Де ла Фуэнте о словах Мамардашвили, что Хвича лучше всей сборной Испании: «Квара – топ-игрок. Я тоже считаю, что мои футболисты – лучшие в мире»
Тренер сборной Испании отреагировал на слова Георгия Мамардашвили.
Вратарь Грузии и «Валенсии» ранее заявил, что «Хвича Кварацхелия лучше всей сборной Испании».
«Мамардашвили должен защищать своих партнеров по команде. Квара – топ-игрок.
Я тоже считаю, что мои футболисты – лучшие в мире», – сказал Луис де ла Фуэнте.
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