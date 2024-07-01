У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 32 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы
Криштиану Роналду снова не забил со штрафных ударов на чемпионате Европы.
Команда под руководством Роберто Мартинеса играет со сборной Словении (0:0, перерыв) в 1/8 финала Евро-2024.
На 34-й минуте форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной, но мяч пролетел над перекладиной ворот Яна Облака.
На 39-й минуте Роналду снова пробил со штрафного удара – португалец в очередной раз не попал в створ ворот.
Криштиану Роналду исполнил штрафные удары на Евро в 31-й и 32-й раз. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Его ЭГО слишком велико для этого
Он конечно может посоветовать как лучше восстанавливаться после матчей и тренировок,но быть этаким наставником на лавке у молодых игроков
Он в жизни не будет
Так то хорошая команда у Португалии. Могла бы быть, если посадить главную звезду на лавку. У Бельгии могла бы быть, если бы посадить Лукаку на лавку. Но тренеры не справились с авторитетами получается.