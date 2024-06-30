Каспер Шмейхель о пенальти в игре с Германией: «Я играю 23 года и до сих пор не знаю правил. Не уверен, что футбол и здравый смысл по-прежнему совместимы»
Каспер Шмейхель высказал недовольство судейством в матче сборных Дании и Германии.
Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру Йоакима Андерсена рукой. Кроме того, гол датского защитника был отменен из-за офсайда.
«В настоящий момент чувствую смесь разочарования, гнева, ярости, всего понемногу. Таков современный футбол, я играю 23 года и до сих пор не знаю правил.
Я не знаю, что должен делать игрок, когда он бежит, а мяч попадает ему в руку с расстояния в метр. Действительно не понимаю, что ему следует делать со своей рукой, но определенно было ощущение, что преимущество сегодня было на их стороне.
Не уверен, что футбол и здравый смысл по-прежнему совместимы», – заявил 37-летний голкипер сборной Дании.
Тренер Дании о пенальти в игре с Германией: «Больно, когда все решается так – мяч попадает в руку с метра. Если бы защитники бегали с руками за спиной, мне бы не понравилось»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Правила есть правила + если бы такие же решения - с отменой гола или рукой в штрафной - были бы в их пользу, то говорили бы ровно наоборот.
Приятно ныть и канючить когда ты якобы жертва, ага
Да и решения по ВАР стали в большинстве своем принимать быстрее намного
Типа "ну да, но тут же немного сантиметров офсайд/игра рукой - простите по доброте душевной, но если против нас, то нет"?)
Рука в неестественном положении увеличивала площадь тела и изменила траекторию полёта мяча в своей штрафной. Это так сложно запомнить?🤓
Вот и все!!
Что тут не понятного
Да, он потом посмотрел на ВАР и отменил решения, но факт есть факт, изначально он засчитал 3 гола.