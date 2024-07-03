Агент Барбоза о Роналду против Словении: «Его надо было менять. Ну не может человек играть как прежде. Похоже, Мартинес не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч» 

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Паулу Барбоза Роберто Мартинес Рафаэл Леау Витинья Гонсалу Рамуш Футбол

Паулу Барбоза считает, что Криштиану Роналду нужно было менять в матче со Словенией.

Форвард сборной Португалии не забил пенальти в дополнительное время в игре 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.). В серии послематчевых 11-метровых Роналду реализовал свой удар.

- В основное время португальцы не наиграли на победу?

— Считаю, наша сборная опять сыграла довольно слабо, как и ранее на турнире. Я уже не раз говорил о нашей проблеме. Зависимость от Криштиану Роналду. И этот вопрос, как вы видите, никак не решается. 

Он опять вышел в стартовом составе, отыграл 120 минут... Уже даже шутим на эту тему, но что мы будем говорить после матча с Францией? Пока никто не уверен в том, что португальцы окажутся в полуфинале. Мы далеки от того уровня, который способны демонстрировать. Правда, и Франция сейчас не в порядке. Но давайте думать прежде всего о себе. Главный тренер никаких выводов по составу не сделал.

— Ваш главный вопрос остается прежним: почему Роналду выходит в стартовом составе?

— Всем же очевидно, что у него не получается, что он уже не может забивать на таком уровне. Но тренер упорно в него верит. В игре со Словенией Криштиану вообще все брал на себя. Исполнил все штрафные, все пытался замыкать на себе…

— А еще есть вопросы к Мартинесу по вчерашней встрече?

— Не понял его замен. Зачем он снял с игры Витинью и Рафаэла Леау? Они были лучшими на поле! Похоже, Мартинес просто не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч.

— А вы считаете, что с первых минут против словенцев в центре нападения должен был играть не Роналду, а Рамуш?

— Да, конечно. Но Мартинес не может поставить Рамуша в состав.

— Это почему?

— Если форвард «ПСЖ» сыграет в свою силу, тогда все зададутся вопросом: а зачем на Евро взяли Роналду? Тренер этого не хочет, опасается. Даже в игре с Грузией, которая ничего не решала, на поле вышел Роналду, а не Рамуш.

Ну хорошо, вчера Мартинес опять включил его в старт. Но его же надо было менять. Ну не в состоянии человек играть как прежде. Неужели не понятно? А мы стали его заложниками... Печально. В итоге Португалия не показывает весь свой потенциал, – сказал футбольный агент.

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49 комментариев
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«Если Рамуш сыграет в свою силу» - это в какую? Хоть кто-то видел эту силу? Тот момент, когда один единственный матч в жизни сделал парню карьеру.
11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила.
19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18.

Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
+74
-22
+52
Ответ arspurs9
«Если Рамуш сыграет в свою силу» - это в какую? Хоть кто-то видел эту силу? Тот момент, когда один единственный матч в жизни сделал парню карьеру. 11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила. 19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18. Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
Да уж, а то судя по гундежу у людей кажется, что у Португалов на форварде пиковые Пеле, Кройф, Зубастик, Ван Бастен, и Рамуш, и все они не играют из-за Роналду
+35
-6
+29
В Роналду верят и его поклонники тут которые на него др…т,и упираются отрицая очевидное,хотя это якорь конкретный для быстрой молодой команды
+30
-10
+20
Мартинес: «Ты всегда будешь в основе, мой король»)
+14
-3
+11
Роналду, может быть, "уже не тот", вопрос в том, за что его клюют - разве худший игрок в сборной? Если он хуже себя предыдущего, это ещё не означает, что он плох для сборной. Или без него дела пойдут лучше? Вот сомневаюсь.
+12
-4
+8
Ответ Иван Чеховъ
От Роналду только один позор остался. Надо было заканчивать после Юве.
Зачем заканчивать, когда ему предложили 200 млн?
+7
0
+7
От Роналду только один позор остался. Надо было заканчивать после Юве.
+32
-25
+7
Ответ Slavnov
Да все видят, что рональда никакая, уже как минимум лет 5
Все видят, что slavnov уже никакой, минимум года 4
+11
-5
+6
Ответ arspurs9
«Если Рамуш сыграет в свою силу» - это в какую? Хоть кто-то видел эту силу? Тот момент, когда один единственный матч в жизни сделал парню карьеру. 11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила. 19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18. Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
Жота в Ливерпуле неоднократно в центре играл и забивал, но на Евро всего 99 минут отыграл. Роналду не только место в основе застолбил, хотя не забивает 8 матчей подряд на Евро/ЧМ, но и стандарты приватизировал.
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Все просто, Роналду усадить может лишь новая звезда, которая возьмёт на себя игру, обведёт пару человек и вколотит, и так много раз, как сам Роналду пробивал себе путь, а все остальное суждение пыль для Роналду. Он король, пусть уже и не футбола, но Португалии уж точно, по этому он решает, кто будет тренировать сборную.
+7
-3
+4
Ответ arspurs9
«Если Рамуш сыграет в свою силу» - это в какую? Хоть кто-то видел эту силу? Тот момент, когда один единственный матч в жизни сделал парню карьеру. 11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила. 19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18. Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
Отсутствие топ форварда а новом поколении португальцев не отменяет факта ,что Роналду сильно сдал .
Можно побеждать не имея топ форварда в составе . Это было и будет . Не надо глупости писать , что раз у португальцев нет хороших нападающих , то в основе нужно ставить футболиста под 40, который не выигрывает борьбу , проигрывает воздух ( где недавно был королем) , на секунду/мгновение проигрывает касание. Если вы поклонник этой сборной то прекрасно знаете что играли они и с Са Пинту/Нуну Гомешем/Паулетой. И финал выигрывали с Эдером. Серьезно рассуждать что нужно в основе держать игрока 90/120 минут в таком возрасте , а особенно нападающим это сюр. Таких прецедентов не было . А если и были, то на уровне сборных -карликов
У португальцев хватает класса и таланта играть в скоростной футбол , играть в прессинг , но они не могут из-за одного человека
Ни у чиновников, ни у Мартинеса нет силы воли сказать что пора , время ушло
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в 40 лет ни один центрфорвард не потянет все 90 минут а тем более 120 даже Роналду. Если его действительно не кем заменить. то у Португалии большие проблемы в составе
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Ответ madaev
Да уж, а то судя по гундежу у людей кажется, что у Португалов на форварде пиковые Пеле, Кройф, Зубастик, Ван Бастен, и Рамуш, и все они не играют из-за Роналду
Ну не Пеле с Роналду, но состав качественный и да, не играют из-за Роналду. Рамуш просто не играет, остальные страдают ерундой именно потому, что Роналду тянет всё одеяло на себя.
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Всё по факту сказал, важнее победа сборной они статистика и понты одного плаксы.
Сейчас у сборной Португалии лучшая команда, но они не могут играть в футбол, из-за того что надо этим работать на статистику Рюналду, либо весь матч искать его и делать передачи ему что бы он пробил по воротам. А он то пробил по воротам на этом Евро больше всех, а голов то нет. Даже Какорин забил бы уже после стольких попыток.
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+2
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Месси тащил свою сборную, а этот топит. ни разу не так же
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Агент Барбоса это, надо думать, по совместительству агент Гонсало?:)
+2
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+2
На место Рона нужно ставить Диогу Жота.
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Ответ Simbad
Да нормально Роналду для своего возраста играет, в плане физической подготовки. Проблема в том, что он не способен сам признать, что в силу возраста ему нужно менять стиль своей игры, а не продолжать гнуть линию- забить самому во что бы то не стало. Он мог бы быть приманкой для игроков противника, стягивая их на себя, освобождая пространство партнерам, но продолжает играть на себя и пытаться забить исключительно сам.
Да он же пешком ходит. Он не вывозит бегать 90 минут
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Ответ Капибарбер
Ну база, ну база
Страшно за тебя становится, когда в профиль твой заходишь, читаешь комменты, смотришь их время

