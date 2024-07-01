«Роналду уже не может давать такой объем работы, как прежде, но Мартинес не хочет конфликта и ставит его в состав. Это ошибка!» Агент Барбоза о Португалии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 Паулу Барбоза Роберто Мартинес Футбол

Паулу Барбоза считает, что Криштиану Роналду не должен играть в старте Португалии.

Футбольный агент высказался после поражения португальцев от Грузии (0:2) в 3-м туре Евро-2024.

– Что ж, надеюсь, исход встречи станет тревожным звоночком для команды Мартинеса. Надо всегда держать свой уровень. Ну и нужно руководствоваться спортивным принципом. Ставить в состав тех, кто на данный момент сильнее.

— Это вы о ком?

— Почему против Грузии в старте вышел Криштиану Роналду? Не понимаю. Вернее, ответ-то у меня есть.

— Поделитесь?

— Ему нужно установить очередной какой-то свой рекорд. Ну а в итоге мы за это поплатились.

— А кто, по-вашему, должен был играть на позиции центрфорварда вместо Роналду?

— Гонсалу Рамуш.

— Многие восхищались игрой Криштиану Роналду после матча с Турцией: отдал голевой пас, пытался играть на команду. Не заслужил места в старте на поединок с грузинами?

— А почему он отдал голевой пас? Криштиану же мог сам забить, разве нет? Но он решил сделать передачу, так как понимал, что может установить рекорд по количеству ассистов на чемпионатах Европы. Вот и все. Роналду своего добился.

А что касается игры с Грузией, вы все видели... Криштиану не забил. Мартинесу нужно выпускать других футболистов. По-моему, тренер должен был отчетливо увидеть: Роналду уже не может давать такой объем работы, как прежде.

— Против Словении Роналду выйдет с первых минут?

— Мартинес — заложник ситуации. Думаю, пойдет на поводу у звезды. Он не хочет конфликта с Роналду. Поэтому тренер дает всем понять, что Криштиану должен играть! Мне кажется, это ошибка. Это очень плохо! – сказал Барбоза.

