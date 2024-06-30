Де ла Фуэнте о словах Мамардашвили, что Хвича лучше всей сборной Испании: «Квара – топ-игрок. Я тоже считаю, что мои футболисты – лучшие в мире»

Теги Валенсия серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Георгий Мамардашвили Хвича Кварацхелия Луис де ла Фуэнте Футбол

Тренер сборной Испании отреагировал на слова Георгия Мамардашвили.

Вратарь Грузии и «Валенсии» ранее заявил, что «Хвича Кварацхелия лучше всей сборной Испании».

«Мамардашвили должен защищать своих партнеров по команде. Квара – топ-игрок.

Я тоже считаю, что мои футболисты – лучшие в мире», – сказал Луис де ла Фуэнте.

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16 комментариев
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Молодец, тактично ответил
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Сегодня на втыкают И Мамардашвили и Звиче полную авоську. Грузины попали на евро только благодаря тому что Гибралтарцев не отпустили на работе
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Мнение, выражения каждого надо уважать.
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Ответ Нейтральный критик
Фабрики рабочим.
Деньги мне
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Сравните этот ответ с теми ответами, которые дает Станислав Саламович Черчесов
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+6
Поле рассудит, кто лучший)
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Ответ Matsur Rustam
Мнение, выражения каждого надо уважать.
Фабрики рабочим.
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Испанцы деклассируют сегодня грузинов, думаю штуки три закинут минимум.
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Умный человек отвечает не очень умному. Тактично и по делу
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В последние их встречи испанские защита просто обоссывали грузина
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Что-то подсказывает о серьёзном счете в пользу испанцев. Надеюсь, что Грузия своей игрой опровергнет мои слова.
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грузите на испвнию 5-1 :)
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Горцы, они и на Евро горцы 😎 Лишь бы болтануть
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