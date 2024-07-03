Тренер Бразилии о фоле колумбийца на Винисиусе: «Только судья и ВАР не увидели пенальти. Снова решение против нас»

Тренер сборной Бразилии заявил, что судья лишил команду явного пенальти.

Бразильцы вели со счетом 1:0 за пять минут до конца первого тайма матча 3-го тура Кубка Америки против (1:1), когда вингер « » упал в штрафной соперника после контакта с защитником .

Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла не назначил пенальти даже после консультации с ВАР и показал на угловой, хотя игрок « » не сыграл в мяч, его проталкивал Винисиус, который затем был сбит. В добавленное к первому тайму время Муньос сравнял счет.

«В тот момент счет был бы 2:0. С той скоростью, которая у нас есть, с нашей командой счет 2:0 сильно отличается от 1:0. Для меня это был решающий момент.

На стадионе только он [рефери] и команда ВАР не увидели пенальти. Снова решение против », – сказал .

Изображение: кадр из трансляции Vivo Sports

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