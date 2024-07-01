У Роналду 60 ударов со штрафных на Евро и ЧМ. Португалец 14 раз попал в створ и забил 1 гол

Криштиану Роналду лишь один раз забил со штрафного за Португалию на топ-турнире.

На чемпионатах мира и Европы в течение карьеры форвард нанес 60 ударов после нарушения правил. 25 из них были заблокированы, 21 пришелся мимо ворот, 14 – в створ.

Единственный гол был забит Роналду на ЧМ-2018 в ворота сборной Испании.

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 34 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

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