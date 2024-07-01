У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 32 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

Криштиану Роналду снова не забил со штрафных ударов на чемпионате Европы.

Команда под руководством Роберто Мартинеса играет со сборной (0:0, перерыв) в 1/8 финала Евро-2024.

На 34-й минуте форвард « » исполнил штрафной, но мяч пролетел над перекладиной ворот .

На 39-й минуте Роналду снова пробил со штрафного удара – португалец в очередной раз не попал в створ ворот.

исполнил штрафные удары на Евро в 31-й и 32-й раз. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?