Бернардески о политических заявлениях Мбаппе и сборной Франции: «Это называется демократия – каждый может говорить что хочет. Меня шокирует, что из этого раздувают проблему»

Теги Интер МЛС ФК Торонто Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Евро-2024 Федерико Бернардески Политика Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Футбол

Федерико Бернардески высказался о политической активности французских игроков.

Напомним, на выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

После этого несколько игроков сборной Франции, включая Килиана Мбаппе, высказались по теме, призвав французов прийти на выборы.

В свою очередь, Маркус Тюрам призвал голосовать против партии Марин Ле Пен.

Сейчас много говорят о социальном и политическом участии некоторых футболистов, как Мбаппе и Тюрам. Некоторые поддерживают это, другие нет. Вы часто занимали определенные позиции по различным вопросам, как вам видится эта ситуация?

– Если бы я был гражданином Франции, мне было бы интересно узнать, что думает другой человек. Независимо от того, знаменит он или нет. Политика и социальные вопросы обсуждаются даже на улице, правда?

В случае с Мбаппе есть большой резонанс, и как французский гражданин он имеет возможность свободно высказывать свое мнение: это называется демократия, и каждый может говорить что хочет.

Меня шокирует то, что из этого раздувают проблему. Мбаппе просто высказал свое мнение о своей стране. Оно вызвало огромный резонанс, и возможно, он сможет изменить мнение многих людей. И что с того?

Я хочу сказать, если у вас есть принципы и ценности, слушать людей, которые могут дать вам что-то новое, которые могут обогатить вас даже с мнениями, отличающимися от ваших, – это способ расти, развиваться, видеть другую точку зрения. Так почему из этого надо делать проблему?

– К сожалению, существует мнение, что спортсмены и футболисты должны говорить только о спорте и футболе, в то время как остальные могут говорить обо всем остальном.

– Это общее заблуждение. Мы люди, и переживаем моменты так же, как и все остальные. Повторяю, мы, безусловно, живем привилегированной жизнью и очень счастливы. Но это не значит, что если у меня есть мнение, я не могу его выразить. Кто-то делает это в подкастах, кто-то в интервью, кто-то на телевидении... Не у всех есть такая возможность, но если бы она была, они тоже бы это делали.

Сегодня люди могут говорить обо всем через свои социальные сети, могут высказывать свое мнение, свою идею. Я думаю, что нужно задумываться, когда вы берете неправильные примеры и это приводит к буллингу, расизму, когда стремятся публично уничтожить человека. Это неправильно. Но если кто-то высказывает свое мнение и уважает всех остальных, нужно просто это уважать. И все, – сказал итальянский полузащитник «Торонто».

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90 комментариев
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Да? А почему тогда затыкали рот игрокам поддержавшим Палестину и осудившим Израиль?
+79
-22
+57
Овечкин поддержал Путина - Продался режиму
Мбаппе поддержал Макрона - это демократия

