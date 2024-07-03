Тренер Бразилии о фоле колумбийца на Винисиусе: «Только судья и ВАР не увидели пенальти. Снова решение против нас»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига судьи Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Кристал Пэлас Доривал Жуниор видеоповторы Даниэль Муньос Винисиус Жуниор Футбол

Тренер сборной Бразилии заявил, что судья лишил команду явного пенальти.

Бразильцы вели со счетом 1:0 за пять минут до конца первого тайма матча 3-го тура Кубка Америки против Колумбии (1:1), когда вингер «Реала» Винисиус Жуниор упал в штрафной соперника после контакта с защитником Даниэлем Муньосом.

Венесуэльский судья Хесус Валенсуэла не назначил пенальти даже после консультации с ВАР и показал на угловой, хотя игрок «Кристал Пэлас» не сыграл в мяч, его проталкивал Винисиус, который затем был сбит. В добавленное к первому тайму время Муньос сравнял счет.

«В тот момент счет был бы 2:0. С той скоростью, которая у нас есть, с нашей командой счет 2:0 сильно отличается от 1:0. Для меня это был решающий момент.

На стадионе только он [рефери] и команда ВАР не увидели пенальти. Снова решение против Бразилии», – сказал Доривал Жуниор.

Изображение: кадр из трансляции Vivo Sports

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39 комментариев
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пенальти может и правда был, но только тренер Бразилии должен больше беспокоиться почему по игре и моментам его команда играет хуже Колумбии с гораздо более скромным составом, а не жаловаться на судейство
+42
-12
+30
Ответ korysh
пенальти может и правда был, но только тренер Бразилии должен больше беспокоиться почему по игре и моментам его команда играет хуже Колумбии с гораздо более скромным составом, а не жаловаться на судейство
Плохая игра бразильцев как-то отменяет отвратительное судейство в адрес Бразилии, что теперь это нужно замалчивать?
+44
-14
+30
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ты решил поддержать их и поныть в комментариях?)
+29
-4
+25
В целом, я согласен с претензией зрителей, что Бразилия все равно играет плохо, должны выносить Колумбию и тд. Но что это глобально меняет? Теперь превосходящего в классе противника можно останавливать не по правилам, потому что: «Ну он сильнее, и так должен выигрывать»? Это чушь. Единичный случай что ли, когда на бумаге топ команда проходит оппонента со скрипом? Во всем мире таких примеров вагон, это не значит что нужно закрывать глаза.
Вот вам момент, счёт мог стать 2:0, Бразилия имела огромные шансы на Панаму. В итоге ошибка судьи и они попадают на Уругвай.
Нужно быть объективным, когда сборная плохо играет, она вредит исключительно себе, она влияет именно на свой путь на турнире. Когда плохо работает арбитр, он влияет на не связанных с ним людей. Вот и разница.
+25
-3
+22
Ответ Владимир Владимир
Ну по фотке - откровенный сруб. А там в динамике может он сначала по мячу попал.
Не попал.
+9
0
+9
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Плохая игра бразильцев как-то отменяет отвратительное судейство в адрес Бразилии, что теперь это нужно замалчивать?
Так это говорит не болельщик или журналист, а тренер в свое оправдание. Именно тренер за плохую игру и отвечает.
+8
-3
+5
Но почему за "пять минут до конца первого периода"? За пять минут до конца первого раунда.
+6
-2
+4
Ответ Доктор Щульц
Видно же что играет в мяч
Может и не видно. Но по этому кадру точно нельзя ничего определить.
+3
0
+3
Ответ Мохнатый55
Первый сет же был, а не период.
Первый энд же.
+2
0
+2
чистый пенальти, но конечно никакой Бразилии не дадут ничего выиграть, даже если она чудом выйдет в финал, там они поймут, что это судейство еще было в их пользу)
+4
-2
+2
Ответ Владимир Владимир
Ну по фотке - откровенный сруб. А там в динамике может он сначала по мячу попал.
Не попал
+2
0
+2
Ответ AminO2
Но почему за "пять минут до конца первого периода"? За пять минут до конца первого раунда.
Незадолго до антракта.)
+2
0
+2
Ну по фотке - откровенный сруб. А там в динамике может он сначала по мячу попал.
+3
-2
+1
По фото неясно сыграл ли кто в мяч
+1
0
+1
Ответ Блуждающий странник
Почему убивают Бразилию, а не Уругвай или Колумбию? Ты думаешь Аргентине с Колумбией будет удобно играть? )) Ну это ржач. Даже если верить в эти шизотеории, то наоборот выгоднее убить Колумбию, которая больше двух лет не проигрывает и выглядит лучше Бразилии.. или Уругвай. Сейчас Бразилия 4 сборная в ЮА. Там даже пеналя не было, хоть момент бы глянули прежде чем соглашаться с тренером)
Ты полностью прав, но тебя заминусили
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Ответ Олег Щёголев
Может и не видно. Но по этому кадру точно нельзя ничего определить.
На ютубе зато можно точно определить
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Ответ AminO2
Но почему за "пять минут до конца первого периода"? За пять минут до конца первого раунда.
Спортс проверяет читаем ли мы новость или сразу переходим в комментарии. Спортс, мы читаем новости!
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0
0
Ответ keeperfcb
Ты решил поддержать их и поныть в комментариях?)
+
+2
-2
0
Ответ Cearvm
Так это говорит не болельщик или журналист, а тренер в свое оправдание. Именно тренер за плохую игру и отвечает.
ну по факту может они силы экономили и тд? зачем сильно напрягаться если ключевые игры впереди ,а ты в следующем раунде? вопросы к судьям конечно будут, и огромные, вар для чего? чистая пенка которую лишили бразилов. давно заметна эта тенденция, видимо готовят аргов к победе с очередным липовым ЗМ
0
0
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Первого периода матча?? Тогда уж буллит надо назначать😀
+1
-1
0
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