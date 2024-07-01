Промес о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь»
Квинси Промес оставил сообщение после окончания его контракта со «Спартаком».
Красно-белые опубликовали в инстаграме информацию о том, что срок действия договора с полузащитником подошел к концу.
«Моя семья на всю жизнь», – прокомментировал запись нидерландец, находящийся в ОАЭ под подпиской о невыезде.
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Удачи на зоне кбб
Зарема - Адриана Ла Серва
Это же Промес необъяснимым прыжком выбил мяч из под перекладины, сделав Спартак чемпионом.
Будем помнить.
Никогда не забудем напоминать Спартаку о нём.
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"Жизнь одна - живи красиво, накосячил - откупись!"
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