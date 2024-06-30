Каспер Шмейхель о пенальти в игре с Германией: «Я играю 23 года и до сих пор не знаю правил. Не уверен, что футбол и здравый смысл по-прежнему совместимы»

Теги Сборная Германии по футболу Андерлехт высшая лига Бельгия Сборная Дании по футболу судьи Каспер Шмейхель Евро-2024 видеоповторы Футбол

Каспер Шмейхель высказал недовольство судейством в матче сборных Дании и Германии.

Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру Йоакима Андерсена рукой. Кроме того, гол датского защитника был отменен из-за офсайда.

«В настоящий момент чувствую смесь разочарования, гнева, ярости, всего понемногу. Таков современный футбол, я играю 23 года и до сих пор не знаю правил.

Я не знаю, что должен делать игрок, когда он бежит, а мяч попадает ему в руку с расстояния в метр. Действительно не понимаю, что ему следует делать со своей рукой, но определенно было ощущение, что преимущество сегодня было на их стороне.

Не уверен, что футбол и здравый смысл по-прежнему совместимы», – заявил 37-летний голкипер сборной Дании.

Тренер Дании о пенальти в игре с Германией: «Больно, когда все решается так – мяч попадает в руку с метра. Если бы защитники бегали с руками за спиной, мне бы не понравилось»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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48 комментариев
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Хоспади, уже со всех сторон показали по 10 раз, линии прочертили - все по правилам, которые известны задолго до чемпионата - КАКИЕ ВООБЩЕ ПРЕТЕНЗИИ?!

Правила есть правила + если бы такие же решения - с отменой гола или рукой в штрафной - были бы в их пользу, то говорили бы ровно наоборот.

Приятно ныть и канючить когда ты якобы жертва, ага

Да и решения по ВАР стали в большинстве своем принимать быстрее намного
+43
-14
+29
Со здравым смыслом сейчас мало что совместимо.
+26
-7
+19
Ответ Вадим Евстратов
Справедливости ради - рука была. Вот отмена гола Дании из 1,5 миллимитрового офсайда, это действительно нонсенс.
1,5 миллиметра - это на картинке. По правде там 6-8 сантиметров. Тоже мало, но в правилах никаких оговорок нет.
+16
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+16
Ответ Вадим Евстратов
Справедливости ради - рука была. Вот отмена гола Дании из 1,5 миллимитрового офсайда, это действительно нонсенс.
Тогда отмена двух голов Германии - тоже нонсенс. Причем в первом случае (на 4-й минуте) - гораздо больший.
+9
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+9
Ну то что он не знает правило - это проблема конечно
+16
-7
+9
Ответ melnik24
Хоспади, уже со всех сторон показали по 10 раз, линии прочертили - все по правилам, которые известны задолго до чемпионата - КАКИЕ ВООБЩЕ ПРЕТЕНЗИИ?! Правила есть правила + если бы такие же решения - с отменой гола или рукой в штрафной - были бы в их пользу, то говорили бы ровно наоборот. Приятно ныть и канючить когда ты якобы жертва, ага Да и решения по ВАР стали в большинстве своем принимать быстрее намного
Мне вот тупо интересно чем руководствуются минусующие и такие вот недовольные как датчане?)

