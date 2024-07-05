Роналду проводит 30-й матч на Евро – это рекорд. У Пепе 23 игры на чемпионатах Европы
Криштиану Роналду проводит рекордный 30-й матч в рамках чемпионатов Европы.
Сборная Португалии играет с командой Франции (0:0, первый тайм) в 1/4 финала Евро-2024.
Криштиану Роналду проводит 30-й матч на чемпионатах Европы – больше нет ни у кого. Впервые португалец сыграл на Евро в 2004 году.
На втором месте по этому показателю находится защитник сборной Португалии Пепе – сегодня он играет в своем 23-м матче на чемпионатах Европы.
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