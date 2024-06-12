«На любительских турнирах давали 500-1000 рублей за победу. Таксовал 1,5 месяца, заработал 25-30 тысяч, чтобы отметить первый день рождения дочки». Форвард «Енисея» Окладников о заработках

Андрей Окладников рассказал о заработках в любительском футболе в возрасте 18-19 лет.

Футболист в 18 лет поступил в Военно-Инженерный институт Сибирского федерального университета, а также стал отцом.

– Ребенок, учеба – на футбол время оставалось?

– Я играл за любительский клуб «Рассвет». Ездили в Читу, Улан-Удэ, Кемерово, Новосибирск, Омск. Было тяжело: игры проходили в пятницу-воскресенье, а в военном институте были построения, которые нельзя было пропускать. То есть приезжаешь, в семь утра построение, а потом – на учебу.

Но я очень хотел играть в футбол, поэтому приходилось как-то крутиться. Любительская команда уже была для меня шагом вперед. По-другому я никак не мог попасть в профессиональный футбол.

Плюс у меня был очень хороший тренер Александр Анатольевич Кишиневский. Поэтому я был счастлив попасть в «Рассвет». Опытные ребята там успели побывать во Второй лиге, с ними было приятно играть.

– Играл забесплатно?

– Зачастую бесплатно, но иногда платили премиальные, и выходило где-то три-четыре тысячи рублей в месяц. Уже во второй сезон стали давать побольше — примерно две тысячи за игру.

Параллельно ездил еще на любительские турниры с участием разных организаций, например, Сбербанка. Находил там команды, которые платили за игры. За победу давали по 500-1000 рублей. И так ездил два раза в неделю.

Чтобы по-человечески отметить первый день рождения дочки, таксовал полтора месяца. Жену с дочкой на это время отправил жить к родителям — в целях экономии. Заработал извозом и игрой в футбол 25-30 тысяч рублей. День рождения удался (смеется), – рассказал нападающий «Енисея».