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129 комментариев
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Рамуш мешок о чем разговор вообще ? Вышел на замену ничего не показал! Если футбол смотреть не жопой, то очевидно, что вся острота исходила от Роналду
+185
-67
+118
Рамуш вышел на замену на 60 минуте вроде, и за эти полчаса я его фамилию ни разу не услышал . О чём речь вообще
+90
-11
+79
Ответ ЗлойМайор
По фактам так-то. Но все таки эффект Роналду в хорошем смысле для его команды , еще есть. Это и большее внимание ему от защитников и некое постоянное напряжение. И обладая такими данными - положить из любого момента он еще может. Как и заруинить момент :))) короче сам он должен все таки уже понять, что не торт и перейти на роль страйкера с лавки. Но выросшее до невероятных размеров за последние пару лет Эго - не позволяет себе этого. Он считает, что это будет признак слабости.
За последние пару лет?
+82
-11
+71
По фактам так-то. Но все таки эффект Роналду в хорошем смысле для его команды , еще есть. Это и большее внимание ему от защитников и некое постоянное напряжение. И обладая такими данными - положить из любого момента он еще может. Как и заруинить момент :))) короче сам он должен все таки уже понять, что не торт и перейти на роль страйкера с лавки. Но выросшее до невероятных размеров за последние пару лет Эго - не позволяет себе этого. Он считает, что это будет признак слабости.
+93
-42
+51
Ответ mmbjpdhncv
Рамуш мешок о чем разговор вообще ? Вышел на замену ничего не показал! Если футбол смотреть не жопой, то очевидно, что вся острота исходила от Роналду
а Роналду что показал?
+59
-20
+39
Так оказалось, что Роналду единственный, кому что-то надо было в матче с Грузией. Остальные вышли получать игровую практику. Вот и весь ответ
+48
-11
+37
Ответ ЗлойМайор
По фактам так-то. Но все таки эффект Роналду в хорошем смысле для его команды , еще есть. Это и большее внимание ему от защитников и некое постоянное напряжение. И обладая такими данными - положить из любого момента он еще может. Как и заруинить момент :))) короче сам он должен все таки уже понять, что не торт и перейти на роль страйкера с лавки. Но выросшее до невероятных размеров за последние пару лет Эго - не позволяет себе этого. Он считает, что это будет признак слабости.
КриРо до сих пор топ по исполнению ударов. Этот скилл остался на прежнем уровне . Скорости нет , дриблинг один раз из пяти , борьбу проигрывает , ускорения нет
Да и эффекта Роналду ( держат и контролируют его ) тоже уже нет -возраст и спад кондиций
Мартинесу не хватит смелости посадить на лавку. Для этого нужно было в отборочном турнире наигрывать Криштиану со скамейки
+51
-20
+31
Ответ melmi
КриРо до сих пор топ по исполнению ударов. Этот скилл остался на прежнем уровне . Скорости нет , дриблинг один раз из пяти , борьбу проигрывает , ускорения нет Да и эффекта Роналду ( держат и контролируют его ) тоже уже нет -возраст и спад кондиций Мартинесу не хватит смелости посадить на лавку. Для этого нужно было в отборочном турнире наигрывать Криштиану со скамейки
Вы чего такой некрасивый?? Что значит "в отборочном турнире на скамейке", а кто бы тогда забивал всяким Лихтейнштейнам и Люксембургам??
+28
-8
+20
Ответ melmi
КриРо до сих пор топ по исполнению ударов. Этот скилл остался на прежнем уровне . Скорости нет , дриблинг один раз из пяти , борьбу проигрывает , ускорения нет Да и эффекта Роналду ( держат и контролируют его ) тоже уже нет -возраст и спад кондиций Мартинесу не хватит смелости посадить на лавку. Для этого нужно было в отборочном турнире наигрывать Криштиану со скамейки
По исполнению ударов топ и он больше всех на Евро нанес ударов а результат 0.
+21
-2
+19
Ответ Aziz Sadyrov
По полочкам разложил Барбоса. Наконец кто то адекватный и здравый высказался.
Что Рамуш лучше Роналду 39 летнего 🤣 не смеши. Единственное чем он запомнился за всю свою карьеру это 3 Швейцарии на ЧМ, всё на этом 🤷 неизвестно зачем его ещё ПСЖ взял
+26
-10
+16
Ну факт в том, что Криштиану уже действительно возрастной и не может делать того что он делал 5-7 лет назад, и делать ставку на форварда которому уже почти 40 лет - странно, но объяснимо статусом.
Но также факт в том, что 23 летний Рамуш всё еще хуже 40 летнего Роналду.
+15
-1
+14
Ответ ЗлойМайор
По фактам так-то. Но все таки эффект Роналду в хорошем смысле для его команды , еще есть. Это и большее внимание ему от защитников и некое постоянное напряжение. И обладая такими данными - положить из любого момента он еще может. Как и заруинить момент :))) короче сам он должен все таки уже понять, что не торт и перейти на роль страйкера с лавки. Но выросшее до невероятных размеров за последние пару лет Эго - не позволяет себе этого. Он считает, что это будет признак слабости.
