Спаллетти о вылете от Швейцарии: «Разница была в темпе, Италия действовала слишком медленно. Наши игроки не в лучшей форме, а при такой температуре особенно сложно»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти подвел итоги матча со Швейцарией (0:2) в 1/8 финала Евро-2024.

«Да, гол в начале второго тайма лишил нас уверенности. Даже находясь на половине поля соперника, мы не создавали остроты.

Разница была в темпе: мы действовали слишком медленно в первом тайме, если сравнивать со Швейцарией. Даже если говорить об отдельных футболистах, темп перемещения и борьбы был разным.

К сожалению, такие вещи играют решающую роль. Мне казалось, что если дать футболистам время на восстановление, произвести несколько замен, то они будут бодрее. Но в данный момент мы по многим причинам не смогли сделать больше, чем сделали.

Впереди длинный путь, нам, конечно, необходимо играть в более высоком темпе. Даже не говоря о качестве – нам нужно больше духа самопожертвования, нужно стабильнее накрывать соперника, возвращаться в рамки структуры, прессинговать.

Увы, многое стало следствием того, как закончился сезон. Наши футболисты были не в лучшей форме, а при такой температуре становится особенно тяжело», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире Rai Sport.

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65 комментариев
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Я все понимаю, но жалоба на температуру звучит мягко говоря странно: во-первых, Швейцария играла при той же температуре. А во-вторых, ИТАЛЬЯНЦЫ жалуются на жару в Германии?)) Я бы понял, если бы Исландец такой сказал.
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+83
Не хватило духу взять вину на себя... Нашёл кучу левых причин.
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Ну логично, игроки сборной Швейцарии закончили другой сезон и сильно раньше, плюс исторически они лучше адаптированы к теплому климату.
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Да, играть по жаре с южанами-швейцарцами не сахар.
+18
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+17
Ответ Ar41
Я все понимаю, но жалоба на температуру звучит мягко говоря странно: во-первых, Швейцария играла при той же температуре. А во-вторых, ИТАЛЬЯНЦЫ жалуются на жару в Германии?)) Я бы понял, если бы Исландец такой сказал.
Звучит в стиле Хави
+18
-4
+14
Ответ kaka10
Звучит в стиле Хави
дада, привыкли играть вечером, а тут на вам игру в 6 вечера ему поставили, солнце не зашло ахах, тренеры как дети
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"Италия действовала слишком медленно....а при такой температуре особенно сложно..."

Оно и понятно. Швейцарцы-то, как жители более южной страны, чем Италия, к жаре более привычны... Хотя, погодите... :)
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Футбол будущего Спалетти теперь в прошлом
+9
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Ответ Potapson
Не хватило духу взять вину на себя... Нашёл кучу левых причин.
А когда Спагетти был другим? В Зените у него тоже были все виноваты кроме него
+10
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+8
Италия всегда славился защитой: Мальдини, Неста, Бонуччи-Кьеллини. В этом составе могу выделить только Бастони, остальные были ниже уровня сборной (лично мое мнение)
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У швейцаров какая то другая температура была?
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Какой галимый отмаз....
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Лысый по привычке ноет
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Не умеет проигрывать. Нигде и никогда.
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А кто виноват, что игроки в плохой форме? Кто команду готовил к турниру, мистер Спаллетти?
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еще луна не в той фазе. анлаки кароч
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+4
Это было тренерское поражение, начиная от непонятного стартового состава до тактического рисунка на игру, которого не было. Спал надеялся на отскок и хотел дотянуть до пенок, так что попытки лысого скинуть поражение на климат и кучу других причин выглядят нелепо.
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Бугага! Помним-помним нытье его! А еще не было уклона поля в сторону соперников, встречный ветер, у них ворота уже и трава неправильно растет)))
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игрокам из Италии сложно играть в жару...
жители Сибири пожаловались на холод))
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Вот Хави в кого научился))
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температура , плохая физуха у игроков и только лысый физрук ни в чем не виноват )))
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Дно
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не эти слова ждали от тренера сборной наверное. Хотя итальянцам виднее. Вообще команда просто мертвая не из-за количества матчей в сезоне. Спаллетти конечно молодец, что впрягся в этот проект после побега манчини, но по факту мысли нет, таланта у сборной нет и не предвидится. Нужен новый тренер типа Гасперини, который будет хоть понимать, что он хочет от команды.
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Это тебе не псевдо-чемпионства с "Зенитом"...
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Будто в Боливии играли.
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А что там по погоде? Холодно было? А то они гимн в «олимпийках» пели.
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На спорце сегодня была статья насколько Спаллетти круче Якина. Прям в жилу.
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Уйди нафиг,это евро ,а не какая -то помойка поставить Кристанте,Фаджоли,Дармианов,Шаарави,оставлять Ди Лоренцо которого днаря в каждом матче евро возили,даже б Саутгейт не додумался он хоть физрук,но не упротый,а ты не просто физрук,а ещё упротый
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Руку Якину пожал или опять трусливо убежал?)
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Что-то не понял, почему судьи не виноваты?! Могли бы пару пенальти накрутить, полчаса там времени добавить, удалить парочку свиссов.
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