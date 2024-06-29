Италия не дошла до 1/4 финала Евро впервые с 2004 года. Итальянцы выиграли Евро-2020

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Италии впервые с 2004 года не дошла до четвертьфинала Евро.

Команда Лучано Спаллетти уступила Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года и покинула турнир.

В 2004 году итальянцы не вышли из группы со Швецией, Данией и Болгарией. В 2008 они добрались до четвертьфинала, в 2012-м – до финала, в 2016-м – до четвертьфинала, в 2021-м – стали чемпионами.

Следует отметить, что до 2016 года сборные после группового этапа сразу попадали в 1/4 финала.

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149 комментариев
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Ещё одно подтверждение превосходства тренерской школы Спартака над тренерской школой Зенита
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+174
Хоспадя! Сколько слежу за футболом (еще со времен Евро-1988), еще никогда не видел такую безвольную, безнадежную, бесхребетную сборную Италии. Даже когда они не выходили на Евро и на мир
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Печально признать, но давно не было такой разрозненной и слабой Италии. Швейцария - все по делу, показали приличный футбол
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А можно так, чтобы вместе с Италией Евро покинет и Черданцев?
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-3
+38
Ответ LW 8
Ещё одно подтверждение превосходства тренерской школы Спартака над тренерской школой Зенита
Италия, ты щас умрешь! Якин везет меня в Гагры)
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+36
Ответ YernarShambayev
Хоспадя! Сколько слежу за футболом (еще со времен Евро-1988), еще никогда не видел такую безвольную, безнадежную, бесхребетную сборную Италии. Даже когда они не выходили на Евро и на мир
на ЧМ 18 отборе было днище с физруком,когда они в стыках со шведами играли забросами на своих карликов против двухметровых викингов.
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Италия играет футбол будущего (с)
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После гола Хорватии столько возгласов было от болельщиков Италии (что здесь, что на фанзонах, итд), о том, что они заиграют в плей-офф по новому и идут за вторым кубком подряд. Но было видно, что это безумно сырая сборная, которая нуждается в перестройке. Очевидно, что Швейцария, как минимум не хуже. Хотя игра показала вообще пропасть определенную. Надеюсь швейцарцы как минимум до полуфинала дойдут, желательно с Австрией. Классный матч бы был.
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Швейцарцы даже не выбежали всей скамейкой, настолько уверенно победили.
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Ответ Serega Ac-Milan
Печально признать, но давно не было такой разрозненной и слабой Италии. Швейцария - все по делу, показали приличный футбол
Зря Спалетти сделали тренером сборной. Он слабый тренер ментально. За 10месяцев что у него было, не сделал ничего. Это факт.
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Это был какой-то ужас. Давно такой слабой Италии не видел на крупных турнирах.
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Ответ Personology Center
А можно так, чтобы вместе с Италией Евро покинет и Черданцев?
На 73 минуте Чердак крикнул, что Зоммер спасает ворота! А был просто удар в руки вратарю, я так посмеялся =)))
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Ответ Galanin666
На 73 минуте Чердак крикнул, что Зоммер спасает ворота! А был просто удар в руки вратарю, я так посмеялся =)))
это троллинг был от него
харэ тупить, рёбзя
+11
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+10
Ответ YernarShambayev
Хоспадя! Сколько слежу за футболом (еще со времен Евро-1988), еще никогда не видел такую безвольную, безнадежную, бесхребетную сборную Италии. Даже когда они не выходили на Евро и на мир
Марко Ройс идеально залетел бы в эту команду)
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Ощущение было что Италия не столько хотела отыграться, сколько не пропустить 3-й...
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Только Калафьори и Доннаруме спасибо за турнир. Остальные ни о чем.
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Ответ Harryck
После гола Хорватии столько возгласов было от болельщиков Италии (что здесь, что на фанзонах, итд), о том, что они заиграют в плей-офф по новому и идут за вторым кубком подряд. Но было видно, что это безумно сырая сборная, которая нуждается в перестройке. Очевидно, что Швейцария, как минимум не хуже. Хотя игра показала вообще пропасть определенную. Надеюсь швейцарцы как минимум до полуфинала дойдут, желательно с Австрией. Классный матч бы был.
Ты там смотри какие посты писали об Италии после победы над скромной Албанией. Прочитав их чуть ли не поверил, что Италия главный фаворит на чемпионство))
На клубном уровне переоценивали Интер, а тут Италию. Оба неубедительно играли в группе, заняли 2ое место и позорно вылетели в первой же стадии плей-офф.
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Позорище. Я думал Италии хуже чем в 2010 не увижу, а поди ж ты лол.
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Ответ jonikmus
на ЧМ 18 отборе было днище с физруком,когда они в стыках со шведами играли забросами на своих карликов против двухметровых викингов.
Та сборная была днище по игре, но там хотя бы были звезды (хоть и стареющие) и личности - Буффон, Кьеллили, Барцальи, Бонуччи, Де Росси, Инсинье..
А на нынешних ретег без слёз не взглянешь.
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+7
Очень рад за такую Швейцарию
Будет круто если таки увидим матч Швейцария Австрия
+6
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Ответ YernarShambayev
Хоспадя! Сколько слежу за футболом (еще со времен Евро-1988), еще никогда не видел такую безвольную, безнадежную, бесхребетную сборную Италии. Даже когда они не выходили на Евро и на мир
Лол, на ЧМ 2010 опозорились и не вышли из группы о чем ты, учи матчасть
+9
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Слабейшая сборная Италии в 21 веке. Все заслуженно
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Лицо Буффона в конце, лучшая иллюстрация нынешней Италии
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Ответ Xell
Зря Спалетти сделали тренером сборной. Он слабый тренер ментально. За 10месяцев что у него было, не сделал ничего. Это факт.
Так и есть, честно говоря, изначально назначение Спалетти не нравилось.
Италия конечно не топ по составу, но против Швейцарии ожидалось другое
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Что происходит? Страна с населением 8 млн. обыгрывает Италию, становится дважды серебр.призером ЧМ по хоккею, Федеррер, Хингис, и т.д.. Как они это делают?
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Нужен Индзагги вместо Спаллетти. Лучано провалил это Евро. Ну и Италия возродится как Феникс. Так всегда было.
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Кто из нынешней Италии попал бы заявку ЧМ 2006 ?
Я думаю человека 3 вот и все Спалетти тут не причем это такой уровень игроков
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Ответ Старик Стариканов
Италия играет футбол будущего (с)
Какое будущее,такой и футбол...
+4
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А хака молодец ушёл из северного Лондона и стал настоящим лидером для своих команд
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-1
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Ответ Harryck
После гола Хорватии столько возгласов было от болельщиков Италии (что здесь, что на фанзонах, итд), о том, что они заиграют в плей-офф по новому и идут за вторым кубком подряд. Но было видно, что это безумно сырая сборная, которая нуждается в перестройке. Очевидно, что Швейцария, как минимум не хуже. Хотя игра показала вообще пропасть определенную. Надеюсь швейцарцы как минимум до полуфинала дойдут, желательно с Австрией. Классный матч бы был.
Она в игроках нуждается, а не в перестройке
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