Эго выросло не за пару лет, скорее за пару десятков лет)
+15
-2
+13
С позиции общей логики вроде как правильно. Игрок на опыте и мастерстве, но в возрасте, уже не тянет объем и должен получать поменьше игрового времени. С другой стороны, смотришь на поле, он явно картины не портит, как минимум. В прошедших матчах без мяча команда почти не играла, двух защитников стягивает. До сих пор ощущение, что головой играет на самом топовом уровне. Отрезок без него ничего не показал интересного, конкуренты по позиции, мягко говоря, не впечатляют. Какая-то критика для галочки, в отрыве от реальности.
Хотя в играх с более сильными соперниками, возможно, будет другой футбол и нужен будет объем и другие качества. Там и посмотрим. Пока у портишей если и есть проблемы, то точно не в Роналду.
+8
-2
+6
Ну какой нафиг Гонсалу Рамуш вместо Роналду? У Португалии много имен типа Леао, но мало игроков. Сидел бы там на банке условный хз кто, сейчас и нападающих нормальных нет, это одно дело, а так… разговоры одни
+16
-12
+4
А есть кто то лучше на позицию Роналду?
+12
-8
+4
Ответ Aziz Sadyrov
По полочкам разложил Барбоса. Наконец кто то адекватный и здравый высказался.
Он адекватный, потому что у вас схожие мнения? Классика.
+9
-5
+4
Ответ Сергей Григорьев
Рамуш вышел на замену на 60 минуте вроде, и за эти полчаса я его фамилию ни разу не услышал . О чём речь вообще
Речь о том , что НЕТ ПАСА последнего на напа.
Испания показала как надо разрывать такую глубоко сидящую в обороне команду.
+6
-3
+3
Ответ kaka10
Роналду не черновой опорник, не разрушитель и давно уже не фланговый игрок, чтобы давать объём работы. Его главная задача эффективно использовать моменты, которые создаёт команда. Моуринио, Анчелотти, Зидан использовали Роналду правильно, не требовали того чего он не может дать команде, а в ответ получали для команды 50 голов и трофеи. Но только такие как Хаг, Барбоза и всякие любители прессингов настаивают, что Роналду должен давать объём работы. Неучи.
>всякие любители прессингов
то есть абсолютное большинство тренеров в современном футболе. тренерам, наверное, ради набивания статистики для пожилой примадонны надо менять структуру игры и отказаться от командного прессинга.
+7
-4
+3
Ответ kaka10
Ага, в первую очередь сборной Аргентины надо высказать Месси за то что пешком ходит и не прессингует. Выгнать из команды и не вызывать больше. Ведь прессинг это самое главное в игре. Ведь так?
месси до сих пор имеет сумасшедшее кпд, создаёт кучу моментов. нынешний роналду просто обуза
+4
-1
+3
да нормально он играет. Не его фанат, но он в отличной форме и может легко зарешать момент на опыте
+4
-1
+3
Ответ Наталья Кузнецова
Агент с фамилией Барбоза очень сомнителен.
Полагаю это агент Рамуша.
+4
-1
+3
Ответ Сергей Григорьев
Комментарий удален модератором
перелогинься, пирс
+4
-1
+3
Он, похоже, ни одной игры сборной Португалии на этом Евро не смотрел.
Во всех матчах один из самых полезных и максимально работающих на командный успех - это Рон.
+7
-4
+3
Ответ kaka10
Роналду не черновой опорник, не разрушитель и давно уже не фланговый игрок, чтобы давать объём работы. Его главная задача эффективно использовать моменты, которые создаёт команда. Моуринио, Анчелотти, Зидан использовали Роналду правильно, не требовали того чего он не может дать команде, а в ответ получали для команды 50 голов и трофеи. Но только такие как Хаг, Барбоза и всякие любители прессингов настаивают, что Роналду должен давать объём работы. Неучи.
В аль насре от него не требуют никакого объема, а трофеев всё равно нет. А статистику набивает. Всё как всегда.
+11
-8
+3
Ответ Сергей Григорьев
Что Рамуш лучше Роналду 39 летнего 🤣 не смеши. Единственное чем он запомнился за всю свою карьеру это 3 Швейцарии на ЧМ, всё на этом 🤷 неизвестно зачем его ещё ПСЖ взял
забил на 3 гола в плей-офф чм больше чем роналду
+5
-2
+3
Ответ mmbjpdhncv
Рамуш мешок о чем разговор вообще ? Вышел на замену ничего не показал! Если футбол смотреть не жопой, то очевидно, что вся острота исходила от Роналду
так естественно вся острота исходит от него, потому что он со всех позиций бьет, даже если нет никакого шанса на гол
+2
0
+2
Тупой наброс. Был бы у Португалии на лавке топ форвард, можно было бы поговорить на тему Роналду.
+4
-2
+2
Ответ Иван Петров
а Роналду что показал?
Прическу
+2
0
+2
Ответ Ovsyankin
Ну какой нафиг Гонсалу Рамуш вместо Роналду? У Португалии много имен типа Леао, но мало игроков. Сидел бы там на банке условный хз кто, сейчас и нападающих нормальных нет, это одно дело, а так… разговоры одни
условный хз кто - это бессмыслица
+7
-5
+2
+100500
+4
-2
+2
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