Федерико Бернардески: «Говорят про спад итальянского футбола. Какой спад? Мы выиграли последний Евро, итальянские клубы 5 раз сыграли в финалах еврокубков за 3 года»

Федерико Бернардески высоко оценил уровень сборной Италии.

– Сборная Италии не была так плоха, как изображала практически вся итальянская пресса еще несколько месяцев назад?

– Это всегда меня очень смешило. Это как сейчас говорят, что итальянский футбол переживает спад. Какой спад? В 2021 году мы выиграли чемпионат Европы. За последние три года итальянские команды сыграли в пяти еврокубковых финалах.

Говорят, что итальянский чемпионат не на высоте, но в финале Евро мы обыграли Англию, у которой все игроки были из Премьер-лиги, а у нас 80% игроков из Серии А. И тем не менее мы победили.

В Италии мы привыкли больше смотреть на других как на феноменов. «Вау, посмотри на того, посмотри на другого». Но на самом деле, возможно, нам нужно больше смотреть на самих себя, больше думать об Италии, итальянцах и наших игроках.

Можно сказать, что у этих ребят не было времени подготовиться так, как у нас, потому что многое изменилось, сменился главный тренер. Но нельзя постоянно говорить, что Италии не хватает качества. Хочу сказать, я посмотрел на состав, и не вижу, где не хватает этого качества, – сказал итальянский полузащитник « » и экс-игрок сборной Италии Федерико Бернардески.

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