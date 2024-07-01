Роналду 4 раза бил штрафные в матче со Словенией. 3 удара пришлись мимо, один парировал Облак

Криштиану Роналду пробил четыре штрафных удара в матче со Словенией.

Ни один из ударов португальского нападающего не привел к взятию ворот. Трижды Роналду не попал в створ, еще один удар парировал Ян Облак.

играет со словенцами (0:0, второй тайм) в 1/8 финала Евро-2024. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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