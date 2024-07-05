Педри получил травму после фола Крооса. Испанца заменили на 8-й минуте

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Тони Кроос Евро-2024 Педри Здоровье Футбол

Педри не смог продолжить матч Испания – Германия после фола Тони Крооса.

Немецкий полузащитник сбил соперника на 4-й минуте. 21-летний футболист, представляющий «Барселону», пролежал на газоне около минуты, но смог продолжить игру.

Спустя еще минуту Педри лег на траву и затем, несмотря на медицинскую помощь, был вынужден уйти на скамейку в связи с болевыми ощущениями в области колена.

Вместо него на 8-й минуте появился Дани Ольмо.

Подробная статистика 21-летнего футболиста «Барселоны» доступна здесь.

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100 комментариев
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Тэйлор подумал что матч Реала судит, не будем осуждать
+269
-47
+222
Что-то «джентльмен» Кроос играет очень грязно… ещё и на Ямала наступил.
+233
-17
+216
А говорят хозяев турнира не тянут…
Кросс обязан был получать две желтые карточки
+207
-25
+182
Ответ bulldozer
Что-то «джентльмен» Кроос играет очень грязно… ещё и на Ямала наступил.
Обзывали всей Германией испанцев малышами, а теперь ломают их из страха облажаться🤓
+147
-18
+129
Кросс конечно на одну желтую уже наиграл, а то и на 2….
+108
-11
+97
Ответ bulldozer
Что-то «джентльмен» Кроос играет очень грязно… ещё и на Ямала наступил.
Школа реала же.
+129
-38
+91
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Кросс не виноват, что он бланкос )
+95
-15
+80
Ответ 2vdhrvmmzf
Тэйлор подумал что матч Реала судит, не будем осуждать
Думаешь специально в белом вышли?
+86
-7
+79
Да что с судейством? За первые 10 минут должно было быть удаление Крооса,он сорвал атаку и ударил в колено Педро и так же сорвал атаку и попал уже в голеностоп Ямалю. Германию откровенно ТАЩЮТ!! Ну а особенно жаль Педри,в отличной форме,весь сезон на травмах,а тут еще одна. Как фанат Барселоны просто в ярости.
+54
-7
+47
Тони по идее жёлтую должен был получить
+44
-5
+39
Здоровья, хотя бы Ямаля не сломайте. Не фананат Барсы, но хватит ломать молодых
+38
0
+38
Ответ Дядя ТУРА
Тони по идее жёлтую должен был получить
Красная должна быть, но судейство хозяйское...
+54
-16
+38
Ответ Royal Watcher
Кросс конечно на одну желтую уже наиграл, а то и на 2….
А кто-то в группе ещё сомневался, что немцев потихонечку страхуют🤓
Там гол засчитают с локтем под рёбра, здесь карточку забудут, ну не обижать же хозяев😊
+44
-10
+34
Ответ tolstiy
Комментарий скрыт
Если назвать колено мячом, то да
+29
-1
+28
А желтая ??? Желтая ???
+28
-1
+27
Желаю распиаренной мадридской бездарности отправиться сегодня на пенсию
+63
-37
+26
Надеюсь вылетит прям сегодня, за свой поступок, сломал парня в важном матче
+35
-12
+23
Узнаю реаловских. Салаха сломали в финале ЛЧ - выиграли. Педри сломали - не удивлюсь, если тоже выиграют.
+29
-8
+21
Кросс молоток сломал игрока и лыбиться, по идее там две жёлтых
+20
-1
+19
Ответ tolstiy
Комментарий скрыт
Ты точно глазами матч смотришь?
+18
-2
+16
Будь вместо Крооса любой игрок в мире, кроме, может быть, Рона и Месси, как минимум, с горчичником бы бегал. А, по-хорошему, оба фола на жёлтую.

Тейлор просто откровенно очканул перед авторитетным ветераном, заканчивающим дома карьеру. Вот и всё
+17
-1
+16
не получил, а нанесли
+14
-1
+13
Ответ MIKE GUTRI
А говорят хозяев турнира не тянут… Кросс обязан был получать две желтые карточки
Просто он забыл, что не на Сантьяго Бернабеу играет.
+13
-2
+11
Английский судейка по традиции зажал жёлтую.
+10
-1
+9
Будь это игрок Румынии условной, ему бы в начале дали бы ЖК.
+8
0
+8
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Там оба фола на желтую. Типичное домашнее (или реалмадридское) судейство. Немцев вот так же вытянул в 1/4 с Аргентиной в 2006 году мерзкий судейка Михел. Когда 100% пеналь не поставил. Теперь вот опять тянут
+16
-8
+8
Ответ Nicolas Erfe
Комментарий скрыт
Педри проделывает большой объём работы, хорошо прессингует и умеет выходить из-под прессинга соперника, он был важным игроком основы и 3 года назад на евро, и сейчас. Так что это весомая потеря. И то что кроосу не дали в совокупности даже одной карточки - меня очень удивило мягко говоря
+7
0
+7
Судья идиот. Испортил себе игру
+6
0
+6
Ответ Xabi Alonso78
Ломается от дуновения ветра, а потом будет удивляться, почему в 23 доигрывает в Бернли)
Как же так, 4 матча не было ветра и сейчас подул?
+6
0
+6
Кроос сломал Педри, судья сломал игру.
+7
-1
+6
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