Типа "ну да, но тут же немного сантиметров офсайд/игра рукой - простите по доброте душевной, но если против нас, то нет"?)
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Пенальти был чистый
+2
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«До сих пор не знаю правил»
Рука в неестественном положении увеличивала площадь тела и изменила траекторию полёта мяча в своей штрафной. Это так сложно запомнить?🤓
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Твои проблемы
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Просто надо понимать это рука сегодня было датская а завтра немецкая
Вот и все!!
Что тут не понятного
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Ну это база. Еще в стародавние времена говорили, что единственные кто не знает правил в футболе - это сами футболисты.
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Ну по такой логике все защитники могут просто подбегать близко к подающему с расставленными руками и отбивать мяч - все равно с метра не считается
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На самом деле, если присмотреться, то есть движение кистью руки вверх, в сторону мяча, так что пенальти 100% даже без ВАР
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Ответ Никита Бухтий
Ну по такой логике все защитники могут просто подбегать близко к подающему с расставленными руками и отбивать мяч - все равно с метра не считается
А как им бегать то без расставленных рук?
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Ответ svananyev13
Отмените пенальти, какие проблемы? Никаких. Вот абсолютно никаких. Будут опасные штрафные рядом с воротами. За срыв один на один и выбивание рукой из ворот удаляйте. Всё. По поводу оффсайдов. Их ведь ввели, чтобы игрок не торчал у чужих ворот, ожидая паса. Так тоже отмените оффсайды при атаке. Оставьте только в случае, если игрок остаётся позади во время атаки соперника, а потом после перехвата получает мяч
За подобные попадания нужно бить пенку с 13 метров хотя бы. За лишение возможности забить гол, оставить 11 метров
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«До сих пор не знаю правил» Рука в неестественном положении увеличивала площадь тела и изменила траекторию полёта мяча в своей штрафной. Это так сложно запомнить?🤓
Рука не в естественном положении, когда ты лопатку себе пытаешься почесать
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«До сих пор не знаю правил» Рука в неестественном положении увеличивала площадь тела и изменила траекторию полёта мяча в своей штрафной. Это так сложно запомнить?🤓
Не увеличивает площадь тела только та рука, которая находится в НЕ естественном положении.
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Ответ Mr. Jones
Тоже неправда. Такой дичи, как на ЧМ в Корее, сейчас нет. Да и "судей-скандинавов" типа Эвребе - тоже.
вчерашняя дичь с 3 засчитанными голами это похлеще косяков на ЧМ в Корее. Еще раз говорю, Оливер буквально засчитал 3 гола, которые были забиты не по правилам.

Да, он потом посмотрел на ВАР и отменил решения, но факт есть факт, изначально он засчитал 3 гола.
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Ответ melnik24
Хоспади, уже со всех сторон показали по 10 раз, линии прочертили - все по правилам, которые известны задолго до чемпионата - КАКИЕ ВООБЩЕ ПРЕТЕНЗИИ?! Правила есть правила + если бы такие же решения - с отменой гола или рукой в штрафной - были бы в их пользу, то говорили бы ровно наоборот. Приятно ныть и канючить когда ты якобы жертва, ага Да и решения по ВАР стали в большинстве своем принимать быстрее намного
И что нарисовали в эпизоде с пенальти? Игрок стоял на месте, ему просто в руку ударили во время прострела. Ему и не среагировать было, и угрозы гола не было. И такие вот эпизоды решают судьбу матча! Ну а вам и плюсуюшим видимо нравится, когда судьи определяют победителя.
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Ответ melnik24
Мне вот тупо интересно чем руководствуются минусующие и такие вот недовольные как датчане?) Типа "ну да, но тут же немного сантиметров офсайд/игра рукой - простите по доброте душевной, но если против нас, то нет"?)
руководствовался тем, что ты аж три «бы» в предложение пихнул.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Вадим Евстратов
Справедливости ради - рука была. Вот отмена гола Дании из 1,5 миллимитрового офсайда, это действительно нонсенс.
Это правила. Доведённые до абсурда. Но всё же правила!
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Комментарий удален пользователем
Правила за 23 годов ох как сильно поменялись
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действительно, ведь игру рукой только вчера ввели в правила
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ты еще и на выходах играть не умеешь, второй год чисто на тебе
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удивлён комментариям матча Германия-Дания, у всех отключилось рациональное мышление и забыли правила футбола или что? на чемп.ком вообще каюк, там вар обвиняли вчера в теории заговора. Обвиняют технологию.. Люди не перестают удивлять
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Кто играл в футбол, тот понимает как сложно трактовать руку. Когда ты фолишь то это иное, ты идешь в отбор и понимаеешь, что можешь сфолить и сыграть в не в мяч. А так в темпе тебе просто попадает мяч в руку. Умысла не было.
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В середине нулевых такие не ставили. Рука Сиссе против ЦСКА подтвердит. Мяч в пальчик попал- пенальти
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В моменте со вторым голом было заметно, что играешь уже очень долго.
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