«Хвича может выиграть «Золотой мяч». Я его фанат». Мамардашвили о словах, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании

Теги Валенсия серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Наполи Сборная Грузии по футболу Золотой мяч Георгий Мамардашвили Хвича Кварацхелия Футбол

Георгий Мамардашвили объяснил свои слова про Хвичу Квархцелию.

Вратарь сборной Грузии ранее заявил, что Хвича лучше, чем вся сборная Испании.

«Я его фанат как грузина, он может выиграть «Золотой мяч», но я очень уважаю испанцев. Я сказал это как грузин», – заявил Мамардашвили.

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34 комментария
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У них там совсем крыша едет от победы над резервом Португалии
+42
-4
+38
Слишком много шума вокруг этого "узника базы Локомотива"
+35
-4
+31
Ответ Владимир Самсонов
У них там совсем крыша едет от победы над резервом Португалии
Ничего, Испанцы поставят на место
+23
0
+23
За три игры один раз отличился и уже ЗМ))) неплохо так вино из Грузии расслабляет
+17
-1
+16
Два клоуна))
+20
-10
+10
Ответ Доктор Щульц
В этом году не выиграет
В этом тысячелетии не выиграет
+11
-1
+10
Золотой мяч Грузии?👍
+8
0
+8
гамарджобы совсем уже
+10
-3
+7
Сейчас расскажет что еще в России его угнетало и как он страдал. После этого точно дадут
+7
-2
+5
Хвича среднего уровня игрок.Играя с игроками высокого класса многие поднимают своё мастерство.На Евро ,что-то он не очень заметен.
+5
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В этом году не выиграет
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Хванчкара не кончается?
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Неделя Грузии на спортсе
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Не может
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В двух предложениях два упоминания грузин. Было бы третье, то там бы уточнил, что Хвича бы выиграл Золотой мяч среди грузин.
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Необоснованная болтовня и эйфория. Как бы побыстрее их заткнуть. Что делает с людьми всего одна победа и та над командой, которая уже знала, что она на первом месте. Быстрее бы наступило завтра, выкинут вас, чтобы было ни слышно, ни видно.
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Предлагаю все в хвичах измерять.
Рост Мамардашвили 197, в хвичах это примерно 1.077
Общая стоимость Реала на трансфермаркте 1 120 миллонов- это 14 ровно хвич.
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И тут Остапа понесло...
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Ответ юра георгиевский
Если только в грузинском ауле.
В каких таких аулах? В Грузии нет аулов, аулы на северном Кавказе и Казахстане
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Ответ qiqe
гамарджобы совсем уже
Гамарджобнулись )))
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Два клоуна))
Да вас тут побольше в комментариях)
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Ну, теперь буду ждать разгром сборной Грузии в матче от сборной Испании, обычно это так и бывает после пафосных речей.
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Хвича Баковкин
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Перепись шовинистов в комментариях
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фэйспалм
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Если только в грузинском ауле.
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Воротчик ещё отмечает чтоли?..
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Если грузины пройдут испанцев представляю что будет творится на спортсе...
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