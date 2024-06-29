У Италии один трофей за 18 лет – на Евро-2020

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Италии выиграла лишь один трофей за последние 18 лет.

Сегодня команда Лучано Спаллетти потерпела поражение от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала Евро-2024.

После победы на ЧМ-2006 итальянцы выиграли только один турнир – чемпионат Европы в 2021 году. Также следует отметить, что одна из самых титулованных команд мира пропустила два последних чемпионата мира.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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75 комментариев
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Можно по другому.
У Италии 2 трофея за 19 лет. Почему отчёт взяли после победы на ЧМ ))
+130
-2
+128
А у кого сильно больше трофеев за 20 лет, кроме Испании?
+107
-2
+105
Хочется узнать, сколько у Англии трофеев за 50 лет))
+82
-2
+80
А что это за промежуток такой 18 лет? Бессмысленная новость
+45
-1
+44
1) Почему решили брать отрезок в 18 лет? Чтобы чемпионство-2006 не попало?
2) Разве это плохо из 9 турниров выиграть 1?
+23
0
+23
то есть за 19 лет два трофея ?)))
+23
-2
+21
Ответ Its my life
А у кого сильно больше трофеев за 20 лет, кроме Испании?
Спортс, он такой спортс. Лишь бы вбросить на вентилятор. У Бразилии той же сколько трофеев? Или Германии?) Франция? Е ма е, не позорьтесь, спортс)
+16
-1
+15
Ответ PIT-BUL
Можно по другому. У Италии 2 трофея за 19 лет. Почему отчёт взяли после победы на ЧМ ))
За 18 и полмесяца, надо полагать... то есть, скорее все-таки 18. Хайп
+14
0
+14
Ответ Андрей Тарусов
А что это за промежуток такой 18 лет? Бессмысленная новость
Кто-то торопился кликбейтнуть, даже подсчитать не смог правильно
+12
0
+12
А сколько должно быть? Даже Франция с топовейшим составом взяла в 21 веке один титул, попутно проиграв финалы ЧМи ЧЕ. У немцев так же один титул в 21 веке и проигранные финалы ЧМ и ЧЕ. Здесь только Испания выделяется своим запредельным КПД в 2008-2012 годах, 3 финала, 3 победы, но и там всё было на тоненького, забей Роббен к примеру в том выходе один на один и кто знает. Не говоря о сериях пенальти на Евро-08 и 12. Только у Испании и Италии в этом веке есть больше одного титула среди европейских сборных, не берём в расчёт всякие ЛН, только полноценные турниры - ЧМ и ЧЕ. Италия всё равно элитная сборная, в топ-3 в истории наряду с Бразилией и Германией, и у них не так как с испанцами, когда почти все трофеи хапнуло одно конкретное поколение, Италия берёт титулы в среднем каждые 20 лет, и она вернётся обязательно, сейчас просто пока сырая команда без лидеров и с бестолковым тренером, который не понимает что ему делать с данным набором игроков. Конкретно этот провал - вина Спаллетти, потому что Италия абсолютно безынициативна и стерильна, мысли ноль в игре, это идёт от тренера. У Швейцарии игроки не мастеровитее, но они чётко знают план на игру и ему следуют.
+10
0
+10
Жесть. Чемпионат мира в Германии был 18 лет назад.
А ощущение, что это было совсем недавно...
18 лет, жесть...
+9
0
+9
А где новость что у России ни одного трофея за 62 года?
+11
-5
+6
Ответ Gani
Комментарий удален пользователем
Лигу наций что ли посчитал? 🤔
+9
-5
+4
Ответ Max Maximus
У Португалии за это же время - 2 трофея Вот и разница
У Испании есть два Евро и ЧМ

Вот и разница
+4
0
+4
Хаха, у Италии за 18 лет 1 ЧМ и 1 Евро выигранные. Всем бы так
+4
0
+4
У Италии за 18 лет два трофея : Чемпионат Мира 2006 и ЕВРО 2021. А также финал ЕВРО 2012 проиграли Топ Испании . На ЕВРО 2016 взяли реванш у сильной Испании 2-0 в 1/8, в1/4 не повезло в серии пенальти с немцами, могли бы пройти и выиграть ЕВРО.
+8
-4
+4
Ответ DivanGeneral
Футбольной России меньше чем 62 года
Сборная России если что правопреемница сборной СССР
+3
0
+3
Глядя на сегодняшнюю игру Итальянцев ,если Это можно было назвать игрой со Швейцарией в футбол , то следующего победного трофея им придётся ждать долго !
+3
0
+3
А у кого из европейских сборных больше? Только у Испании и то, там последний трофей 12 лет назад. У немцев, португальцев, французов - тоже по одному.
+4
-1
+3
Ответ Its my life
А у кого сильно больше трофеев за 20 лет, кроме Испании?
Тоже самое хотел написать)) даже у этой суперкрутой Франции, у которой на каждый турнир выбора на 3 состава, лишь 1 ЧМ за эти годы
+3
0
+3
Зато целых два трофея за 20 лет, что не так уж и плохо, учитывая конкуренцию. Это больше чем у Голландии, Португалии и Бразилии. Гораздо больше чем у Англии.
+3
0
+3
Ответ Бабайка Бабаяра
Спортс, он такой спортс. Лишь бы вбросить на вентилятор. У Бразилии той же сколько трофеев? Или Германии?) Франция? Е ма е, не позорьтесь, спортс)
Только у Бразилии из перечисленных и больше: с 2006 они две Копы выиграли
+3
0
+3
Ответ Idalgo
За 18 и полмесяца, надо полагать... то есть, скорее все-таки 18. Хайп
💯
+3
0
+3
И? У немцев 1 за 28 лет
+3
0
+3
У Германии - один трофей за этот период.
У Испании - три.
У Португалии - один.
У Франции - один.

Не все так плохо то)))
+2
0
+2
Швейцарцев с заслуженной победой. Такое дно, которое Спалетти соорудил из сборной Италии, и не должно было проходить дальше. Только Доннарума и Калафьори играли на уровне. Димарко ещё пристойно выглядел в атаке, почему его не было в составе - загадка. Тотальная импотенция в атаке, владение мячом без понимания, что с этим мячом делать - это то, чем запомнится футбол "по Спалетти". У Конте и Манчини были отлично сыгранные сборные на предыдущих Евро. Эти же футболисты порой напоминали не команду, а случайный набор футболистов.
+3
-1
+2
Ну, тот кто следит за Серией А поймет, насколько всё с итальянскими игроками жутко.
+1
0
+1
А у Швейцарии напомните за 70 лет сколько трофеев?
+1
0
+1
Ответ Денис Кёнигсберг
Хочется узнать, сколько у Англии трофеев за 50 лет))
За 100 лет 1 трофей
+1
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+1
Довольно неплохо учитывая выигрыш чемпионата мира 2006 года
+1
0
+1
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