Де ла Фуэнте о словах Мамардашвили, что Хвича лучше всей сборной Испании: «Квара – топ-игрок. Я тоже считаю, что мои футболисты – лучшие в мире»

Тренер сборной Испании отреагировал на слова Георгия Мамардашвили.

Вратарь Грузии и «Валенсии» ранее заявил, что «Хвича Кварацхелия лучше всей сборной ».

« должен защищать своих партнеров по команде. Квара – топ-игрок.

Я тоже считаю, что мои футболисты – лучшие в мире», – сказал де ла Фуэнте.

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