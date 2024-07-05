Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании
Тони Кроос завершил игровую карьеру, проведя последний матч на Евро-2024.
Команда под руководством Юлиана Нагельсманна проиграла сборной Испании (1:2) в 1/4 финала Евро-2024 и завершила выступление на турнире.
Ранее 34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после чемпионата Европы.
Тони Кроос начинал профессиональную карьеру в «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к «Реалу». С «Баварией» он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны, два раза становился обладателем Суперкубка.
В составе мадридцев Тони четыре раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.
Хавбек 6 раз выиграл Лигу чемпионов (один раз в составе «Баварии» и пять – с «Реалом»), 5 раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира.
В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м.
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Провалил игру Тони сегодня, увы.
Но в любом случае выдающаяся карьера. Удачи на гражданке.
Старый конунг, король викингов стоит на скале фьорда и говорит сам себе:
— Я, конунг Олаф, построил два прекрасных города. Но никто не называет меня "Олаф — Градостроитель!"
— Я, конунг Олаф, имею под своим начальством пять тысяч воинов! Но никто не называет меня "Олаф — военачальник!"
— Я, конунг Олаф, завоевал все земли от Британии до Греции, но никто не называет меня "Олаф — завоеватель!"
— Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу…
Вообще Кроос сегодня сфолил раз 8, из которых свистнули только половину.
Получил первую жёлтую только на 67 минуте
Ломали испанцев знатно в начале матча, как костоломы
Блестящая карьера! удачи!