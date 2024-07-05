Педри получил травму после фола Крооса. Испанца заменили на 8-й минуте
Педри не смог продолжить матч Испания – Германия после фола Тони Крооса.
Немецкий полузащитник сбил соперника на 4-й минуте. 21-летний футболист, представляющий «Барселону», пролежал на газоне около минуты, но смог продолжить игру.
Спустя еще минуту Педри лег на траву и затем, несмотря на медицинскую помощь, был вынужден уйти на скамейку в связи с болевыми ощущениями в области колена.
Вместо него на 8-й минуте появился Дани Ольмо.
Подробная статистика 21-летнего футболиста «Барселоны» доступна здесь.
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