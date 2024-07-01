Промес о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес соцсети Футбол

Квинси Промес оставил сообщение после окончания его контракта со «Спартаком».

Красно-белые опубликовали в инстаграме информацию о том, что срок действия договора с полузащитником подошел к концу.

«Моя семья на всю жизнь», – прокомментировал запись нидерландец, находящийся в ОАЭ под подпиской о невыезде.

Похоже, Квинси вырвется в Россию. Как?!

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68 комментариев
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Знаем мы как ты с семьей… брата ножом пырнул.
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-18
+71
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
мафиози это газпром
+73
-21
+52
Семья Сопрано, где Федун это Дядя Джуниор
+38
-10
+28
как говаривал дон корлеоне, "мужчина, забывший свою семью, не может считаться настоящим мужчиной"
+28
-9
+19
Все три трофея в смутную эпоху на счету Промеса, не будь его в составе клуб ничего бы не выиграл, спасибо еще раз тебе Квинси за счастливые моменты!
+25
-6
+19
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Как по-питерски. Небось на берегу озера вам пришла эта мысль
+27
-12
+15
Эх, Антоха, сколько же людей ты подвел...
+6
-1
+5
Никогда не забудем легенду
Удачи на зоне кбб
+12
-8
+4
Ответ Дима Зезуль
Семья Сопрано, где Федун это Дядя Джуниор
А Гулиев это Крис Молтисанти)
Зарема - Адриана Ла Серва
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Ответ Красная стрела
Пс, что бы не говорили, но это иностранец, который всегда любил нашу команду. И всегда выкладывался от и до. Питерским, где футболистов и за бабки то играть трудно заставить - этого не понять.
Где нам понять. Ведь это же Промес ценой сильнейшей травмы, врезавшись в штангу, вывел Спартак в следующий этап КУЕФА.
Это же Промес необъяснимым прыжком выбил мяч из под перекладины, сделав Спартак чемпионом.
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Тебя посодют, а ты не торгуй.
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Дада.
Будем помнить.
Никогда не забудем напоминать Спартаку о нём.
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Пройдет немного, и на Открытии он вернется на поле.
Под битловскую Back in USSR
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Это он в смысле, если что - легко на нож посадит?
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Ответ mao17
Зенит- это семья. Никто оттуда не уйдёт и не уедет, сказал агент бразильских легионеров Миранда😁😁😁
Он тоже кокаином торговал? Если нет, то смысл шутки от меня ускользает.
+2
0
+2
Спартак- семья, тюрьма- дом
+13
-11
+2
Промес олицетворение спартаковского духа:
"Жизнь одна - живи красиво, накосячил - откупись!"
+6
-4
+2
Промес о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь»
30 июня 2018 "Промес сознался в избиении жены на Ибице"
19 июня 2023 "В итоге долгих разбирательств суд Амстердама признал Промеса виновным в покушении на убийство кузена"
+14
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Яблоня от яблони, как говорится
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он сирота
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В семье, как говорится, не без Промеса
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Ответ Опа, Митяй
Ну не фанатам грозовского рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо
В таком случае хорошо, что я не фанат Грозовского. И могу позубоскалить про тушинского кумира, который к успеху шёл.
+6
-5
+1
Спасибо Квинси! Удачи тебе!
+3
-2
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Ответ Злодей Спб
Дада. Будем помнить. Никогда не забудем напоминать Спартаку о нём.
Хагена своего вспоминайте
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"Я остаюсь! Я буду здесь жить!"
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Из его уст это звучит как угроза))
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Ответ Зелёный гопник
Ты этого никогда не узнаешь )
Главное что бы ты это знал..
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Ответ Денис Сергеевич
мафиози это газпром
А что не Лукойл?
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Ответ Den Mir3o
Знаем мы как ты с семьей… брата ножом пырнул.
Сам лично свечку держал?)
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Зенит- это семья. Никто оттуда не уйдёт и не уедет, сказал агент бразильских легионеров Миранда😁😁😁
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