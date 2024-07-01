Беллингем процитировал отрывок из речи Рузвельта в Сорбонне в 1910-м: «Не тот критик, кто указывает сильной личности на ее промахи или недостатки»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Политика соцсети история Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем процитировал в инстаграме отрывок из речи Теодора Рузвельта.

После победы Англии над Словакией (2:1) в 1/8 финала Евро 21-летний полузащитник опубликовал отрывок из речи «Человек на арене», которую 26-й президент США Теодор Рузвельт произнесен в парижской Сорбонне в 1910 году.

Напомним, гол Джуда Беллингема на 95-м минуте основного времени помог перевести матч со Словакией в дополнительное время и привел к победе английской сборной.

«Не тот критик, кто замечает досадные ошибки, не человек, указывающий сильной личности на ее промахи или недостатки.

Уважение вызывает находящийся на арене борьбы человек, чье лицо испачкано пылью, потом и кровью, кто храбро борется, искренне заблуждается, совершает промахи и ошибки, потому что без них не совершить ни одного достойного поступка.

Этот человек познал сильную привязанность, тратит свои силы на настоящее дело, он испытал торжество подлинного триумфа.

И если такого человека постигает неудача, то он твердо знает, что его место не рядом с робкими и черствыми душами, никогда не познавшими сладость побед и горечь поражений», – говорится в посте футболиста. 

Беллингем о выкрике «Кто же еще?» после гола Словакии на 95-й: «Меня захватил адреналин. Люди говорят много чепухи, игроков постоянно судят – приятно немного ответить результатом»

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83 комментария
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Чет реально парень звездить начинает
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там ещё про Джордана что-то было
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Классно, а зачем себя так мерзко вести?
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сомневаюсь, что этот парень знает, кто такой Рузвельт
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Крыша совсем уехала у чувака. Будет интересно посмотреть как будут уживаться такие особи как джуд, винни, мбаппе. Командному психотерапевту приготовиться.
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Пафоса больше чем у Киркорова
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Еще одна балаболка. Швейцария переедет этих негров.
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Кто-нибудь скажите ему, что он в футбол просто играет, а не спасает мир от эпидемии
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+17
Ответ svft
сомневаюсь, что этот парень знает, кто такой Рузвельт
Тем более, что Рузвельтов минимум двое было 🙂
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Ответ Willy Kambwala
Пафоса больше чем у Киркорова
на пресс-конференции к звёздам надо приходить подготовленными (с)
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Гол забил через себя вот такой красавчик я !
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Ответ Willy Kambwala
Пафоса больше чем у Киркорова
Одним словом - румын.
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Ответ Aristokrat_13
Чет реально парень звездить начинает
Да, и обычно потом такие ребята, у которых с детства корона на голове очень больно переживают моменты спада в карьере, ведь они со своим непомерным эго будут считать, что дело вовсе не в них
+9
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Ответ svft
сомневаюсь, что этот парень знает, кто такой Рузвельт
Ну написали ему речь. Теодора от Франклина Делано Рузвельта точно не отличит)) Да ему и не надо.
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Фильм "Взвод": Отмазка, как дырка в жопе - есть у каждого!
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+8
С тек том из речи Рузвельта согласен,но то что его не кисло несёт уже стало наглядно просматриваться
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это он к чему ?
или колпак сорвало от отскока от словенцев
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А где здесь сильная личность.
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ЧСВшник малолетний
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Пацанские афоризмы в комментах будут?
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“Лучше по$₽ать и опоздать, чем прийти и обо$₽аться” - добавил он
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чел, ты забил Словакии
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Так делали вокруг него не понятно что, как будто он такой скромный то сё. По факту столько мерзких поступков на этом ЧЕ парень талантлив и крут но прям оч не красиво себя ведёт
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- Джуд, но как же ты живешь без мозгов?
- Я еще и в инстаграме посты публикую!
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Сколько пафоса. А всего-то кое-как прошли Словакию.
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прыщ на ровном месте, а туду же ... в Рузвельты
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Сильная личность не машет руками между ног
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Мне кажется иногда футболисты забывают что они всего лишь пинают мяч
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Какой важный курица 🐔
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Ответ Budabuda
Винисиусу уже Перес купил
Винисиус сам себе зарабатывает ЗМ, когда решает в важнейших матчах плей-офф (гол против Лейпцига, 2 асиста против МС, 2 гола против Баварии, гол в финале)
+7
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