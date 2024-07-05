Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании

Тони Кроос завершил игровую карьеру, проведя последний матч на Евро-2024.

Команда под руководством Юлиана Нагельсманна проиграла сборной Испании (1:2) в 1/4 финала и завершила выступление на турнире.

Ранее 34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после чемпионата Европы.

начинал профессиональную карьеру в «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к « ». С «Баварией» он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны, два раза становился обладателем Суперкубка.

В составе мадридцев Тони четыре раза выиграл и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.

Хавбек 6 раз выиграл Лигу чемпионов (один раз в составе «Баварии» и пять – с «Реалом»), 5 раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира.

В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м.

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