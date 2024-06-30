Саутгейт о 2:1: «Было ощущение, что не все решено, знаю, сейчас это звучит смешно, но мы давили. Беллингем – фантастика. Кейн – капитан, поддерживающий корабль на плаву»

Гарет Саутгейт подвел итоги матча Англия – Словакия (2:1) на Евро-2024.

Англичане с 25-й минуты уступали словакам в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1). На 95-й первым ударом в створ для Англии Джуд Беллингем забил через себя, сравняв счет, а на первой минуте дополнительного времени забил победный гол.

«Я так горжусь игроками и характером, который проявили ребята. Все, кого мы ввели в игру, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть это препятствие. Эти игроки все подталкивают друг друга и помогают друг другу, как делали это сегодня, и это принесло результат.

Беллингем? Фантастика. Мы думали о том, стоит ли его поменять, но вы знаете, что он способен на такие вещи.

Знаем, что нам нужно было лучше владеть мячом, но мы не могли найти правильные решения в первом тайме и проявили себя лучше во втором. В конце концов, мы забили – такое может случиться, если продолжаешь изматывать соперника.

Кейн – выдающийся бомбардир, он так хорошо руководит командой. Он исключительный капитан, поддерживающий корабль на плаву.

У меня [до конца] было странное ощущение, что исход матча не предрешен, и я знаю, что сейчас это звучит смешно. Мы давили.

За 15 минут до конца матча я думал, держится ли еще Джуд на ногах. Он и Кейн создают такие моменты, и именно поэтому тренер не делает замен, когда люди требуют их. У нас на поле было достаточно атакующих игроков», – сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт в эфире BBC Sport.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – (2:1).

Чудесное спасение Англии: ножницы Джуда на 90+5, сразу в овертайме гол Кейна. Первыми ударами в створ!

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