Экс-арбитр Итурральде: «Рука Кукурельи очевидна, но она опущена. За такое не свистят»
Эдуардо Итурральде высказался о моменте с рукой в игре Германия – Испания.
В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) полузащитник немцев Джамал Мусиала пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку защитнику Марку Кукурелье.
Арбитр Энтони Тэйлор не стал назначать пенальти в ворота Испании на 106-й минуте.
«Рука Кукрельи очевидна, но он ее опускает, уклоняется... За такое не свистят», – сказал бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Эта рука Кукурельи – не пенальти. Вы понимаете почему?
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Рука отставлена в сторону, мяч летит в ворота.
Может кто объяснить трактовку эпизода внятно? Или был офсайд всё-таки?
Расставлены пальцы - пенальти, большой палец прижать к ладони - играем дальше
Чистый пенальти.
Зря Моуриньо тогда не дал Тэйлору по зубам на парковке.
Может тогда бы мозги на место встали
Увеличивает площадь - нарушение. И не надо никаких естественных положений, скрытых намерений и прочей дичи!
Тэйлор снова показал свою несостоятельность, странные решение в обе стороны