Экс-арбитр Итурральде: «Рука Кукурельи очевидна, но она опущена. За такое не свистят»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Энтони Тэйлор Марк Кукурелья Футбол

Эдуардо Итурральде высказался о моменте с рукой в игре Германия – Испания.

В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) полузащитник немцев Джамал Мусиала пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку защитнику Марку Кукурелье.

Арбитр Энтони Тэйлор не стал назначать пенальти в ворота Испании на 106-й минуте.

«Рука Кукрельи очевидна, но он ее опускает, уклоняется... За такое не свистят», – сказал бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Эта рука Кукурельи – не пенальти. Вы понимаете почему?

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135 комментариев
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А за что тогда свистят ?? Хотя что еще мог сказать испанский рефери. Во время просмотра матча не мог поверить что Тэйлор не поставил пенальти, сначала подумал что он не сразу среагировал а назначит уже после подсказки/просмотра ВАР, там Кукурельи чуть руку не оторвало мячом который летел в створ, но он как ни в чём не бывало дал продолжить игру... Что происходит ? Это скандал! Нойер, Мюллер, Кроос и вся команда так обидно за немцев...
+188
-49
+139
Мяч летит в ворота последний защитник перед воротами и ему попадает мяч в руку. Как за такое можно не ставить пенальти? За что тогда ставят? Как нейтральный болельщик могу сказать, что пенальти ЖБ, а этот Итуарельди тот еще клоун, который нес бред весь прошлый сезон
+73
-9
+64
Еще б ИСПАНСКИЙ судья сказал другое ))
+62
-4
+58
Ответ Папа Футбола
А за что тогда свистят ?? Хотя что еще мог сказать испанский рефери. Во время просмотра матча не мог поверить что Тэйлор не поставил пенальти, сначала подумал что он не сразу среагировал а назначит уже после подсказки/просмотра ВАР, там Кукурельи чуть руку не оторвало мячом который летел в створ, но он как ни в чём не бывало дал продолжить игру... Что происходит ? Это скандал! Нойер, Мюллер, Кроос и вся команда так обидно за немцев...
Тэйлор — английский судья. Добавить к этому нечего. Этим всё сказано.
+60
-10
+50
Когда нибудь нам четко объяснят трактовку фола при игре рукой в штрафной. Но это уже совсем другая история
+51
-4
+47
Ответ Папа Футбола
А за что тогда свистят ?? Хотя что еще мог сказать испанский рефери. Во время просмотра матча не мог поверить что Тэйлор не поставил пенальти, сначала подумал что он не сразу среагировал а назначит уже после подсказки/просмотра ВАР, там Кукурельи чуть руку не оторвало мячом который летел в створ, но он как ни в чём не бывало дал продолжить игру... Что происходит ? Это скандал! Нойер, Мюллер, Кроос и вся команда так обидно за немцев...
А гол не отменили бы из-за того, что там на траектории чел в белом в офсайде ?
+29
-6
+23
Ответ VuNePonimaete
Когда нибудь нам четко объяснят трактовку фола при игре рукой в штрафной. Но это уже совсем другая история
Так там в любой трактовке - пенальти... Кто-то говорит об офсайде перед моментом, но судья должен был его зафиксировать, в таком случае. По мне так критическая ошибка.
+21
-3
+18
Ответ Папа Футбола
А за что тогда свистят ?? Хотя что еще мог сказать испанский рефери. Во время просмотра матча не мог поверить что Тэйлор не поставил пенальти, сначала подумал что он не сразу среагировал а назначит уже после подсказки/просмотра ВАР, там Кукурельи чуть руку не оторвало мячом который летел в створ, но он как ни в чём не бывало дал продолжить игру... Что происходит ? Это скандал! Нойер, Мюллер, Кроос и вся команда так обидно за немцев...
Кроос обидно должен был наблюдать 80 минут основного времени с трибуны стадиона) сломал игрока соперника двумя грубыми фолами
+26
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+17
Болел за испанцев, но считаю, что пенальти был 100%.
Рука отставлена в сторону, мяч летит в ворота.
Может кто объяснить трактовку эпизода внятно? Или был офсайд всё-таки?
+17
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+16
Щас я всем всё разъясню. Представьте себе мысленно, что мой однофамилец Кукурелья в точно такой же позиции стоит строго на ленточке ворот. Вратарь застрял в стороне. Мусиала бьет по мячу точно так же, как он ударил в игре. Мяч попадает в отставленную руку стоящего на ленточке испанца и вместо сетки отскакивает в поле - так же, как он отскочил в реале. И это будет не пенальти? Ахахахахахахаха!!!!