С этими двойными стандартами нам нужен новый вид правления, демократия и тоталитаризм себя не оправдывают, они прогнили
+71
-20
+51
знаменитая французская демократия когда футболистов наказывают за отказ носить радужную футболку )
+50
-15
+35
Ответ NickN
Потому что поддерживать террористов - плохо. Ты не знал?
А почему тогда Израиль поддерживают, раз поддержка терроризма это плохо?)
+27
-10
+17
Ответ NickN
Ну вот смотри. Весь цивилизованный мир осудил теракт в Крокус-сити, кроме варваров, которые радовались этому. Они - варвары и поддерживают таких же варваров, напавших и расстрелявших мирное население на концерте. Также весь цивилизованный мир осудил зверское нападение на музыкальный фестиваль в Израиле, убийство людей и захват заложников. Опять-таки, кроме варваров, выражающих симпатии себе подобным. Так что все логично. Варварам нечего делать в цивилизационном мире. Их нужно затыкать и изгонять. Желательно, самым эффективным способом
надо было почитать украинские паблики после теракта в Крокусе..
+17
-4
+13
демократия это победа той или иной партии на честных выборах, а заявление мбапэ это агитация с намеренной дискретацией неправильной, по его мнению, политической силы (обвинением в экстремизме, расизме и т.д.)
+15
-5
+10
Ответ Ллб
А вы за ту ’демократию’, где за ношение радужной повязки можно получить реальный срок ?
А как одно отменяет другое? У нас вроде демократии никогда и не было, мы ж Мордор, но такие страны как Франция, ставили в пример.
+21
-12
+9
Ответ Дмитрий Крутенко
Овечкин поддержал Путина - Продался режиму Мбаппе поддержал Макрона - это демократия С этими двойными стандартами нам нужен новый вид правления, демократия и тоталитаризм себя не оправдывают, они прогнили
Нужен Лукашенко для всех
+11
-2
+9
А у нас на Спортсе тоже "демократия", каждый может писать что хочет. Правда потом на 72 часа заткнут рот, но это другое.
+11
-3
+8
Ответ Сергей Лютый
Да? А почему тогда затыкали рот игрокам поддержавшим Палестину и осудившим Израиль?
в НБА и НХЛ теперь им дорога закрыта)
+7
-1
+6
свистите .... а как же быть с RT? почему закрыли ?. ? почему я не могу в Эстонии смотреть IP tv где русские каналы? и не могу читать Lenta.ru? они пишут бред и показыаают фуфел. но не это ли достидение демократии -Свобода слова! вы сами дискредитировали своиже достидения! нет вам веры вы такие же диктаторы как и вв
+6
0
+6
Ответ fRsk
А почему тогда Израиль поддерживают, раз поддержка терроризма это плохо?)
Ну вот смотри. Весь цивилизованный мир осудил теракт в Крокус-сити, кроме варваров, которые радовались этому. Они - варвары и поддерживают таких же варваров, напавших и расстрелявших мирное население на концерте.
Также весь цивилизованный мир осудил зверское нападение на музыкальный фестиваль в Израиле, убийство людей и захват заложников. Опять-таки, кроме варваров, выражающих симпатии себе подобным.
Так что все логично. Варварам нечего делать в цивилизационном мире. Их нужно затыкать и изгонять. Желательно, самым эффективным способом
+17
-12
+5
Ответ Benjamin
Макарон сколько президент? Конституцию под себя переписывал? Конкурентов засаживал в тюрьму и убивал? Вооруженные конфликты развязывал? Вот и вся разница. А ты со своими двойными стандартами гуляй лесом
Сколько канцлерила Меркель?
+6
-2
+4
Националисты первые по опросам с большим отрывом, не визги Мбаппе решают…
+6
-2
+4
Демократия - это когда, ты донес до народа свою программу и народ тебя поддерживает. А когда у тебя это не получается и ты прибегаешь к помощи инфлюенсеров, что бы влиять на неокрепшие умы - тогда это черти-что.
+5
-2
+3
Ответ Вадим Евстратов
А у нас на Спортсе тоже "демократия", каждый может писать что хочет. Правда потом на 72 часа заткнут рот, но это другое.
Если ты патриотичен, то нельзя. Либеральный тоталитаризм никто не отменял
+7
-4
+3
Ответ Дмитрий Крутенко
Овечкин поддержал Путина - Продался режиму Мбаппе поддержал Макрона - это демократия С этими двойными стандартами нам нужен новый вид правления, демократия и тоталитаризм себя не оправдывают, они прогнили
Демолитаризм, что бы это не значило
+4
-1
+3
Ответ Ллб
В вопросе есть вопрос. Каким образом вы приплетаете тут все слово ’демократия’ , путая теплое с мягким, и на серьезных щах считая пример с тем наказанием игрока , нарушением всех устоев демократии
Потому что игрока наказали за то что он просто выразил позициию. Это буквально противоречит тому, что говорит Бернардески
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Крутенко
Овечкин поддержал Путина - Продался режиму Мбаппе поддержал Макрона - это демократия С этими двойными стандартами нам нужен новый вид правления, демократия и тоталитаризм себя не оправдывают, они прогнили
Чего-то не увидел, что Бернардески осуждал Овечкина в этом интервью
+5
-2
+3
Ответ Benjamin
Макарон сколько президент? Конституцию под себя переписывал? Конкурентов засаживал в тюрьму и убивал? Вооруженные конфликты развязывал? Вот и вся разница. А ты со своими двойными стандартами гуляй лесом
И всё это поддерживает русский народ. Так что вполне себе легитимен
+3
-1
+2
Ответ Иван Иванов
Ооо... большой ученый. Определение демократии перепредумал))) И какие то "честные" выборы))) верун Подсчитывают голоса видимо "честные" люди
понимаю твой скепсис, всё-таки 24 года без выборов
+4
-2
+2
Ответ Любитель побеждать
Сколько канцлерила Меркель?
На момент ухода - почти столько же, сколько Путин в тот момент. Только еще и 16 лет подряд, в отличие от.

