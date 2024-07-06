Объявление о продаже «Сокола» из Второй лиги за 5,3 млн рублей появилось на Avito. Из клуба ушел спонсор, в пресс-службе сообщили, что команда «в режиме ожидания»

Теги премьер-лига Россия бизнес Вторая лига Б кризис Чемпионат.com деньги Сокол Казань Футбол

Казанский «Сокол» выставлен на продажу на Avito за 5,3 миллиона рублей.

По данным «Бизнес Online», главный спонсор клуба, группа компаний «Сокол», занятая грузоперевозками, перестала сотрудничать с клубом. После того, как клуб перешел из любителей в LEON Вторую лигу Б, главный спонсор пересмотрел свою финансовую политику.

Проблемы у «Сокола» начались перед началом сезона. Утверждается, что игроки фактически на свои деньги собирались на каждый матч.

Сегодня на Avito появилось объявление о продаже казанского «Сокола» за 5 миллионов 300 тысяч рублей. 

При этом команда занимает третье место в группе 4 Второй лиги Б, одержав 8 побед в 13 матчах. «Сокол» с 28 очками отстает от лидирующего «Амкара» на 2 балла. 

«Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит кто-то из владельцев дал это объявление. Я могу это только предполагать. Но каждый для себя сделает выводы из содержания этого объявления.

Команда же находится сейчас в небольшом отпуске и планирует собраться 15 июля. Мы ушли пораньше на перерыв между первым и вторым кругами. В любом случае остаемся в первой тройке и отдыхаем.

Но пока о продаже клуба не объявлялось игрокам и персоналу, потому что команда распущена. Пока команда в режиме ожидания. Главный тренер на пресс-конференции после матча с «Динамо» Барнаул сказал, что будем готовиться, но не знаем к чему.

Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально, и «Сокол» продолжит свое выступление», – сообщили в пресс-службе «Сокола». 

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57 комментариев
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Авито доставка отправите?
+104
-1
+103
Ответ Птюч
Скинемся пацаны? 1500 тыщи есть)
Я в деле,станем сосьос Сокола)
+63
0
+63
Могли бы договориться с производителями пива сокол. Надпись «овип локос» на майке была бы топ
+48
0
+48
Пацаны, собираю на Сокол. Так же на зарплату и трансферный бюджет. Переводить сюда: 3456 1278 3487 1256. В пометке указывать «на Сокол путь в РПЛ». Ваш голос при принятии управленческих решений зависит от ваших вложений! Спешим , пока не увели !
+46
0
+46
Ответ dudufufu
Авито доставка отправите?
+5% доплати
+22
0
+22
Скинемся пацаны? 1500 тыщи есть)
+17
0
+17
Ответ Красная стрела
Пацаны, собираю на Сокол. Так же на зарплату и трансферный бюджет. Переводить сюда: 3456 1278 3487 1256. В пометке указывать «на Сокол путь в РПЛ». Ваш голос при принятии управленческих решений зависит от ваших вложений! Спешим , пока не увели !
Хотел перевести. Номер карты не верный
+18
-1
+17
Пацаны, покупал кто уже у этого продавца что-нибудь? А то отзывов нет, зарегистрировался на Авито недавно; не развод?🤨
+12
0
+12
Ответ Константин Эсперов
Почему просто не написать Казанский Сокол ?
Кликбейт, чтобы поднять трафик на болельщиках саратовского
+12
-1
+11
Дешевле китайского авто 😜
+10
-2
+8
Как раз для Джикии клуб, играющим владельцем будет
+8
0
+8
А возврат в случае чего, можно оформить?
+7
0
+7
Ответ Только Крылья
+5% доплати
уже 7)
+7
0
+7
Ответ dudufufu
Авито доставка отправите?
В Вотсапп давай спишемся)))
+5
0
+5
Ответ Паненка Смолова
А возврат в случае чего, можно оформить?
Можно. Нужны будут чек и упаковка.
+4
0
+4
5,3 ляма, это цена одного породистого сокола
+4
0
+4
Ответ DianaBlade
Клубы нынче на Авито продают? Причём даже дешевле чем Однокомнатная квартира во Владивостоке... забавно...
В квартире во Владике ты жить сможешь зато.
+6
-2
+4
На Али попробуйте.... Гордый птица клуб футбола прыгучий сокол дрова бей беги играть миска рис танцующий медведь техника Шаолинь завет гуардиола реальность мостовой чеканить мощно
+3
0
+3
Ответ Carasa
Могли бы договориться с производителями пива сокол. Надпись «овип локос» на майке была бы топ
И слоган Всё в серьёз
+3
0
+3
Ответ Красная стрела
Пацаны, собираю на Сокол. Так же на зарплату и трансферный бюджет. Переводить сюда: 3456 1278 3487 1256. В пометке указывать «на Сокол путь в РПЛ». Ваш голос при принятии управленческих решений зависит от ваших вложений! Спешим , пока не увели !
Перевел.
+3
0
+3
Ответ f_L_ake
Пацаны, покупал кто уже у этого продавца что-нибудь? А то отзывов нет, зарегистрировался на Авито недавно; не развод?🤨
Купите и точно будет развод, только с женой (если женат).
+3
0
+3
Ответ Mike_Podolyan
Надо взять, поруководить. Помню Федькова еще, хороший нап был.
Федьков играл за «Сокол»(Саратов)
+1
0
+1
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
5,3 ляма, это цена одного породистого сокола
Или 106 Суторминых
+2
-1
+1
Ответ Antispa
На Али попробуйте.... Гордый птица клуб футбола прыгучий сокол дрова бей беги играть миска рис танцующий медведь техника Шаолинь завет гуардиола реальность мостовой чеканить мощно
Хороший описание, писать, человек.
+1
0
+1
Сокол,да не тот
+1
0
+1
А что за эти деньги причитается кроме «бренда»? Игроков нет, базы нет, стадиона нет - за что платить?
+1
0
+1
Почему просто не написать Казанский Сокол ?
+1
0
+1
А торг уместен ?
+1
0
+1
Команду из Казани должны спонсировать местные, например, универсамовские или пацаны с разъезда
+2
-1
+1
Скоро Джикию выложат на Авито
+1
0
+1
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