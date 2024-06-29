«Хвича может выиграть «Золотой мяч». Я его фанат». Мамардашвили о словах, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании

Георгий Мамардашвили объяснил свои слова про Хвичу Квархцелию.

Вратарь сборной Грузии ранее заявил, что Хвича лучше, чем вся сборная Испании.

«Я его фанат как грузина, он может выиграть «Золотой мяч», но я очень уважаю испанцев. Я сказал это как грузин», – заявил Мамардашвили.

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