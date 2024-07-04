Гари Линекер: «Роналду по-прежнему огромная угроза в штрафной, если бы Мартинес его заменил – это произвело бы фурор. Он очень хорошо справляется с Криштиану»
Гари Линекер оценил влияние Роберто Мартинеса на Криштиану Роналду.
В дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.
«Роналду показывает, какой он целеустремленный – это одна из причин, почему он такой великий.
Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется. Если бы он заменил Криштиану – это произвело бы фурор в стане команды. Вопрос очень деликатный. Нам придется подождать и посмотреть, будет ли это иметь какой-то негативный эффект или влияние на то, как Португалия закончит турнир.
Я наблюдаю за Криштиану и думаю, что он по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной. Его движение великолепно, он не на том уровне, что раньше, но он все еще может кое-что сделать», – сказал бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.
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1) пас пяткой на Витинью в матче с Чехией
2) ассист на Фернандеша в матче с Турцией
Все остальные телодвижения (обводки на месте, передачи назад на два метра, удары в никуда с абсолютно бесперспективных позиций, запоротая пенка, запоротые выходы 1 на 1, запоротые штрафные, брак, потери мяча даже в самых простых ситуациях) - зона Урал-Западная Сибирь, не выше
Поправьте, глоры марокканца, если что-то пропустил
Все его голы со штрафных в нулевые годы - наклболы, благодаря особенной модели мячей, ну и несколько раз чисто ударом на силу попадал
Вроде бы показалось, что после ассиста на Бруну Рон понял, что командное важнее личного, но нет(
Ведь был у дороналдувской Португалии пример - нет центрфорварда - Паулета герой всех отборов, но на ЧЕ не может ничего даже замкнуть - и выходит Нуну Гомеш. Но он фартовый и свой гол воткнет.
Можно ли назвать это - справляется ?
Делает все, что хочет Роналду.
Мартинес был на расстоянии одной серии пенальти от катастрофы. Хрен знает с чем там он справляется.