Более того, в Германии даже прямых выборов канцлера народом не предусмотрено. В принципе. Президент выдвигает кандидатуру, и парламент за неё тайно(!) голосует. Более того, даже этот самый президент народом напрямую тоже не выбирается, а тоже голосованием в федеральном собрании.

Когда-нибудь либерошиза об этом узнает, но не на нашем веку
+2
0
+2
Ответ Oleg Takida
В Италии тоже были и в Нидерландах. В Нидерландах их просто не допустили)00)00, а в Италии они продались и сменили свои позиции на противоположные
Националисты в Италии, что то мне напоминает. Особенно иронично, что в России оное поддерживают.
+1
0
+1
ну попробуй осудить ЛГБТ акции УЕФА, клубов и прочее. Посмотрим на тебя.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Крутенко
Овечкин поддержал Путина - Продался режиму Мбаппе поддержал Макрона - это демократия С этими двойными стандартами нам нужен новый вид правления, демократия и тоталитаризм себя не оправдывают, они прогнили
Пропустил видимо новость, что Овечкина выгнали из США, а чё нет таких новостей?
Ладно, возможно пропустил тонну осуждений и культуру отмены Овечкина, тоже нет?
Ну может быть хотя бы в России обсуждают что Овечкин играет в стане врага? Ахахах.
+1
0
+1
Ответ Ллб
А каким вообще боком слово ’демократия’ относится к административному осуждению человека за , пусть и несоблюдение текущей социальной повестки?
"пусть и несоблюдение текущей социальной повестки" в вопросе есть ответ
+2
-1
+1
Ответ NickN
Ну вот смотри. Весь цивилизованный мир осудил теракт в Крокус-сити, кроме варваров, которые радовались этому. Они - варвары и поддерживают таких же варваров, напавших и расстрелявших мирное население на концерте. Также весь цивилизованный мир осудил зверское нападение на музыкальный фестиваль в Израиле, убийство людей и захват заложников. Опять-таки, кроме варваров, выражающих симпатии себе подобным. Так что все логично. Варварам нечего делать в цивилизационном мире. Их нужно затыкать и изгонять. Желательно, самым эффективным способом
Весь цивилизованный мир радуется уничтожению 16 тыс детей? И это цивилизованный мир?
+2
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Ответ Сергей Лютый
Да? А почему тогда затыкали рот игрокам поддержавшим Палестину и осудившим Израиль?
Потому что это другое!!!!!!
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Ответ Трент Резнор
Националисты первые по опросам с большим отрывом, не визги Мбаппе решают…
В Италии тоже были и в Нидерландах. В Нидерландах их просто не допустили)00)00, а в Италии они продались и сменили свои позиции на противоположные
+2
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Ответ NickN
Проблемы никакой нет. Каждый имеет право высказать свой голос. Но миграционную политику нужно ужесточать. Не только Франции, но и ФРГ, и России, и США. Времена такие
Пора забрать у Депардье апартаменты в Саранске))
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