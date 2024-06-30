Саутгейт о 2:1: «Было ощущение, что не все решено, знаю, сейчас это звучит смешно, но мы давили. Беллингем – фантастика. Кейн – капитан, поддерживающий корабль на плаву»
Гарет Саутгейт подвел итоги матча Англия – Словакия (2:1) на Евро-2024.
Англичане с 25-й минуты уступали словакам в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1). На 95-й первым ударом в створ для Англии Джуд Беллингем забил через себя, сравняв счет, а на первой минуте дополнительного времени Харри Кейн забил победный гол.
«Я так горжусь игроками и характером, который проявили ребята. Все, кого мы ввели в игру, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть это препятствие. Эти игроки все подталкивают друг друга и помогают друг другу, как делали это сегодня, и это принесло результат.
Беллингем? Фантастика. Мы думали о том, стоит ли его поменять, но вы знаете, что он способен на такие вещи.
Знаем, что нам нужно было лучше владеть мячом, но мы не могли найти правильные решения в первом тайме и проявили себя лучше во втором. В конце концов, мы забили – такое может случиться, если продолжаешь изматывать соперника.
Кейн – выдающийся бомбардир, он так хорошо руководит командой. Он исключительный капитан, поддерживающий корабль на плаву.
У меня [до конца] было странное ощущение, что исход матча не предрешен, и я знаю, что сейчас это звучит смешно. Мы давили.
За 15 минут до конца матча я думал, держится ли еще Джуд на ногах. Он и Кейн создают такие моменты, и именно поэтому тренер не делает замен, когда люди требуют их. У нас на поле было достаточно атакующих игроков», – сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт в эфире BBC Sport.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Словакия (2:1).
Чудесное спасение Англии: ножницы Джуда на 90+5, сразу в овертайме гол Кейна. Первыми ударами в створ!
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А уровень футболистов Словакии вызывает определенные вопросы. Думаю, сборной стоит задуматься над перспективами команды и тренера, раз допускают 1:2 в концовке игры с Англией
И с такими советами, типа, «заплачь» лучше обращайся к своему парню, может это поможет вам в отношениях
Кейн и Джуд латают дыры уже тонущего корабля
Швейцарская субмарина потопит их окончательно 😅
Вот Испания - Грузия играют прямо сейчас в классный открытый и быстрый футбол, одно удовольствие смотреть
.... Палмер.
уже вторую игру он выходит и "оживляет". в прямом и переносном.