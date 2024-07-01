Беллингем процитировал отрывок из речи Рузвельта в Сорбонне в 1910-м: «Не тот критик, кто указывает сильной личности на ее промахи или недостатки»

Джуд Беллингем процитировал в инстаграме отрывок из речи Теодора Рузвельта.

После победы над Словакией (2:1) в 1/8 финала Евро 21-летний полузащитник опубликовал отрывок из речи «Человек на арене», которую 26-й президент США Теодор Рузвельт произнесен в парижской Сорбонне в 1910 году.

Напомним, гол Джуда Беллингема на 95-м минуте основного времени помог перевести матч со Словакией в дополнительное время и привел к победе английской сборной.

«Не тот критик, кто замечает досадные ошибки, не человек, указывающий сильной личности на ее промахи или недостатки.

Уважение вызывает находящийся на арене борьбы человек, чье лицо испачкано пылью, потом и кровью, кто храбро борется, искренне заблуждается, совершает промахи и ошибки, потому что без них не совершить ни одного достойного поступка.

Этот человек познал сильную привязанность, тратит свои силы на настоящее дело, он испытал торжество подлинного триумфа.

И если такого человека постигает неудача, то он твердо знает, что его место не рядом с робкими и черствыми душами, никогда не познавшими сладость побед и горечь поражений», – говорится в посте футболиста.

Беллингем о выкрике «Кто же еще?» после гола Словакии на 95-й: «Меня захватил адреналин. Люди говорят много чепухи, игроков постоянно судят – приятно немного ответить результатом»

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