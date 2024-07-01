«Роналду уже не может давать такой объем работы, как прежде, но Мартинес не хочет конфликта и ставит его в состав. Это ошибка!» Агент Барбоза о Португалии

Паулу Барбоза считает, что Криштиану Роналду не должен играть в старте Португалии.

Футбольный агент высказался после поражения португальцев от Грузии (0:2) в 3-м туре Евро-2024.

– Что ж, надеюсь, исход встречи станет тревожным звоночком для команды . Надо всегда держать свой уровень. Ну и нужно руководствоваться спортивным принципом. Ставить в состав тех, кто на данный момент сильнее.

— Это вы о ком?

— Почему против Грузии в старте вышел ? Не понимаю. Вернее, ответ-то у меня есть.

— Поделитесь?

— Ему нужно установить очередной какой-то свой рекорд. Ну а в итоге мы за это поплатились.

— А кто, по-вашему, должен был играть на позиции центрфорварда вместо Роналду?

— Гонсалу Рамуш.

— Многие восхищались игрой Криштиану Роналду после матча с Турцией: отдал голевой пас, пытался играть на команду. Не заслужил места в старте на поединок с грузинами?

— А почему он отдал голевой пас? Криштиану же мог сам забить, разве нет? Но он решил сделать передачу, так как понимал, что может установить рекорд по количеству ассистов на чемпионатах Европы. Вот и все. Роналду своего добился.

А что касается игры с Грузией, вы все видели... Криштиану не забил. Мартинесу нужно выпускать других футболистов. По-моему, тренер должен был отчетливо увидеть: Роналду уже не может давать такой объем работы, как прежде.

— Против Словении Роналду выйдет с первых минут?

— Мартинес — заложник ситуации. Думаю, пойдет на поводу у звезды. Он не хочет конфликта с Роналду. Поэтому тренер дает всем понять, что Криштиану должен играть! Мне кажется, это ошибка. Это очень плохо! – сказал .

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