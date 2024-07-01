Роналду 4 раза бил штрафные в матче со Словенией. 3 удара пришлись мимо, один парировал Облак

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ян Облак Футбол

Криштиану Роналду пробил четыре штрафных удара в матче со Словенией.

Ни один из ударов португальского нападающего не привел к взятию ворот. Трижды Роналду не попал в створ, еще один удар парировал Ян Облак.

Сборная Португалии играет со словенцами (0:0, второй тайм) в 1/8 финала Евро-2024. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 34 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

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119 комментариев
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Смешно было читать днем статью, где автор писал про то , что нынешний Роналду жертвует собственными амбициями ради команды
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Если честно, такого нарцисса мировой футбол еще не знал. Матч навылет, а человек преследует одну цель- набить собственную статистику.
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Ответ Ллб
Смешно было читать днем статью, где автор писал про то , что нынешний Роналду жертвует собственными амбициями ради команды
Да тут много чего писали. Я еще про футбол будущего от Италии читал, про золотое поколение украинцев итд.
+68
-4
+64
Ответ Ллб
Смешно было читать днем статью, где автор писал про то , что нынешний Роналду жертвует собственными амбициями ради команды
И для этих разговоров всего то нужно было рядовой ассист отдать. Мало же людям надо.
+55
-5
+50
Ответ ОттоДракула
Кто тот несчастный, который умудрился на чм гол от Роналду со штрафного пропустить?
Де Хеа
+42
-1
+41
Кто тот несчастный, который умудрился на чм гол от Роналду со штрафного пропустить?
+19
-3
+16
Мужики, там Роналду в створ с пенальти попал😂
+16
0
+16
Ответ евГений
Куда пропали Роман и Гномович, кто подскажет?)
В ожидании гола Португалии, чтобы сказать как рон в одиночку матч затащил
+17
-3
+14
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Судя по оценкам ваших комментариев всё с точностью наоборот 😄
+13
-1
+12
Игра окончена.
Стадион опустел.
Наступило утро 2 июля.
Роналдо продолжает пытаться забить со штрафного.
+13
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+11
Ахххах) Пенка мимо) Португейской пушке надо давить бить в ворота без вратаря и чужих игроков)
+9
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Позорище:)))
+25
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+6
Куда пропали Роман и Гномович, кто подскажет?)
+9
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Комментарий удалён пользователем уже 3 раза
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Ответ SergioRamos92
Де Хеа
Рекорд на века получается.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Комментарий удалён пользователем 5 раз уже. Самой то несмешно ещё от своих удалений?
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Ответ Барсик средней ноги
Стата больше, чем жизнь
Жизни штрафных важны
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Ответ ОттоДракула
Рекорд на века получается.
Ну Рон тогда в кое-то веки не бил на силу
А на технику
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Лайк если на душе прямо так тепло когда видишь слезы Авейры)))
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из-за эго рона, очень крутой полузащите Португалии приходится взамен креативности в атаке, тупо скатываться на навесы и поиск головы 7.Дед хватит!
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Ответ ОттоДракула
Кто тот несчастный, который умудрился на чм гол от Роналду со штрафного пропустить?
Да Хеа
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Комментарий удалён пользователем уже 1 раз
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Плакса Миртл левую пенку не реализовала.
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Ответ Bob Spacy
эта сборная Словакии уже великая! и это в 39 лет.
А ниче что это зборная Словении?! 😁
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Комментарий удалён пользователем 2 раза
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Да меняйте уже якоря... Ну видно же, не тянет уже 😂😂😂
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будет эпично если будет бить рон и промажет
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Передаю тебе эстафету, друг
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Как старшеклассник во дворе с 5 летками. Сразу хапает мяч для удара.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Да тут много чего писали. Я еще про футбол будущего от Италии читал, про золотое поколение украинцев итд.
Большинство материалов на спортсе в наше время делают люди, которые категорически не разбираются в футболе. Раньше (лет 10 назад) уровень экспертизы на сайте был значительно выше.
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