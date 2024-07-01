Промес о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь»

Квинси Промес оставил сообщение после окончания его контракта со «Спартаком».

Красно-белые опубликовали в инстаграме информацию о том, что срок действия договора с полузащитником подошел к концу.

«Моя семья на всю жизнь», – прокомментировал запись нидерландец, находящийся в ОАЭ под подпиской о невыезде.

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