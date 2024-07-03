Агент Барбоза о Роналду против Словении: «Его надо было менять. Ну не может человек играть как прежде. Похоже, Мартинес не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч»
Паулу Барбоза считает, что Криштиану Роналду нужно было менять в матче со Словенией.
Форвард сборной Португалии не забил пенальти в дополнительное время в игре 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.). В серии послематчевых 11-метровых Роналду реализовал свой удар.
- В основное время португальцы не наиграли на победу?
— Считаю, наша сборная опять сыграла довольно слабо, как и ранее на турнире. Я уже не раз говорил о нашей проблеме. Зависимость от Криштиану Роналду. И этот вопрос, как вы видите, никак не решается.
Он опять вышел в стартовом составе, отыграл 120 минут... Уже даже шутим на эту тему, но что мы будем говорить после матча с Францией? Пока никто не уверен в том, что португальцы окажутся в полуфинале. Мы далеки от того уровня, который способны демонстрировать. Правда, и Франция сейчас не в порядке. Но давайте думать прежде всего о себе. Главный тренер никаких выводов по составу не сделал.
— Ваш главный вопрос остается прежним: почему Роналду выходит в стартовом составе?
— Всем же очевидно, что у него не получается, что он уже не может забивать на таком уровне. Но тренер упорно в него верит. В игре со Словенией Криштиану вообще все брал на себя. Исполнил все штрафные, все пытался замыкать на себе…
— А еще есть вопросы к Мартинесу по вчерашней встрече?
— Не понял его замен. Зачем он снял с игры Витинью и Рафаэла Леау? Они были лучшими на поле! Похоже, Мартинес просто не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч.
— А вы считаете, что с первых минут против словенцев в центре нападения должен был играть не Роналду, а Рамуш?
— Да, конечно. Но Мартинес не может поставить Рамуша в состав.
— Это почему?
— Если форвард «ПСЖ» сыграет в свою силу, тогда все зададутся вопросом: а зачем на Евро взяли Роналду? Тренер этого не хочет, опасается. Даже в игре с Грузией, которая ничего не решала, на поле вышел Роналду, а не Рамуш.
Ну хорошо, вчера Мартинес опять включил его в старт. Но его же надо было менять. Ну не в состоянии человек играть как прежде. Неужели не понятно? А мы стали его заложниками... Печально. В итоге Португалия не показывает весь свой потенциал, – сказал футбольный агент.
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11 голов в ПСЖ за сезон - вот она великая сила.
19 голов за Бенфику до этого - показатель топ форварда? Нуньес забивал 26, Сеферович забивал 24, Джонас забивал 34. Там сложно забивать мало. Мертвейший Карлос Винисиус забивал 18.
Роналду сдает, это факт. Но отсутствие у Португалии другого качественного центрального форварда - такой же факт. Ему даже банально нет альтернативы.
Можно побеждать не имея топ форварда в составе . Это было и будет . Не надо глупости писать , что раз у португальцев нет хороших нападающих , то в основе нужно ставить футболиста под 40, который не выигрывает борьбу , проигрывает воздух ( где недавно был королем) , на секунду/мгновение проигрывает касание. Если вы поклонник этой сборной то прекрасно знаете что играли они и с Са Пинту/Нуну Гомешем/Паулетой. И финал выигрывали с Эдером. Серьезно рассуждать что нужно в основе держать игрока 90/120 минут в таком возрасте , а особенно нападающим это сюр. Таких прецедентов не было . А если и были, то на уровне сборных -карликов
У португальцев хватает класса и таланта играть в скоростной футбол , играть в прессинг , но они не могут из-за одного человека
Ни у чиновников, ни у Мартинеса нет силы воли сказать что пора , время ушло
Сейчас у сборной Португалии лучшая команда, но они не могут играть в футбол, из-за того что надо этим работать на статистику Рюналду, либо весь матч искать его и делать передачи ему что бы он пробил по воротам. А он то пробил по воротам на этом Евро больше всех, а голов то нет. Даже Какорин забил бы уже после стольких попыток.
Тебе Роналду уже спать не дает
Короли имеют звания ЧЕМПИОНОВ МИРА.