Месси выйдет в старте на игру с Эквадором. Аргентинец восстановился после травмы

Лионель Месси сможет сыграть с Эквадором в 1/4 финала Кубка Америки.

По данным TyCSports, форвард выйдет в старте на игру с Эквадором.

Капитан аргентинской сборной ранее получил мышечное повреждение в игре группового этапа против Чили, после чего не принял участие в матче с Перу. Однако, как отмечается, сейчас он восстановился после травмы.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.

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