Федерико Бернардески: «Говорят про спад итальянского футбола. Какой спад? Мы выиграли последний Евро, итальянские клубы 5 раз сыграли в финалах еврокубков за 3 года»
Федерико Бернардески высоко оценил уровень сборной Италии.
– Сборная Италии не была так плоха, как изображала практически вся итальянская пресса еще несколько месяцев назад?
– Это всегда меня очень смешило. Это как сейчас говорят, что итальянский футбол переживает спад. Какой спад? В 2021 году мы выиграли чемпионат Европы. За последние три года итальянские команды сыграли в пяти еврокубковых финалах.
Говорят, что итальянский чемпионат не на высоте, но в финале Евро мы обыграли Англию, у которой все игроки были из Премьер-лиги, а у нас 80% игроков из Серии А. И тем не менее мы победили.
В Италии мы привыкли больше смотреть на других как на феноменов. «Вау, посмотри на того, посмотри на другого». Но на самом деле, возможно, нам нужно больше смотреть на самих себя, больше думать об Италии, итальянцах и наших игроках.
Можно сказать, что у этих ребят не было времени подготовиться так, как у нас, потому что многое изменилось, сменился главный тренер. Но нельзя постоянно говорить, что Италии не хватает качества. Хочу сказать, я посмотрел на состав, и не вижу, где не хватает этого качества, – сказал итальянский полузащитник «Торонто» и экс-игрок сборной Италии Федерико Бернардески.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
19. Если считать с заменами и теми, кто просиживает задницу в целом. Что почти в два раза больше, чем в Байере немцев (10).
Сейчас по именам очень сильно сдал футбол . Греция тоже в 2004 выиграла ЧЕ , но мальчишкам то нужны кумиры , а их нет . На всю сборную Италии сейчас кажется 1 громкое имя, и то вратарь - Доннарума .
4 победы на ЧМ и 2 на Евро не сравниться с одной гнилой победой англичан на ЧМ 60 лет назад.
А сборная Италии - это просто мини-версия Фиорентины с попытками играть в некий "футбол будущего" и табуном посредственностей в составе.