+15
-2
+13
Рука отставлена от тела, игрок от этого получает очевидное преимущество. Чем это отличается от касания рукой на углу штрафной?
+11
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+11
А комментарии родителей и братьев Кукурельи не подвезли?
+10
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+10
Ответ Валерий Верн
Любое положение руки - естественное. Так что трактовка про "естественное" положение руки это бред собачий
Ты неправ. Если оторвать руку у соперника и отбивать ей мячи, как бейсбольной битой, то это будет неестественное положение руки.
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+8
Любое положение руки - естественное. Так что трактовка про "естественное" положение руки это бред собачий
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Изогнута на 30 градусов - фол, на 29 - нет нарушений
Расставлены пальцы - пенальти, большой палец прижать к ладони - играем дальше
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В каком она естественном положении? Он ей ворота закрывает.
Чистый пенальти.
Зря Моуриньо тогда не дал Тэйлору по зубам на парковке.
Может тогда бы мозги на место встали
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Нравятся мне текущие правила игры рукой - как хочу так и верчу, хочу ставлю хочу нет.
Увеличивает площадь - нарушение. И не надо никаких естественных положений, скрытых намерений и прочей дичи!
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Это просто финиш Там реально мяч летел в ворота, и если бы не выставленная рука ,были пенальти, нет слов, худший ЧЕ
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Испанец испанцу глаз не выклюет)
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Такой бред
Тэйлор снова показал свою несостоятельность, странные решение в обе стороны
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Наглядный пример того как выгораживают ошибку судьи в пользу своей сборной. Она опущена потому что он ее опустил, чтобы сыграть ею в мяч. Что на повторах видно. В естественном положении она была до того как он ее опускать начал.
+4
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А если бы он на линии ворот стоял?
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Не удалил Крооса, не поставил пенальти в ворота Испании. Это он типа отмазался?!
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Мяч летит в створ, расстояние между мячом и рукой большое. Чистый пенальти
+3
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+3
Ответ StHappyOne
Ну бред же? Где в правилах критерии этого?
Да не будет критерия этого, потому что словосочетание «естественное положение» пипец сомнительное и субъективное)
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Ответ Marat_NJL
Комментарий скрыт
Если бы за такое давали бы КК, то извини меня Педри ни один матч в сезоне не доиграл бы
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Ответ Владимир Маньков
Так там в любой трактовке - пенальти... Кто-то говорит об офсайде перед моментом, но судья должен был его зафиксировать, в таком случае. По мне так критическая ошибка.
Разве? Проблема же в трактовке "естественного положения руки" и от этого постоянно замечаю как судьи субьективно трактуют каждый случай с таким фолом.
+3
0
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Иттурадьде фигни не скажет
+4
-1
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Ответ jafar.omarov@icloud.com
Мяч летит в ворота последний защитник перед воротами и ему попадает мяч в руку. Как за такое можно не ставить пенальти? За что тогда ставят? Как нейтральный болельщик могу сказать, что пенальти ЖБ, а этот Итуарельди тот еще клоун, который нес бред весь прошлый сезон
Рука должна быть поднята. Чем больше угол руки по отношению к телу тем больше шансов на пенальти
+3
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+2
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Комментарий удален пользователем
Данию выкинули с ЧЕ за то, что она с 30 по 110 минуты того матча не переходила через центр поля, очень жаль что левая пенка сделала это убожество чуть ли не всемирными героями
+3
-1
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