Тебе Роналду уже спать не дает
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Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
Ты чего не спишь, Журайка? Несёшь боевое дежурство?
+3
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Пусть играет. Не слили Словении, сольют Франции. Еще поплачет, манию величия кормить то надо.
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Ответ arspurs9
«Если Рамуш сыграет в свою силу» - это в какую? Хоть кто-то видел эту силу? Тот момент, когда один единственный матч в жизни сделал парню карьеру. 11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила. 19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18. Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
Да не было бы проблем если бы Роналду спокойно играл центрфорварда, не забирал бы все штрафные! Ну не получилось один, два раза дай другому пробить! Он думает что он может всё, а это уже не так, играй на своих лучших качествах, которые у тебя остались к 39 годам
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Ответ Coongur
Мартинес: «Ты всегда будешь в основе, мой король»)
Вперед, парни!
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Ответ sd4fmwrvz8
В Роналду верят и его поклонники тут которые на него др…т,и упираются отрицая очевидное,хотя это якорь конкретный для быстрой молодой команды
Комментарий удален пользователем
Ответ Ivang King
Все просто, Роналду усадить может лишь новая звезда, которая возьмёт на себя игру, обведёт пару человек и вколотит, и так много раз, как сам Роналду пробивал себе путь, а все остальное суждение пыль для Роналду. Он король, пусть уже и не футбола, но Португалии уж точно, по этому он решает, кто будет тренировать сборную.
Так королём футбола он не был и не будет.
Короли имеют звания ЧЕМПИОНОВ МИРА.
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Ответ arspurs9
«Если Рамуш сыграет в свою силу» - это в какую? Хоть кто-то видел эту силу? Тот момент, когда один единственный матч в жизни сделал парню карьеру. 11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила. 19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18. Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
они оба не забивают, хотят рамушу не давали шансов, но рамуш хотя бы будет участвовать в прессинге и отрабатывать в обороне, с Роном же Португалия в обороне играет в меньшинстве
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Ответ arspurs9
«Если Рамуш сыграет в свою силу» - это в какую? Хоть кто-то видел эту силу? Тот момент, когда один единственный матч в жизни сделал парню карьеру. 11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила. 19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18. Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
Даже Рамуш будет в разы полезнее
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Справедливости ради, вот насколько я не фанат Кристины, но стоит признать, что с менталочкой у него все нормально, потому что после незабитого пеналя пойти бить первым и качественно положить - это мощно.
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Ответ Simbad
Да нормально Роналду для своего возраста играет, в плане физической подготовки. Проблема в том, что он не способен сам признать, что в силу возраста ему нужно менять стиль своей игры, а не продолжать гнуть линию- забить самому во что бы то не стало. Он мог бы быть приманкой для игроков противника, стягивая их на себя, освобождая пространство партнерам, но продолжает играть на себя и пытаться забить исключительно сам.
Какой приманкой и что он должен поменять?.. Плеймейкер из него никакой, дриблинга нет, за пределами штрафной он никому не нужен.. А в штрафной приглядывают, как и за всеми.. Хе.. 🤭😀
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Ответ arspurs9
«Если Рамуш сыграет в свою силу» - это в какую? Хоть кто-то видел эту силу? Тот момент, когда один единственный матч в жизни сделал парню карьеру. 11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила. 19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18. Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
Все это лишь нытье, Жота спокойно играл центрфорварда в Ливерпуле, но мне кажется даже Рамуш будет поинтереснее Роналду. 11 голов в ПСЖ хоть мало, но он там сидел на скамейке.
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