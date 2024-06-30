Гюндоган о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих в сборной: «Такая тенденция по всему миру. В команде есть игроки с иммигрантскими корнями – такова современная Германия»

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Евро-2024 Илкай Гюндоган Политика дискриминация Футбол

Илкай Гюндоган высказался о результатах опроса среди болельщиков.

Согласно опросу ARD, 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии.

Гюндоган является первым постоянным капитаном сборной Германии без немецких корней.

«Результаты опроса меня не сильно удивили. Такое не только в Германии. Сейчас такая тенденция по всему миру. Честно говоря, это не оказывает на меня дополнительного давления. Но время его проведения, прямо перед началом турнира, немного показалось мне попыткой кого-то, где-то, снова создать разделение.

Наша команда на Евро-2024 очень хорошо представляет Германию, на мой взгляд. В ней есть игроки с иммигрантскими корнями. Это то, чем является современная Германия. Это очень хорошо работает в нашей команде и могло бы так же хорошо работать в обществе. Но это не всегда так просто.

Мне уже не нужно так много говорить об этом, но я испытал так много вещей, с которыми пришлось справляться в своей карьере и жизни, что иногда хочется немного защитить себя. Это грустно.

Я много говорил об этом с людьми. С семьей, друзьями или даже с товарищами по команде. Кое с кем из сборной, кто прошел через похожие этапы. Это также сближает, когда говоришь об этом», – сказал полузащитник «Барселоны».

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90 комментариев
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Вполне адекватный коммент, особенно по сравнению с французскими игроками.
+99
-4
+95
Ответ Bazilic
Надеюсь Германия и Франция вылетят Достали уже со своей политикой, играйте в футбол
Гюндоган не играет в футбол?
+62
-4
+58
Ну по крайней мере Гюндоган не ноет, просто выдал констатацию факта. Да и в целом думаю никто не был бы против, будь в составе европейских сборных пару темнокожих или мулатов как было раньше, но сейчас посмотрите на ту же Францию, где большая часть негры
+41
-10
+31
Ответ mootoo
А чем плох Эрдоган?
Мне все ровно
Но как-то знаешь не думаю что немцам приятно читать,когда неблагодарные люди а-ля Озил и Гюндоган которым билет в жизнь дала Германия
Признаются в любви к президенту Турции
Поэтому негодование немцев вполне понять можно)
Если так уж Турцию любят могли пойти по стопам братьев Алтынтопов,которых воспитала немецкая футбольная школа,но играть выбрали за сборную Турции
+33
-3
+30
Надеюсь Германия и Франция вылетят
Достали уже со своей политикой, играйте в футбол
+72
-44
+28
Помню как Нико Ломбертс писал - "После 11 сезонов в Зените я вернулся домой и не узнал родной Брюгге. После многих лет жизни в безопасном Санкт-Петербурге теперь не решаюсь отпускать жену одну на рынок.
+24
-1
+23
Ответ Pato07
По сути сказал абсолютно тоже самое
Нет, у них там на серьезных щах разговоры о том, что НЕЛЬЗЯ давать власть тем, кто им не нравится. Еще про разнообразие, силу в многообразии и тд.
+21
-5
+16
Ответ Fulyan
Ну по крайней мере Гюндоган не ноет, просто выдал констатацию факта. Да и в целом думаю никто не был бы против, будь в составе европейских сборных пару темнокожих или мулатов как было раньше, но сейчас посмотрите на ту же Францию, где большая часть негры
Ой да ладно? Макелеле, малуда, тюрам, Виера, Анри, Анелька, трезеге, гову, галлас, Диарра прям истинные арийцы 🤣
+14
0
+14
Немцы хотят больше немцев в сборной. Вот это поворот.
+14
0
+14
Да ладно, у немцев баланс норм. Вот глядя на сборную Франции, начинаешь переживать за Гризмана в раздевалке
+15
-3
+12
Толко 21% немцев хотят больше светлокожих в сборной потому что в Германии осталось 21% светлокожих немцев.
+12
-2
+10
Ответ Witch64
Гюндоган не играет в футбол?
Вчера играл как элитная деревяшка
+24
-14
+10
Ответ Witch64
Гризман уругваец
А чего не лезгин сразу?)
+10
0
+10
хотите болеть за белую Германию, тогда болейте за сборную Аргентины
+11
-2
+9
Ага,особенно когда такие как Гюндоган признаются в любви к Эрдогану,а потом такие
А нас то за что так критикуют.
+11
-4
+7
Ответ SergioRamos92
Мне все ровно Но как-то знаешь не думаю что немцам приятно читать,когда неблагодарные люди а-ля Озил и Гюндоган которым билет в жизнь дала Германия Признаются в любви к президенту Турции Поэтому негодование немцев вполне понять можно) Если так уж Турцию любят могли пойти по стопам братьев Алтынтопов,которых воспитала немецкая футбольная школа,но играть выбрали за сборную Турции
напоминает русских, которые живут в германии и поливают немецкое правительство и любят оттуда президента рф
+7
0
+7
Ответ Noken
Вполне адекватный коммент, особенно по сравнению с французскими игроками.
По сути сказал абсолютно тоже самое
+10
-4
+6
Ответ I Catapult
У нас походу скоро будет как в ЮАР после отмены апартеида - передвижения по улице только на машине, в определенных районах и вооруженным
У вас это где ?
+8
-2
+6
Ответ Rachid
Комментарий удален пользователем
Глядя на молодежку сборной Германии и взрослая сборная Германии будет скоро как Франция
+5
0
+5
Ответ grauda
Да всё, мир уже не отдельные деревни, люди будут перемещаться по всей планете, национальности будут стираться. Останутся только северокорейцы.
Так и вижу как немцы уезжают в Гану или Турцию в поисках лучшей жизни.
+5
0
+5
Ответ Этот Райола хочет денег
Да ладно, у немцев баланс норм. Вот глядя на сборную Франции, начинаешь переживать за Гризмана в раздевалке
Гризман сам не француз, он этнический немец.
+5
0
+5
Ответ donatodonatore
Красавчик. Подписал приговор истинным арийцам и войны не надо.
И в чем заключается приговор?
+4
0
+4
Ответ Вадим Евстратов
Помню как Нико Ломбертс писал - "После 11 сезонов в Зените я вернулся домой и не узнал родной Брюгге. После многих лет жизни в безопасном Санкт-Петербурге теперь не решаюсь отпускать жену одну на рынок.
У нас походу скоро будет как в ЮАР после отмены апартеида - передвижения по улице только на машине, в определенных районах и вооруженным
+8
-4
+4
Ответ NartApsua
Кстати, а почему капитан Гюндоган, а не Нойер?
Расовое разнообразие и инклюзивность)
+7
-3
+4
лучше всего об этом говорят трибуны на матчах. не важно кто играет. франция, голландия, англия, германия. на трибунах всегда только белые люди.
+5
-1
+4
Ответ mootoo
А чем плох Эрдоган?
если в общих чертах, то: инфляция, не сменяемость власти, переход светской Турции к исламизму
+6
-2
+4
Ответ mootoo
Почему у тебя русские и украинцы не одно и тот же?
Потому что если бы они были одним и тем же, то назывались бы не двумя разными словами, а одним.
+4
-1
+3
Кстати, а почему капитан Гюндоган, а не Нойер?
+6
-3
+3
Я думаю там цифра гораздо больше, просто 79% не такие смелые
+6
-4
+2
Да всё, мир уже не отдельные деревни, люди будут перемещаться по всей планете, национальности будут стираться. Останутся только северокорейцы.
+3
-1
+2
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