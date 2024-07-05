Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Тони Кроос Евро-2024 Футбол

Тони Кроос завершил игровую карьеру, проведя последний матч на Евро-2024.

Команда под руководством Юлиана Нагельсманна проиграла сборной Испании (1:2) в 1/4 финала Евро-2024 и завершила выступление на турнире. 

Ранее 34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после чемпионата Европы. 

Тони Кроос начинал профессиональную карьеру в «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к «Реалу». С «Баварией» он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны, два раза становился обладателем Суперкубка. 

В составе мадридцев Тони четыре раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.

Хавбек 6 раз выиграл Лигу чемпионов (один раз в составе «Баварии» и пять – с «Реалом»), 5 раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира. 

В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м.

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153 комментария
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Так грязно завершить карьеру — это надо умудриться.
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Ямаль самый молодой игрок, который закончил карьеру Кросса:)
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А должен был закончить через 6 минут после старта игры. Педри аут до конца турнира.
Провалил игру Тони сегодня, увы.
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Ответ Отец Абду
Ямаль самый молодой игрок, который закончил карьеру Кросса:)
Главное, чтоб Кроос не закончил карьеру Педри, а это не смешно
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По-хорошему он должен был завершить карьеру на полчаса раньше и с красной карточкой
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Если бы завершил после финала ЛЧ на Уэмбли - было бы просто сказочное завершение. Сегодня все же Тони матч провалил и по сути должен был быть удален.
Но в любом случае выдающаяся карьера. Удачи на гражданке.
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Кросс завершил карьеру блестящим дублем "ногой в колено+шипами в стопу" против Педри, с которого посмеялся вместе с судьёй. Достойно.
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Ужасный конец,провалил матч,должны были удалять
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Позорно закончил.
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Провалил конечно последний свой матч. Словно озверина съел Тони. Такое ощущение, что хотел завершить карьеру, как Зидан. Тем не менее спасибо за все и прощай легенда!
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Кросс сегодня должен был закончить карьеру на 15-ой минуте за две ЖК на Педри и Ямале
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Ответ samatzakirzyanov
Так грязно завершить карьеру — это надо умудриться.
Жаль, что великий многоопытный Кроос решил напоследок сломать молодого перспективного игрока... Сразу вспоминается притча:
Старый конунг, король викингов стоит на скале фьорда и говорит сам себе:
— Я, конунг Олаф, построил два прекрасных города. Но никто не называет меня "Олаф — Градостроитель!"
— Я, конунг Олаф, имею под своим начальством пять тысяч воинов! Но никто не называет меня "Олаф — военачальник!"
— Я, конунг Олаф, завоевал все земли от Британии до Греции, но никто не называет меня "Олаф — завоеватель!"
— Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу…
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+12
Должен был завершать красной карточкой в 1 тайме.

Вообще Кроос сегодня сфолил раз 8, из которых свистнули только половину.
Получил первую жёлтую только на 67 минуте
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Почти 2 лишних часа переиграл этот дровосек Крус.
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Ответ ZZRM
Давайте слово дадим, пацаны. Что не забудем как Кроос проиграл свой последний матч в карьере из-за недоразумения по имени Энтони Тейлор. ©
Только вместо проиграл, доиграл надо было написать)
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+10
Как его не удалили вообще в первом тайме?)
Ломали испанцев знатно в начале матча, как костоломы
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Ответ Alex Rhea
Педри сам виноват, что стекло, фол обычный совершенно, каких миллион в каждом матче
По факту Кросс должен был закончить карьеру в этом матче раньше. На Педри он не остановился, а за фол на Педри шла желтая.
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Ответ j7
Комментарий скрыт
Он как раз таки не закончил его еще в 1 тайме))
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Классная карьера вышла: и на международном уровне главную награду завоевал, и на клубном уровне кучу чашек выиграл
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+7
сегодня Кросс на пару красных наиграл, не захотели удалять просто
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+6
Ответ And Justice for All
Если бы завершил после финала ЛЧ на Уэмбли - было бы просто сказочное завершение. Сегодня все же Тони матч провалил и по сути должен был быть удален. Но в любом случае выдающаяся карьера. Удачи на гражданке.
На какой «гражданке»? Что за ерунда?
+7
-1
+6
Ответ samatzakirzyanov
Так грязно завершить карьеру — это надо умудриться.
Что грязного? Таких фолов каждый матч по несколько штук
+14
-9
+5
Кроос ожидаемо провалился в матче с более техничными полузащитниками. Народ любит хавать по 98% передачи в матчах с Венграми и Гранадой, а в матче с Сити и Испанией Кроос как всегда еле дышит, фолит, не успевает, проигрывает позицию
+10
-6
+4
Ответ Homelander_666
Комментарий скрыт
Сними свои реалмадридские очки и оцени фолы Крооса как нейтральный болельщик.
+10
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+4
Ответ samatzakirzyanov
Сними свои реалмадридские очки и оцени фолы Крооса как нейтральный болельщик.
Ну обычный матч Гави, но он же играет как зверь, борется
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0
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Игроки Реала: одно удаление, одна грубая ошибка в голевом моменте, одна жалкая симуляция, и одно возможное удаление.
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Мерзкий фриц отомстил игроку Барселоны Педри напоследок, умышленно травмировал игрока. Позор грязному упырю🔥🔥🔥
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+3
Ответ простокрокодил
С чего вы взяли, что поле первой желтой Кроос так откровенно бы фолил? Откуда вы такие беретесь?
Он уже с желтой завалил испанца двумя руками в спину на входе в штрафную.
+3
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+3
Прощай, Легенда.
Блестящая карьера! удачи!
+3
0
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Кросс завершил евро на 6 минуте
+6
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