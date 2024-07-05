Педри пропустит остаток Евро-2024 из-за травмы колена после фола Крооса (As)

Педри больше не сыграет на Евро-2024.

As утверждает, что результаты первого сканирования левого колена, поврежденного в результате столкновения с хавбеком сборной Германии Тони Кроосом, свидетельствуют о том, что у испанского полузащитника растяжение внутренней боковой связки.

Углубленное обследование будет проведено позже, но уже сейчас констатируется, что чемпионат Европы для футболиста «Барселоны» досрочно завершен.

принял участие в 4 матчах , сделав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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