Бернардески о политических заявлениях Мбаппе и сборной Франции: «Это называется демократия – каждый может говорить что хочет. Меня шокирует, что из этого раздувают проблему»
Федерико Бернардески высказался о политической активности французских игроков.
Напомним, на выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
После этого несколько игроков сборной Франции, включая Килиана Мбаппе, высказались по теме, призвав французов прийти на выборы.
В свою очередь, Маркус Тюрам призвал голосовать против партии Марин Ле Пен.
– Сейчас много говорят о социальном и политическом участии некоторых футболистов, как Мбаппе и Тюрам. Некоторые поддерживают это, другие нет. Вы часто занимали определенные позиции по различным вопросам, как вам видится эта ситуация?
– Если бы я был гражданином Франции, мне было бы интересно узнать, что думает другой человек. Независимо от того, знаменит он или нет. Политика и социальные вопросы обсуждаются даже на улице, правда?
В случае с Мбаппе есть большой резонанс, и как французский гражданин он имеет возможность свободно высказывать свое мнение: это называется демократия, и каждый может говорить что хочет.
Меня шокирует то, что из этого раздувают проблему. Мбаппе просто высказал свое мнение о своей стране. Оно вызвало огромный резонанс, и возможно, он сможет изменить мнение многих людей. И что с того?
Я хочу сказать, если у вас есть принципы и ценности, слушать людей, которые могут дать вам что-то новое, которые могут обогатить вас даже с мнениями, отличающимися от ваших, – это способ расти, развиваться, видеть другую точку зрения. Так почему из этого надо делать проблему?
– К сожалению, существует мнение, что спортсмены и футболисты должны говорить только о спорте и футболе, в то время как остальные могут говорить обо всем остальном.
– Это общее заблуждение. Мы люди, и переживаем моменты так же, как и все остальные. Повторяю, мы, безусловно, живем привилегированной жизнью и очень счастливы. Но это не значит, что если у меня есть мнение, я не могу его выразить. Кто-то делает это в подкастах, кто-то в интервью, кто-то на телевидении... Не у всех есть такая возможность, но если бы она была, они тоже бы это делали.
Сегодня люди могут говорить обо всем через свои социальные сети, могут высказывать свое мнение, свою идею. Я думаю, что нужно задумываться, когда вы берете неправильные примеры и это приводит к буллингу, расизму, когда стремятся публично уничтожить человека. Это неправильно. Но если кто-то высказывает свое мнение и уважает всех остальных, нужно просто это уважать. И все, – сказал итальянский полузащитник «Торонто».
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Мбаппе поддержал Макрона - это демократия
С этими двойными стандартами нам нужен новый вид правления, демократия и тоталитаризм себя не оправдывают, они прогнили
Также весь цивилизованный мир осудил зверское нападение на музыкальный фестиваль в Израиле, убийство людей и захват заложников. Опять-таки, кроме варваров, выражающих симпатии себе подобным.
Так что все логично. Варварам нечего делать в цивилизационном мире. Их нужно затыкать и изгонять. Желательно, самым эффективным способом
Более того, в Германии даже прямых выборов канцлера народом не предусмотрено. В принципе. Президент выдвигает кандидатуру, и парламент за неё тайно(!) голосует. Более того, даже этот самый президент народом напрямую тоже не выбирается, а тоже голосованием в федеральном собрании.
Когда-нибудь либерошиза об этом узнает, но не на нашем веку
Ладно, возможно пропустил тонну осуждений и культуру отмены Овечкина, тоже нет?
Ну может быть хотя бы в России обсуждают что Овечкин играет в стане врага? Ахахах.