Гюндоган о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих в сборной: «Такая тенденция по всему миру. В команде есть игроки с иммигрантскими корнями – такова современная Германия»
Илкай Гюндоган высказался о результатах опроса среди болельщиков.
Согласно опросу ARD, 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии.
Гюндоган является первым постоянным капитаном сборной Германии без немецких корней.
«Результаты опроса меня не сильно удивили. Такое не только в Германии. Сейчас такая тенденция по всему миру. Честно говоря, это не оказывает на меня дополнительного давления. Но время его проведения, прямо перед началом турнира, немного показалось мне попыткой кого-то, где-то, снова создать разделение.
Наша команда на Евро-2024 очень хорошо представляет Германию, на мой взгляд. В ней есть игроки с иммигрантскими корнями. Это то, чем является современная Германия. Это очень хорошо работает в нашей команде и могло бы так же хорошо работать в обществе. Но это не всегда так просто.
Мне уже не нужно так много говорить об этом, но я испытал так много вещей, с которыми пришлось справляться в своей карьере и жизни, что иногда хочется немного защитить себя. Это грустно.
Я много говорил об этом с людьми. С семьей, друзьями или даже с товарищами по команде. Кое с кем из сборной, кто прошел через похожие этапы. Это также сближает, когда говоришь об этом», – сказал полузащитник «Барселоны».
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Но как-то знаешь не думаю что немцам приятно читать,когда неблагодарные люди а-ля Озил и Гюндоган которым билет в жизнь дала Германия
Признаются в любви к президенту Турции
Поэтому негодование немцев вполне понять можно)
Если так уж Турцию любят могли пойти по стопам братьев Алтынтопов,которых воспитала немецкая футбольная школа,но играть выбрали за сборную Турции
Достали уже со своей политикой, играйте в футбол
А нас то за что так критикуют.