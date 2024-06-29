У Италии один трофей за 18 лет – на Евро-2020

Сборная Италии выиграла лишь один трофей за последние 18 лет.

Сегодня команда потерпела поражение от (0:2) в 1/8 финала Евро-2024.

После победы на ЧМ-2006 итальянцы выиграли только один турнир – чемпионат Европы в 2021 году. Также следует отметить, что одна из самых титулованных команд мира пропустила два последних чемпионата мира.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?