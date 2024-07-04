Гари Линекер: «Роналду по-прежнему огромная угроза в штрафной, если бы Мартинес его заменил – это произвело бы фурор. Он очень хорошо справляется с Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Гари Линекер Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Гари Линекер оценил влияние Роберто Мартинеса на Криштиану Роналду.

В дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.

«Роналду показывает, какой он целеустремленный – это одна из причин, почему он такой великий.

Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется. Если бы он заменил Криштиану – это произвело бы фурор в стане команды. Вопрос очень деликатный. Нам придется подождать и посмотреть, будет ли это иметь какой-то негативный эффект или влияние на то, как Португалия закончит турнир.

Я наблюдаю за Криштиану и думаю, что он по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной. Его движение великолепно, он не на том уровне, что раньше, но он все еще может кое-что сделать», – сказал бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.

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25 комментариев
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Роналду как тот пацан во дворе чей мячик, все должно кружится вокруг него, если нет - он возьмёт мячик и устроит скандал. Почему Бруну или Бернардо не бьют штрафные ? Из всех мест Роналду :(
+30
-7
+23
Была бы еще адекватная замена, всю карьеру Роналду не было центрального топ напада в сборной , паулета, поштига, нуну гомеш, угу алмейда, варела, эдер, Андре Силва, теперь и рамуш, все довольно таки средние напады
+10
-3
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Угроза прежде всего для самой сборной Португалии
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Тогда Рональду бы совершил самоподжег прямо на поле, а его фан база это поддержала
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+3
За весь турнир пока увидел от роналду всего два игровых действия уровня РПЛ:

1) пас пяткой на Витинью в матче с Чехией

2) ассист на Фернандеша в матче с Турцией

Все остальные телодвижения (обводки на месте, передачи назад на два метра, удары в никуда с абсолютно бесперспективных позиций, запоротая пенка, запоротые выходы 1 на 1, запоротые штрафные, брак, потери мяча даже в самых простых ситуациях) - зона Урал-Западная Сибирь, не выше

Поправьте, глоры марокканца, если что-то пропустил
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Показателен был тот момент, когда напрашивался просто навес в штрафную (был острый угол), но подошёл Роналду, отобрал мяч у Бернарду и пробил с этого угла. Даже не закрутил а-ля Кроос, а просто на силу отправил мяч к воробьям. Вроде бы показалось, что после ассиста на Бруну Рон понял, что командное важнее личного, но нет(
ничего он не понял. он прекрасно знал, что есть возможность стать лучшим ассистентом в истории евро, поэтому ее не упустил. сейчас его ломает, что он может уехать без единого гола, поэтому шакалит все штрафные, с которых забивал последний раз при Царе Горохе.
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Ответ Zakir Velilhanov
Была бы еще адекватная замена, всю карьеру Роналду не было центрального топ напада в сборной , паулета, поштига, нуну гомеш, угу алмейда, варела, эдер, Андре Силва, теперь и рамуш, все довольно таки средние напады
Вы верно сказали, они средние нападающие, но гораздо полезные чем рон, не забывайте то что единственный трофей сб. Португалии принёс именно чистый нападающий Эдер! Да он средний, но полезный!
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Показателен был тот момент, когда напрашивался просто навес в штрафную (был острый угол), но подошёл Роналду, отобрал мяч у Бернарду и пробил с этого угла. Даже не закрутил а-ля Кроос, а просто на силу отправил мяч к воробьям. Вроде бы показалось, что после ассиста на Бруну Рон понял, что командное важнее личного, но нет(
Он не умеет закручивать даже, просто не владеет классическим обводящим ударом.
Все его голы со штрафных в нулевые годы - наклболы, благодаря особенной модели мячей, ну и несколько раз чисто ударом на силу попадал
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Ответ Richezid
Роналду как тот пацан во дворе чей мячик, все должно кружится вокруг него, если нет - он возьмёт мячик и устроит скандал. Почему Бруну или Бернардо не бьют штрафные ? Из всех мест Роналду :(
Показателен был тот момент, когда напрашивался просто навес в штрафную (был острый угол), но подошёл Роналду, отобрал мяч у Бернарду и пробил с этого угла. Даже не закрутил а-ля Кроос, а просто на силу отправил мяч к воробьям.
Вроде бы показалось, что после ассиста на Бруну Рон понял, что командное важнее личного, но нет(
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+2
Рамуш такое себе, что доказал многими играми за ПСЖ. Его бы в старт, но только, чтобы удивить соперника, а там под пенки Роналду выпускать.
Ведь был у дороналдувской Португалии пример - нет центрфорварда - Паулета герой всех отборов, но на ЧЕ не может ничего даже замкнуть - и выходит Нуну Гомеш. Но он фартовый и свой гол воткнет.
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Угроза затопления штрафной площади
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Ответ Zakir Velilhanov
Была бы еще адекватная замена, всю карьеру Роналду не было центрального топ напада в сборной , паулета, поштига, нуну гомеш, угу алмейда, варела, эдер, Андре Силва, теперь и рамуш, все довольно таки средние напады
Это Паулета средний? 47 голов в 88 матчах за сборную. Только в промежутке 2000-2008 забил 200 голов.
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Ответ Евгений Сидоров
>>Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется Мартинес был на расстоянии одной серии пенальти от катастрофы. Хрен знает с чем там он справляется.
У мартинеса не хватает орехов, чтобы заменить Роналду.
Можно ли назвать это - справляется ?
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Огромная угроза. Второй с конца по реализации моментов на Евро.
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Тот же Жота на замену Роналду в концовке матча напрашивался, но поменяли Витиньо. Жота заработал пенальти и вывел Роналду на убойную позицию… Жота настоящий Джокер, команде было бы полезнее его в конце на позицию цф выпустить, но обстоятельства…
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Сколько дней прошло, а все никак не у покоятся. Свою сборную меньше обсуждали
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"Мартинес очень хорошо справляется с Роналду"

Делает все, что хочет Роналду.
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>>Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется
Мартинес был на расстоянии одной серии пенальти от катастрофы. Хрен знает с чем там он справляется.
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Вот уж признак командного игрока, когда его опасно заменять
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