У Италии один трофей за 18 лет – на Евро-2020
Сборная Италии выиграла лишь один трофей за последние 18 лет.
Сегодня команда Лучано Спаллетти потерпела поражение от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала Евро-2024.
После победы на ЧМ-2006 итальянцы выиграли только один турнир – чемпионат Европы в 2021 году. Также следует отметить, что одна из самых титулованных команд мира пропустила два последних чемпионата мира.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
У Италии 2 трофея за 19 лет. Почему отчёт взяли после победы на ЧМ ))
2) Разве это плохо из 9 турниров выиграть 1?
А ощущение, что это было совсем недавно...
18 лет, жесть...
Вот и разница
У Испании - три.
У Португалии - один.
У Франции - один.
Не все так плохо то)))