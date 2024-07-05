Месси выйдет в старте на игру с Эквадором. Аргентинец восстановился после травмы

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы Сборная Эквадора по футболу Кубок Америки Интер Майами Футбол

Лионель Месси сможет сыграть с Эквадором в 1/4 финала Кубка Америки.

По данным TyCSports, форвард выйдет в старте на игру с Эквадором. 

Капитан аргентинской сборной ранее получил мышечное повреждение в игре группового этапа против Чили, после чего не принял участие в матче с Перу. Однако, как отмечается, сейчас он восстановился после травмы.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.

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26 комментариев
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Ответ Гномович!
Можно ставить на пенку в ворота ВЕЛИКОГО ЭКВАДОРА.
На пенку в ворота Словении ставил? 🤔
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Это шикарно чтобы взглянуть на игру Месси, тем более когда он помешан на сборной и особенно в стадии плей офф он вкладывается на всю катушку. наблюдать за Месси в сборной одно удовольствие, я от начала и до конца буду смотреть этот матч
+17
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+10
Хорошая новость, Лео здоровья и ещё раз здоровья!!!🙏
+10
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Роналду не сирота, пока есть папочка Месси
+5
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+4
Ответ Сила воли духа
Это шикарно чтобы взглянуть на игру Месси, тем более когда он помешан на сборной и особенно в стадии плей офф он вкладывается на всю катушку. наблюдать за Месси в сборной одно удовольствие, я от начала и до конца буду смотреть этот матч
тоже хочется посмотреть матч, но сегодня был насыщенный день, устал :( да и игра в 3 часа ночи, а утром в 6 вставать на работу.. не знаю как быть, но ради Лео постараюсь не уснуть) тем более с каждым матчем его карьера все ближе к концу) да и после этих унылых матчей евро хочется посмотреть битву южноамериканцев
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Скейтеров попрошу лица к осмотру
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Ответ Капибарбер
Хозяин Рональду готов показать 🐫 как нужно решать в плей-офф крупного турнира 👍
Пусть ваш хозяин покажет Гоату сегодня, как надо забивать с пенальти. Думаю у Аргентины в сегодняшнем матче будут два пенальти
+9
-6
+3
Ответ Гномович!
Можно ставить на пенку в ворота ВЕЛИКОГО ЭКВАДОРА.
Кто то не может даже с этой пенки забить, потом рыдает во время матча) 😅
+5
-2
+3
Ответ Сила воли духа
Это шикарно чтобы взглянуть на игру Месси, тем более когда он помешан на сборной и особенно в стадии плей офф он вкладывается на всю катушку. наблюдать за Месси в сборной одно удовольствие, я от начала и до конца буду смотреть этот матч
Какой то коммент от нейросети, либо иностранец
+4
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+3
Ответ Капибарбер
На пенку в ворота Словении ставил? 🤔
😁 он все и на все ставил бро!++++
+6
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+2
Ответ Гномович!
Можно ставить на пенку в ворота ВЕЛИКОГО ЭКВАДОРА.
Плакать точно не будет)
+4
-2
+2
Ответ Капибарбер
Хозяин Рональду готов показать 🐫 как нужно решать в плей-офф крупного турнира 👍
Крупный турнир? Это в котором команды уровня Финляндии? И в котором даже нет отборочного цикла? )) Аргентина там как большой дядя в песочнице. Ну может еще Бразилия иногда что-то может
+4
-3
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Ответ Денис Ширинов
Пойду подрочу , хоспаде, лучший в истории
Нашёл своё призвание как и твой кумир 🐫, лучшие!
+2
-1
+1
Слезы хРюмана представили? 😂
+4
-4
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