У Роналду 60 ударов со штрафных на Евро и ЧМ. Португалец 14 раз попал в створ и забил 1 гол

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат мира Футбол

Криштиану Роналду лишь один раз забил со штрафного за Португалию на топ-турнире.

На чемпионатах мира и Европы в течение карьеры форвард нанес 60 ударов после нарушения правил. 25 из них были заблокированы, 21 пришелся мимо ворот, 14 – в створ.

Единственный гол был забит Роналду на ЧМ-2018 в ворота сборной Испании.

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 34 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

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68 комментариев
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Мужики, там Роналду со штрафного в створ попал, на зло хейтерам
+107
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+106
Роналду разучился бить штрафные еще в Реале, последний штрафной помню в 2016 против Атлетико после рикошета. Все равно упорно бил и не давал бить другим хорошим исполнителям как Кроос, Хамес, Бэйл и Рамос. Человек просто не меняет стилистику удара, вратари давно поняли его штрафные, и никто не реагирует до удара.
+74
0
+74
Ответ Dauren Sabituly
Роналду разучился бить штрафные еще в Реале, последний штрафной помню в 2016 против Атлетико после рикошета. Все равно упорно бил и не давал бить другим хорошим исполнителям как Кроос, Хамес, Бэйл и Рамос. Человек просто не меняет стилистику удара, вратари давно поняли его штрафные, и никто не реагирует до удара.
Он никогда не владел и не владеет классическим обводящим ударом со штрафных.
Все его голы в нулевые годы - это наклболы, благодаря особенной модели мяча тех лет
+61
-6
+55
Удар с угла в первом тайме был просто комичен!
+34
-1
+33
Смешно что после того ассиста заговорили что Рон изменился. Сколько можно уже лупить со штрафных в молоко или стенку, дай Бруну уже пробить. Но нет, продолжает лупить. Командный игрок, ага.
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-1
+27
Ответ Жижа
Мужики, там Роналду со штрафного в створ попал, на зло хейтерам
Для фруктовых 1 ассист это героизм, а удар в створ со штрафного.. 🤯🤯🤯
+20
-5
+15
Уже юбилейный 60-й исполнил :)
+15
-1
+14
Ответ Dauren Sabituly
Роналду разучился бить штрафные еще в Реале, последний штрафной помню в 2016 против Атлетико после рикошета. Все равно упорно бил и не давал бить другим хорошим исполнителям как Кроос, Хамес, Бэйл и Рамос. Человек просто не меняет стилистику удара, вратари давно поняли его штрафные, и никто не реагирует до удара.
А зачем реагировать? Он же в створ не попадает😃
+14
-2
+12
Ответ Anionlook
Ролан Гусев 2.0
Ронал Дусев
+12
-1
+11
Авейра снова с мячом! Идет “исполнять” штрафной А-ха-ха-ха-ха-ха-ха 😂😂😂
+16
-6
+10
Сегодня прям день развенчивания мифов о величии Роналду
+13
-4
+9
Каждый раз в голос с его серьёзного лица, вздохов и отмеривания шагов. И удар в стенку или по болельщикам, которые пришли посмотреть на маэстро штрафных.
+9
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Ответ Жижа
Мужики, там Роналду со штрафного в створ попал, на зло хейтерам
Машина!
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я так понял эту новость на спортсе после каждого штрафного сегодня обновлять будут
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Ворошиловский стрелок!
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Вредитель
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И это в 39 лет!
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КПД - ниже плинтуса! Всегда удивляло, почему доверяют всегда бить именно ему?!
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Это психологический недуг.
+3
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Удручающая статистика.
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Да дайте пенальти уже Авейре... Ну не могет уже старый в штрафные удары... Ну не могет он... А-ха-ха-ха 😂😂😂
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Козлы и то, менее упрямы
+3
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Бегает как в штаны напрудонил,не сзади,не спереди,толку нет, жаль тренера,приходится брать с собой,этого пенсионера
+3
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Ответ ......... корты Бублика
я так понял эту новость на спортсе после каждого штрафного сегодня обновлять будут
это как публичные выступления Байдена - после каждого "слова" можно запускать отдельную новость. один самый большой обман в футболе, другой в политике.
+3
0
+3
Португеец хорош. что тут сказать. Это как сломанную пушку все время выставлять в бой и ждать, что она попадёт в цель.
+3
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Ответ Доктор Щульц
Удар с угла в первом тайме был просто комичен!
Сдаётся мне, господа, это была комедия(с)
+3
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Палка стреляет с таким же кпд раз в год
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Ответ NIK7478
КПД - ниже плинтуса! Всегда удивляло, почему доверяют всегда бить именно ему?!
никто не доверяют. а вот ЕСЛИ отберут это право..

чел выцыганил себе несколько ЗМ, а ты про такие мелочи.
+2
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На Евро по заветам Сашки Кержакова
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1.69% реализации, зато какие
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