«Роналду уже не может давать такой объем работы, как прежде, но Мартинес не хочет конфликта и ставит его в состав. Это ошибка!» Агент Барбоза о Португалии
Паулу Барбоза считает, что Криштиану Роналду не должен играть в старте Португалии.
Футбольный агент высказался после поражения португальцев от Грузии (0:2) в 3-м туре Евро-2024.
– Что ж, надеюсь, исход встречи станет тревожным звоночком для команды Мартинеса. Надо всегда держать свой уровень. Ну и нужно руководствоваться спортивным принципом. Ставить в состав тех, кто на данный момент сильнее.
— Это вы о ком?
— Почему против Грузии в старте вышел Криштиану Роналду? Не понимаю. Вернее, ответ-то у меня есть.
— Поделитесь?
— Ему нужно установить очередной какой-то свой рекорд. Ну а в итоге мы за это поплатились.
— А кто, по-вашему, должен был играть на позиции центрфорварда вместо Роналду?
— Гонсалу Рамуш.
— Многие восхищались игрой Криштиану Роналду после матча с Турцией: отдал голевой пас, пытался играть на команду. Не заслужил места в старте на поединок с грузинами?
— А почему он отдал голевой пас? Криштиану же мог сам забить, разве нет? Но он решил сделать передачу, так как понимал, что может установить рекорд по количеству ассистов на чемпионатах Европы. Вот и все. Роналду своего добился.
А что касается игры с Грузией, вы все видели... Криштиану не забил. Мартинесу нужно выпускать других футболистов. По-моему, тренер должен был отчетливо увидеть: Роналду уже не может давать такой объем работы, как прежде.
— Против Словении Роналду выйдет с первых минут?
— Мартинес — заложник ситуации. Думаю, пойдет на поводу у звезды. Он не хочет конфликта с Роналду. Поэтому тренер дает всем понять, что Криштиану должен играть! Мне кажется, это ошибка. Это очень плохо! – сказал Барбоза.
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Да и эффекта Роналду ( держат и контролируют его ) тоже уже нет -возраст и спад кондиций
Мартинесу не хватит смелости посадить на лавку. Для этого нужно было в отборочном турнире наигрывать Криштиану со скамейки
Но также факт в том, что 23 летний Рамуш всё еще хуже 40 летнего Роналду.
Хотя в играх с более сильными соперниками, возможно, будет другой футбол и нужен будет объем и другие качества. Там и посмотрим. Пока у портишей если и есть проблемы, то точно не в Роналду.
Испания показала как надо разрывать такую глубоко сидящую в обороне команду.
то есть абсолютное большинство тренеров в современном футболе. тренерам, наверное, ради набивания статистики для пожилой примадонны надо менять структуру игры и отказаться от командного прессинга.
Во всех матчах один из самых полезных и максимально работающих на командный успех - это Рон.