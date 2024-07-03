Тренер Бразилии о фоле колумбийца на Винисиусе: «Только судья и ВАР не увидели пенальти. Снова решение против нас»
Тренер сборной Бразилии заявил, что судья лишил команду явного пенальти.
Бразильцы вели со счетом 1:0 за пять минут до конца первого тайма матча 3-го тура Кубка Америки против Колумбии (1:1), когда вингер «Реала» Винисиус Жуниор упал в штрафной соперника после контакта с защитником Даниэлем Муньосом.
Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла не назначил пенальти даже после консультации с ВАР и показал на угловой, хотя игрок «Кристал Пэлас» не сыграл в мяч, его проталкивал Винисиус, который затем был сбит. В добавленное к первому тайму время Муньос сравнял счет.
«В тот момент счет был бы 2:0. С той скоростью, которая у нас есть, с нашей командой счет 2:0 сильно отличается от 1:0. Для меня это был решающий момент.
На стадионе только он [рефери] и команда ВАР не увидели пенальти. Снова решение против Бразилии», – сказал Доривал Жуниор.
Изображение: кадр из трансляции Vivo Sports
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Вот вам момент, счёт мог стать 2:0, Бразилия имела огромные шансы на Панаму. В итоге ошибка судьи и они попадают на Уругвай.
Нужно быть объективным, когда сборная плохо играет, она вредит исключительно себе, она влияет именно на свой путь на турнире. Когда плохо работает арбитр, он влияет на не связанных с ним людей. Вот и разница.