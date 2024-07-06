Объявление о продаже «Сокола» из Второй лиги за 5,3 млн рублей появилось на Avito. Из клуба ушел спонсор, в пресс-службе сообщили, что команда «в режиме ожидания»
Казанский «Сокол» выставлен на продажу на Avito за 5,3 миллиона рублей.
По данным «Бизнес Online», главный спонсор клуба, группа компаний «Сокол», занятая грузоперевозками, перестала сотрудничать с клубом. После того, как клуб перешел из любителей в LEON Вторую лигу Б, главный спонсор пересмотрел свою финансовую политику.
Проблемы у «Сокола» начались перед началом сезона. Утверждается, что игроки фактически на свои деньги собирались на каждый матч.
Сегодня на Avito появилось объявление о продаже казанского «Сокола» за 5 миллионов 300 тысяч рублей.
При этом команда занимает третье место в группе 4 Второй лиги Б, одержав 8 побед в 13 матчах. «Сокол» с 28 очками отстает от лидирующего «Амкара» на 2 балла.
«Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит кто-то из владельцев дал это объявление. Я могу это только предполагать. Но каждый для себя сделает выводы из содержания этого объявления.
Команда же находится сейчас в небольшом отпуске и планирует собраться 15 июля. Мы ушли пораньше на перерыв между первым и вторым кругами. В любом случае остаемся в первой тройке и отдыхаем.
Но пока о продаже клуба не объявлялось игрокам и персоналу, потому что команда распущена. Пока команда в режиме ожидания. Главный тренер на пресс-конференции после матча с «Динамо» Барнаул сказал, что будем готовиться, но не знаем к чему.
Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально, и «Сокол» продолжит свое выступление», – сообщили в пресс-службе «Сокола».
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