Каспер Шмейхель о пенальти в игре с Германией: «Я играю 23 года и до сих пор не знаю правил. Не уверен, что футбол и здравый смысл по-прежнему совместимы»

Каспер Шмейхель высказал недовольство судейством в матче сборных Дании и Германии.

Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру Йоакима Андерсена рукой. Кроме того, гол датского защитника был отменен из-за офсайда.

«В настоящий момент чувствую смесь разочарования, гнева, ярости, всего понемногу. Таков современный футбол, я играю 23 года и до сих пор не знаю правил.

Я не знаю, что должен делать игрок, когда он бежит, а мяч попадает ему в руку с расстояния в метр. Действительно не понимаю, что ему следует делать со своей рукой, но определенно было ощущение, что преимущество сегодня было на их стороне.

Не уверен, что футбол и здравый смысл по-прежнему совместимы», – заявил 37-летний голкипер сборной Дании.

Тренер Дании о пенальти в игре с Германией: «Больно, когда все решается так – мяч попадает в руку с метра. Если бы защитники бегали с руками за спиной, мне бы не понравилось»

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