У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 32 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ян Облак Футбол

Криштиану Роналду снова не забил со штрафных ударов на чемпионате Европы.

Команда под руководством Роберто Мартинеса играет со сборной Словении (0:0, перерыв) в 1/8 финала Евро-2024. 

На 34-й минуте форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной, но мяч пролетел над перекладиной ворот Яна Облака

На 39-й минуте Роналду снова пробил со штрафного удара – португалец в очередной раз не попал в створ ворот. 

Криштиану Роналду исполнил штрафные удары на Евро в 31-й и 32-й раз. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

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73 комментария
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Та попытка с с левого фланга… Было забавно смотреть
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-1
+64
кто первый ему скажет, что он ###### со своими штрафными?
+64
-3
+61
У половины команды приличный удар. Нет, этот всё дышит и лупит куда-то.
+49
-1
+48
жалок
+32
-4
+28
Ответ headmaster
Та попытка с с левого фланга… Было забавно смотреть
Удар отчаяния
+28
-1
+27
Роналду ходит как Байден. Давно это с ним?
+27
-2
+25
Ответ Glukinho
кто первый ему скажет, что он ###### со своими штрафными?
Сантуш уже сказал походу, вот его и убрали 🤣
+25
-2
+23
Сильнейший исполнитель пенальти и слабейший исполнитель штрафных...
+22
-6
+16
Будучи фанатом с 2003, очень тяжело смотреть на эгоистичные попытки ударов почти с углового флажка. Столько уже было пробито мимо, зачем ж с углового бить.
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-4
+6
Просто Криштиану Роналду является рекордсменом по ударам со штрафных в молоко, и всегда готов увеличить этот рекорд
+8
-2
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Вот опять сейчас начнут издеваться над Роналду, мол никакой, плакса и все такое, а сколько у Месси на ЧЕ забито голов? То то же.
+9
-3
+6
А ты знаешь, что такое безумие (ц)
+7
-1
+6
На этом Евро по-моему вообще никто со штрафного не забил ещё ))
+6
-1
+5
Я думал Роналду на турнир берут как авторитета-мотиватора, ментора в дань уважению. И что он будет как джокер иногда в сложные моменты либо просто на концовки выходить. По факту 100% игрок основы, который играет сам на себя. Да, он до сих пор неплох, особенно на фоне многих форвардов, вроде Лукаку - но очевидно, что не тянет полноценную игру в этой системе. Учитывая его эго, это создаёт только больше недостатков, чем преимуществ. При этом атмосфера уверен там не самая лучшая, ведь если не поставить его в старт - будет истерика, если заменить - еще большая истерика.
+6
-1
+5
Ответ headmaster
Та попытка с с левого фланга… Было забавно смотреть
Я так на пляже обычно бухой бью говорю что я навес делал
+4
0
+4
Ответ Harryck
Я думал Роналду на турнир берут как авторитета-мотиватора, ментора в дань уважению. И что он будет как джокер иногда в сложные моменты либо просто на концовки выходить. По факту 100% игрок основы, который играет сам на себя. Да, он до сих пор неплох, особенно на фоне многих форвардов, вроде Лукаку - но очевидно, что не тянет полноценную игру в этой системе. Учитывая его эго, это создаёт только больше недостатков, чем преимуществ. При этом атмосфера уверен там не самая лучшая, ведь если не поставить его в старт - будет истерика, если заменить - еще большая истерика.
Роналду уже давно показал что не будет он дядькой в раздевалке)
Его ЭГО слишком велико для этого
Он конечно может посоветовать как лучше восстанавливаться после матчей и тренировок,но быть этаким наставником на лавке у молодых игроков
Он в жизни не будет
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Ответ Чёрный + Ватутин = Любовь
Роналду ходит как Байден. Давно это с ним?
И это в 39 лет🤣
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А Португалия сама в курсе, что они в стиле Краснодара разыгрывают угловые?🤣 вот что РПЛ животворящая делает
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Ответ Растиньяк
Великий
Фрукты не бывают великим))
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хватит позорится,уходи из сборной.
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Ответ Капибарбер
Сильнейший исполнитель пенальти и слабейший исполнитель штрафных...
Не он как то раз за МЮ забил шмаль одну с резко опускающимся после стенки мячом в нижний угол и все как перемкнуло типа все я умею бить штрафные) до сих пор бьет бьет все мимо зато в ютуб выкидывает где четко вокруг стоечек в 9ку)) вот только вопрос с какой попытки кадр)
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Ответ Glukinho
кто первый ему скажет, что он ###### со своими штрафными?
Откройте первую букву.
+3
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Он, конечно, величина в футболе. Но сейчас они зря на поводу идут. Скоро и с углового тоже будет по воротам лупить? Тем более если не идёт совсем сегодня.
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А зачем он с 32 бил интересно спросить))
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там желающих пробить миллион, а Роналду порит один за другим штрафные. Ну не прёт, дай другим пробить, епрст, Рон!😂😂😂
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Почему бьёт он, а стыдно мне....?
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Исполнение штрафного 39-летним на 39-й минуте было особенно мастерским.
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Дайте уже пеночку, Христом Богом молю!🙏🙏🙏
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Самое худшее для человека его возраста это то что он еще верит в супергероев а самое страшное что он считает себя супергероем 🙈🙈🙈
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Да просто за то, что они позволяют Роналду там исполнять, Португалия уже достойна вылететь. Словения правда тоже ничего не заслуживает, так что видимо вылет в 1/4.
Так то хорошая команда у Португалии. Могла бы быть, если посадить главную звезду на лавку. У Бельгии могла бы быть, если бы посадить Лукаку на лавку. Но тренеры не справились с авторитетами получается.
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