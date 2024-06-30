Гюндоган о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих в сборной: «Такая тенденция по всему миру. В команде есть игроки с иммигрантскими корнями – такова современная Германия»

Илкай Гюндоган высказался о результатах опроса среди болельщиков.

Согласно опросу ARD, 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии.

является первым постоянным капитаном сборной Германии без немецких корней.

«Результаты опроса меня не сильно удивили. Такое не только в Германии. Сейчас такая тенденция по всему миру. Честно говоря, это не оказывает на меня дополнительного давления. Но время его проведения, прямо перед началом турнира, немного показалось мне попыткой кого-то, где-то, снова создать разделение.

Наша команда на Евро-2024 очень хорошо представляет Германию, на мой взгляд. В ней есть игроки с иммигрантскими корнями. Это то, чем является современная . Это очень хорошо работает в нашей команде и могло бы так же хорошо работать в обществе. Но это не всегда так просто.

Мне уже не нужно так много говорить об этом, но я испытал так много вещей, с которыми пришлось справляться в своей карьере и жизни, что иногда хочется немного защитить себя. Это грустно.

Я много говорил об этом с людьми. С семьей, друзьями или даже с товарищами по команде. Кое с кем из сборной, кто прошел через похожие этапы. Это также сближает, когда говоришь об этом», – сказал полузащитник «Барселоны».

Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»

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