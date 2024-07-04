Гари Линекер: «Роналду по-прежнему огромная угроза в штрафной, если бы Мартинес его заменил – это произвело бы фурор. Он очень хорошо справляется с Криштиану»

Гари Линекер оценил влияние Роберто Мартинеса на Криштиану Роналду.

В дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.

«Роналду показывает, какой он целеустремленный – это одна из причин, почему он такой великий.

Думаю, что Роберто Мартинес очень хорошо с ним справляется. Если бы он заменил Криштиану – это произвело бы фурор в стане команды. Вопрос очень деликатный. Нам придется подождать и посмотреть, будет ли это иметь какой-то негативный эффект или влияние на то, как Португалия закончит турнир.

Я наблюдаю за Криштиану и думаю, что он по-прежнему представляет собой огромную угрозу в штрафной. Его движение великолепно, он не на том уровне, что раньше, но он все еще может кое-что сделать», – сказал бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.

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