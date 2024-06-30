Саутгейт о 2:1: «Было ощущение, что не все решено, знаю, сейчас это звучит смешно, но мы давили. Беллингем – фантастика. Кейн – капитан, поддерживающий корабль на плаву»

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Гарет Саутгейт подвел итоги матча Англия – Словакия (2:1) на Евро-2024.

Англичане с 25-й минуты уступали словакам в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1). На 95-й первым ударом в створ для Англии Джуд Беллингем забил через себя, сравняв счет, а на первой минуте дополнительного времени Харри Кейн забил победный гол.

«Я так горжусь игроками и характером, который проявили ребята. Все, кого мы ввели в игру, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть это препятствие. Эти игроки все подталкивают друг друга и помогают друг другу, как делали это сегодня, и это принесло результат.

Беллингем? Фантастика. Мы думали о том, стоит ли его поменять, но вы знаете, что он способен на такие вещи.

Знаем, что нам нужно было лучше владеть мячом, но мы не могли найти правильные решения в первом тайме и проявили себя лучше во втором. В конце концов, мы забили – такое может случиться, если продолжаешь изматывать соперника.

Кейн – выдающийся бомбардир, он так хорошо руководит командой. Он исключительный капитан, поддерживающий корабль на плаву.

У меня [до конца] было странное ощущение, что исход матча не предрешен, и я знаю, что сейчас это звучит смешно. Мы давили.

За 15 минут до конца матча я думал, держится ли еще Джуд на ногах. Он и Кейн создают такие моменты, и именно поэтому тренер не делает замен, когда люди требуют их. У нас на поле было достаточно атакующих игроков», – сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт в эфире BBC Sport.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Словакия (2:1).

Чудесное спасение Англии: ножницы Джуда на 90+5, сразу в овертайме гол Кейна. Первыми ударами в створ!

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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69 комментариев
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Вот за это мы и любим европейский футбол! Тут очень много непредсказуемых матчей. Кто до матча мог предположить, что аутсайдер сравняет счёт на последней минуте и забьёт на первой дополнительнoй?

А уровень футболистов Словакии вызывает определенные вопросы. Думаю, сборной стоит задуматься над перспективами команды и тренера, раз допускают 1:2 в концовке игры с Англией
+318
-22
+296
там ошибка в переводе он сказал shit а не ship- поддерживающий это дерьмо на плаву..
+253
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+247
Да. Джуд и Кейн спасли твою задницу. Позорник
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+59
Ответ андрей быцюк
там ошибка в переводе он сказал shit а не ship- поддерживающий это дерьмо на плаву..
раунд🤣
+34
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+33
Беллингем - фантастика, Кейн - капитан, Саутгейт - унылый безыдейный физрук
+30
-3
+27
Ответ Николай Семенов
Заплачь ещё 😄🤟
А чего мне плакать.Я просто за яркую, играющую немецкоязычную команду.Австрия, Швейцария и Германия показывают офигенный футбол, в отличии от Англии.
И с такими советами, типа, «заплачь» лучше обращайся к своему парню, может это поможет вам в отношениях
+26
-2
+24
Ответ N1ghtwolf
Комментарий скрыт
Да-да-да. Так и было просчитано: осторожно играем, а в конце осторожно забиваем через себя ножницами. Это же отработанный тактический прием.
+19
-1
+18
То ли он реальный дурак, то ли тролль. По сути Англия полностью провалила игру, с нулем ударов в створ за 90 минут, являясь безоговорочным фаворитом.
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+16
Правильно сказал про корабль :)
Кейн и Джуд латают дыры уже тонущего корабля

Швейцарская субмарина потопит их окончательно 😅
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-1
+11
Ответ Джанлука Нальюка
Да. Джуд и Кейн спасли твою задницу. Позорник
Тем более забавно, что после второго гола Саутгейт заменил обоих и выпустил ещё защитника
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Говорят гавно не тонет. И ведь правда, Саутгейт просто не потопляем.
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Ответ ShadyL
Комментарий скрыт
А я думаю пусть занимается. Было смешно.
+9
-2
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Что!? Кого ты давил 0 ударов в створ за 60 минут 😜💦💦💦💦
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Ответ андрей быцюк
там ошибка в переводе он сказал shit а не ship- поддерживающий это дерьмо на плаву..
это топ!
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Мне чем-то Саутгейт напоминает Байдена
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Ответ K.O Runde
А чего мне плакать.Я просто за яркую, играющую немецкоязычную команду.Австрия, Швейцария и Германия показывают офигенный футбол, в отличии от Англии. И с такими советами, типа, «заплачь» лучше обращайся к своему парню, может это поможет вам в отношениях
На самом деле какую команду не вспомни, скорее всего она смотрится ярче Англии. Такой потенциал и исполнители, но они словно троллят весь мир своей игрой.
Вот Испания - Грузия играют прямо сейчас в классный открытый и быстрый футбол, одно удовольствие смотреть
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Тот момент, когда тренер делает все чтобы команда обосралась, но класс игроков все равно не даёт этого сделать. Человек у которого есть дробовик, но он им обороняется как палкой!
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до 94 минуты было ощущение позора.
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Ответ N1ghtwolf
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После ошеломительной Победы сегодня и сомнений нет !
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Больше всего меня беспокоит то что , когда перестроились и Палмер вышел на право он ничем не усилил. А горе эксперты кричали Палмер Палмер. Нет , туда в таких случаях подошел бы Санчо , но финалиста ЛЧ тупо не взяли .
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Эх. Гарет. Гарет. Какие жалкие оправдания. Как и игра на удержание после счета 2:1. Молись на своих игроков. которые вопреки тебе спасли игру. и сделай наконец-то выводы. Вредитель...
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Так это недоразумение вообще не контролирует ситуацию? Тактика заключается в том чему вас многомиллионников с английским гражданством научили в ваших крутых клубах то здесь и показывайте, вызов игроков в сборную Англии выглядит как персональный футбольный экзамен, который двое сегодня сдали на твёрдую четвёрку, и только благодаря этим хорошистам южные ворота мы увидем в четвертьфинале, но команды нет совсем
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Мне показалось, что "невидимый герой" этой Англии, это
.... Палмер.

уже вторую игру он выходит и "оживляет". в прямом и переносном.
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Ответ N1ghtwolf
Комментарий скрыт
Ни Саутгейт, ни эта Англия ни на что не способны. Выехали за счёт шального гола Джуда, ударив первый раз в створ за весь матч.
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Ответ K.O Runde
А чего мне плакать.Я просто за яркую, играющую немецкоязычную команду.Австрия, Швейцария и Германия показывают офигенный футбол, в отличии от Англии. И с такими советами, типа, «заплачь» лучше обращайся к своему парню, может это поможет вам в отношениях
ты за яркую игру? Игра Словакии каким местом яркая?
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Позорный отскок, благодаря гениальности Джуда!
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баркас
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Физрука спасли звезды
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Очень увлекательная игра в исполнении Англии. Ещё бы минут 200 смотрел.
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а ты сел удерживать счет в игре со Словакией, которая 2 классами ниже, должно быть стыдно, но ты же физрук, откуда тебе знать про то, что сделал что-то не так
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