, когда Килиан был ребенком. Ему потребуется много времени, чтобы достичь того, чего достиг Роналду за свою невероятную карьеру.
– Много, говоришь? Очень много, скорее. Ты о Роналду говоришь. 5 «Золотых мячей», 5 трофеев Лиги чемпионов.
У них обоих есть трофеи со сборными: Мбаппе выиграл чемпионат мира, Роналду – Евро. Но у Роналду за «Реал» голов больше, чем матчей. 451 гол и 438 матчей за «Реал».
Давай забудем о статистике и просто вспомним. Я играл против «Манчестер Юнайтед», когда там был молодой невероятный Криштиану, который проходил игроков на дриблинге раз за разом.
Он стал лучше и затем перешел в «Реал Мадрид». Он забивал столько мячей: левой ногой, правой ногой, головой.
Не думаю, что Мбаппе так же одарен, хотя он игрок мирового класса, – заявил экс-игрок «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор.
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Я вспоминаю каким в Реал приехал Криштиану, заряженный и с огромным желанием доказывать и доказывать, таким он был и на Евро, вот только ноги не те, и тело не то. И Мбаппе, который в 25 лет уже наелся сполна и ходит пешочком по полю с короной. Я, как фанат Реала, искренне надеюсь что я ошибаюсь, но сейчас это выглядит именно так.