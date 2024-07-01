Роналду 4 раза бил штрафные в матче со Словенией. 3 удара пришлись мимо, один парировал Облак
Криштиану Роналду пробил четыре штрафных удара в матче со Словенией.
Ни один из ударов португальского нападающего не привел к взятию ворот. Трижды Роналду не попал в створ, еще один удар парировал Ян Облак.
Сборная Португалии играет со словенцами (0:0, второй тайм) в 1/8 финала Евро-2024. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 34 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы
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Стадион опустел.
Наступило утро 2 июля.
Роналдо продолжает пытаться забить со штрафного.
А на технику