Педри пропустит остаток Евро-2024 из-за травмы колена после фола Крооса (As)

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Тони Кроос Евро-2024 Педри Здоровье Футбол

Педри больше не сыграет на Евро-2024.

As утверждает, что результаты первого сканирования левого колена, поврежденного в результате столкновения с хавбеком сборной Германии Тони Кроосом, свидетельствуют о том, что у испанского полузащитника растяжение внутренней боковой связки.

Углубленное обследование будет проведено позже, но уже сейчас констатируется, что чемпионат Европы для футболиста «Барселоны» досрочно завершен.

Педри принял участие в 4 матчах Евро-2024, сделав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев
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Маргариновые костоломы в своем репертуаре.
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+58
Надеюсь и Кроос за это тоже. Остаток карьеры
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+32
После 6 фола дал Кроссу желтую. Ольмо нужно было встать сказать не давай. Ему же все можно
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Школа Реала, а что вы хотели?
+23
-10
+13
Костолом крысс
+24
-15
+9
Кросса нужно оштрафовать на хорошую сумму - совсем не легенда - костолом оказался
+10
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Кросс скот
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Судья просто болван
+6
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Полено старое косит таланты
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+5
мерзко со стороны кросса, в конце карьеры губить молодую звезду которому и так травмы не дают играть
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Ответ Александр Барков
я конечно не особо за футболом слежу, но замечаю что игроки Барселоны чаще всех получают травмы, как это обьяснить вообще ?
Просто игроки Барсы чаще на виду (больше о них говорят) вот и создается впечатление, что чаще ломаются.
+5
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+3
Ответ Давид Кочинян
Надеюсь и Кроос за это тоже. Остаток карьеры
Были же шутки, что Кроос должен закончить, как Зидан? Только не боднул итальянца, а пнул испанца
+7
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Кросс просто мерзкий тип. Гнилой немец
+5
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Надеюсь немцы проиграют
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Ответ Skyd1ww
мерзко со стороны кросса, в конце карьеры губить молодую звезду которому и так травмы не дают играть
Кросс вышел с мыслью загубить карьеру кому-то, хейтеры с ума посходили, таких фолов пруд пруди
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я конечно не особо за футболом слежу, но замечаю что игроки Барселоны чаще всех получают травмы, как это обьяснить вообще ?
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Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий удален модератором
Зачем Вы называете свой диагноз и в конце своего комментария представились? У Вас как раз с кукухой не все в порядке, раз выставление ноги в сторону мяча, который опять же он коснулся (подчеркиваю) вы называете специальным выставлением. Конечно выставляет специально, но не для того чтобы травмировать Педри, а для того, чтобы дотянуться до мяча. Но получилось, как получилось. Но видеть в этом злой умысел и костоломство - это уже за гранью. Снимите призму розовых очков, но понимаю, клубные пристрастия не позволяют этого сделать.
+5
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Здоровья Педри и скорейшего возвращения в строй!!!👏
+3
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Кроосу осталось головой кому-то из испанцев в грудь зарядить)
+3
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Еще 10 минут и Кроос тоже пропустит - карма.
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Как так быстро поняли ?
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Спасибо "джентльмену" кроосу
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Ответ corazon blanco
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ ТИНЬКОВ ПОЯСНЯЕТ
Маргариновые костоломы в своем репертуаре.
Комментарий удален пользователем
Ответ damondiamond
Комментарий удален модератором
Джерард закончил дерби с МЮ против Сток Сити? Даю 3ю попытку
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Ответ damondiamond
Комментарий удален модератором
Ещё раз, Джеррард закончил против Сток Сити
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Ответ Tun
Джеррард свой последний матч за Ливерпуль провел против Стока, слили 6-1, дерби тут не к месту, их десятки были
Комментарий удален модератором
Ответ Direct free kick
Кроособесие утомило. По сути на пике лет в 26 его немало костерили, а тут в 34 якобы игрок без слабых мест. Это же бред
Посмотри-ка футбол немножко, может, такую чушь перестанешь писать
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Ответ damondiamond
Должен был закончить как Джерард дерби против МЮ
Джеррард свой последний матч за Ливерпуль провел против Стока, слили 6-1, дерби тут не к месту, их десятки были
0
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Ответ Tun
Были же шутки, что Кроос должен закончить, как Зидан? Только не боднул итальянца, а пнул испанца
Должен был закончить как Джерард дерби против МЮ
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