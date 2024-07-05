Экс-арбитр Итурральде: «Рука Кукурельи очевидна, но она опущена. За такое не свистят»

Эдуардо Итурральде высказался о моменте с рукой в игре Германия – Испания.

В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – (2:1) полузащитник немцев Джамал Мусиала пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку защитнику .

Арбитр Энтони Тэйлор не стал назначать пенальти в ворота Испании на 106-й минуте.

«Рука Кукрельи очевидна, но он ее опускает, уклоняется... За такое не свистят», – сказал бывший испанский арбитр .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Эта рука Кукурельи – не пенальти. Вы понимаете почему?

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