Федерико Бернардески: «Говорят про спад итальянского футбола. Какой спад? Мы выиграли последний Евро, итальянские клубы 5 раз сыграли в финалах еврокубков за 3 года»

Теги МЛС ФК Торонто Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Италии по футболу серия А Италия Евро-2024 Федерико Бернардески Футбол

Федерико Бернардески высоко оценил уровень сборной Италии.

– Сборная Италии не была так плоха, как изображала практически вся итальянская пресса еще несколько месяцев назад?

– Это всегда меня очень смешило. Это как сейчас говорят, что итальянский футбол переживает спад. Какой спад? В 2021 году мы выиграли чемпионат Европы. За последние три года итальянские команды сыграли в пяти еврокубковых финалах.

Говорят, что итальянский чемпионат не на высоте, но в финале Евро мы обыграли Англию, у которой все игроки были из Премьер-лиги, а у нас 80% игроков из Серии А. И тем не менее мы победили.

В Италии мы привыкли больше смотреть на других как на феноменов. «Вау, посмотри на того, посмотри на другого». Но на самом деле, возможно, нам нужно больше смотреть на самих себя, больше думать об Италии, итальянцах и наших игроках.

Можно сказать, что у этих ребят не было времени подготовиться так, как у нас, потому что многое изменилось, сменился главный тренер. Но нельзя постоянно говорить, что Италии не хватает качества. Хочу сказать, я посмотрел на состав, и не вижу, где не хватает этого качества, – сказал итальянский полузащитник «Торонто» и экс-игрок сборной Италии Федерико Бернардески.

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37 комментариев
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2 невыхода на ЧМ это видимо тоже подъем...
+25
-7
+18
Пресса любит раздувать проблемы. Клубный итальянский футбол очень силен в последние годы, та же «Аталанта» разгромила хваленый «Байер» в финале ЛЕ со счетом 3:0
+14
-4
+10
Ответ 5t1ck
Сколько там в составе Итальянцев?
Я посчитал.

19. Если считать с заменами и теми, кто просиживает задницу в целом. Что почти в два раза больше, чем в Байере немцев (10).
+10
0
+10
Ответ Pucheslav
А сколько из этих финалов выиграно ?
Зато в каком стиле был взят этот самый 1 еврокубок, с шикарными унижениями Ливерпуля и Байера
+8
-1
+7
Ответ 5t1ck
Сколько там в составе Итальянцев?
в стартовом составе финального матча ЛЕ вышло больше итальянцев в Аталанте, чем немцев в Байере
+6
0
+6
Ответ Pucheslav
А сколько из этих финалов выиграно ?
Три из пяти.
+6
-1
+5
Посмотрим по итогам сегодняшней игры.
+3
-1
+2
Ответ 5t1ck
Конечно у Италии нет суперзвёзд, но средний уровень игрока сборной уступает только 2-3 сборным очевидно. Из таких проще делать команду хорошую.
Раньше в итальянских клубах звезды были итальянцы - Вьери , Буффон , Тотти , Дель Пьеро , Инзаги, Мальдини , Каннаваро .
Сейчас по именам очень сильно сдал футбол . Греция тоже в 2004 выиграла ЧЕ , но мальчишкам то нужны кумиры , а их нет . На всю сборную Италии сейчас кажется 1 громкое имя, и то вратарь - Доннарума .
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Ответ Мегамизантроп
2 невыхода на ЧМ это видимо тоже подъем...
Европейский отбор на ЧМ - это самый сложный турнир из ныне существующих. Слишком мало мест от Европы, поэтому регулярно топ сборные пролетают мимо. Можно не только Италию вспомнить, в 18 году и Голландия пролетела мимо ЧМ
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Англия с крутым поколением тоже когда то на Евро попасть не могла....
Англия - футбольный карлик на фоне Италии.
4 победы на ЧМ и 2 на Евро не сравниться с одной гнилой победой англичан на ЧМ 60 лет назад.
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Ответ zaebarca
Европейский отбор на ЧМ - это самый сложный турнир из ныне существующих. Слишком мало мест от Европы, поэтому регулярно топ сборные пролетают мимо. Можно не только Италию вспомнить, в 18 году и Голландия пролетела мимо ЧМ
Так это элементарно - смена поколений, когда старички уже не могут тащить, а молодежь не подросла ещё
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Ответ Мегамизантроп
2 невыхода на ЧМ это видимо тоже подъем...
Стечение обстоятельств и не фарт.
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Ответ Мегамизантроп
2 невыхода на ЧМ это видимо тоже подъем...
Англия с крутым поколением тоже когда то на Евро попасть не могла....
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Ответ Gunner_14
Пресса любит раздувать проблемы. Клубный итальянский футбол очень силен в последние годы, та же «Аталанта» разгромила хваленый «Байер» в финале ЛЕ со счетом 3:0
Сколько там в составе Итальянцев?
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как надоело это прилетаете Лиги Европы и тем более Лиги Конференций к ’выходам в финал Еврокубков’.. Фиорентина и в топ 50 команд Европы, а дважды играла в финале
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У сборной Италии, по сути, только три топ игрока. Это Доннарума, Бастони и Барелла, несколько игроков ниже уровнем, типа Ди Марко, или Кьезы и всякие днари типа Фратези, или Скамаки. Даже по сравнению с прошлым евро, конечно прогресс)))
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Ответ PixelKing
Я посчитал. 19. Если считать с заменами и теми, кто просиживает задницу в целом. Что почти в два раза больше, чем в Байере немцев (10).
Конечно у Италии нет суперзвёзд, но средний уровень игрока сборной уступает только 2-3 сборным очевидно. Из таких проще делать команду хорошую.
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Речь идет о сборной, а не о клубах, где всю погоду делают леги.
А сборная Италии - это просто мини-версия Фиорентины с попытками играть в некий "футбол будущего" и табуном посредственностей в составе.
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Ответ Вася Жучкин
Ого, в Байере 10 итальянцев?
гоооосподи,спартаковский болельщик,как обычно смешно шутит(((
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Ответ Антинародная Команда
У итальяшек до сих пор нападающих нет , а ты количеством хвастаешься 😅
топ нападающие есть только у Франции и Англии. в Испании Мората и Хоселу, в Германии Фюллькруг и Ундав. они явно не тянут на топов. немцы напом используют атакующего полузащитника Хавертца.
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Ответ Gunner_14
Пресса любит раздувать проблемы. Клубный итальянский футбол очень силен в последние годы, та же «Аталанта» разгромила хваленый «Байер» в финале ЛЕ со счетом 3:0
Перед этим уничтожив по игре ливерпуль
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Ответ sebastian1410
По пальцем можно пересчитать испанцев в Реал Мадриде и англичан в Манчестер Сити.
Тоже, но у испанцев и англичан они играют в лучших клубах мира, а у итальянцев таких футболистов мало
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