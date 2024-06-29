Италия не дошла до 1/4 финала Евро впервые с 2004 года. Итальянцы выиграли Евро-2020

Сборная Италии впервые с 2004 года не дошла до четвертьфинала Евро.

Команда Лучано Спаллетти уступила (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года и покинула турнир.

В 2004 году итальянцы не вышли из группы со Швецией, Данией и Болгарией. В 2008 они добрались до четвертьфинала, в 2012-м – до финала, в 2016-м – до четвертьфинала, в 2021-м – стали чемпионами.

Следует отметить, что до 2016 года сборные после группового этапа сразу попадали в 1/4 финала.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?