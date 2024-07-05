Роналду проводит 30-й матч на Евро – это рекорд. У Пепе 23 игры на чемпионатах Европы

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Криштиану Роналду проводит рекордный 30-й матч в рамках чемпионатов Европы.

Сборная Португалии играет с командой Франции (0:0, первый тайм) в 1/4 финала Евро-2024

Криштиану Роналду проводит 30-й матч на чемпионатах Европы – больше нет ни у кого. Впервые португалец сыграл на Евро в 2004 году. 

На втором месте по этому показателю находится защитник сборной Португалии Пепе – сегодня он играет в своем 23-м матче на чемпионатах Европы.

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4 комментария
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okko работает ? у меня не заходит
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Ответ pycckuu`
okko работает ? у меня не заходит
Работает. Все ок.
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Нас, красивых, не догнать. Пипа может только гнать.
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