Педри получил травму после фола Крооса. Испанца заменили на 8-й минуте

Педри не смог продолжить матч Испания – Германия после фола Тони Крооса.

Немецкий полузащитник сбил соперника на 4-й минуте. 21-летний футболист, представляющий «Барселону», пролежал на газоне около минуты, но смог продолжить игру.

Спустя еще минуту лег на траву и затем, несмотря на медицинскую помощь, был вынужден уйти на скамейку в связи с болевыми ощущениями в области колена.

Вместо него на 8-й минуте появился Дани Ольмо.

Подробная статистика 21-летнего футболиста «Барселоны» доступна здесь.

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