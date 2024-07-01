У Роналду 60 ударов со штрафных на Евро и ЧМ. Португалец 14 раз попал в створ и забил 1 гол
Криштиану Роналду лишь один раз забил со штрафного за Португалию на топ-турнире.
На чемпионатах мира и Европы в течение карьеры форвард нанес 60 ударов после нарушения правил. 25 из них были заблокированы, 21 пришелся мимо ворот, 14 – в створ.
Единственный гол был забит Роналду на ЧМ-2018 в ворота сборной Испании.
У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 34 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы
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Все его голы в нулевые годы - это наклболы, благодаря особенной модели мяча тех лет
чел выцыганил себе несколько ЗМ, а ты про такие мелочи.