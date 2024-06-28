Бернардески о политических заявлениях Мбаппе и сборной Франции: «Это называется демократия – каждый может говорить что хочет. Меня шокирует, что из этого раздувают проблему»

Федерико Бернардески высказался о политической активности французских игроков.

Напомним, на выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

После этого несколько игроков сборной Франции, включая , высказались по теме, призвав французов прийти на выборы.

В свою очередь, Маркус Тюрам призвал голосовать против партии Марин Ле Пен.

– Сейчас много говорят о социальном и политическом участии некоторых футболистов, как Мбаппе и . Некоторые поддерживают это, другие нет. Вы часто занимали определенные позиции по различным вопросам, как вам видится эта ситуация?

– Если бы я был гражданином Франции, мне было бы интересно узнать, что думает другой человек. Независимо от того, знаменит он или нет. Политика и социальные вопросы обсуждаются даже на улице, правда?

В случае с Мбаппе есть большой резонанс, и как французский гражданин он имеет возможность свободно высказывать свое мнение: это называется демократия, и каждый может говорить что хочет.

Меня шокирует то, что из этого раздувают проблему. Мбаппе просто высказал свое мнение о своей стране. Оно вызвало огромный резонанс, и возможно, он сможет изменить мнение многих людей. И что с того?

Я хочу сказать, если у вас есть принципы и ценности, слушать людей, которые могут дать вам что-то новое, которые могут обогатить вас даже с мнениями, отличающимися от ваших, – это способ расти, развиваться, видеть другую точку зрения. Так почему из этого надо делать проблему?

– К сожалению, существует мнение, что спортсмены и футболисты должны говорить только о спорте и футболе, в то время как остальные могут говорить обо всем остальном.

– Это общее заблуждение. Мы люди, и переживаем моменты так же, как и все остальные. Повторяю, мы, безусловно, живем привилегированной жизнью и очень счастливы. Но это не значит, что если у меня есть мнение, я не могу его выразить. Кто-то делает это в подкастах, кто-то в интервью, кто-то на телевидении... Не у всех есть такая возможность, но если бы она была, они тоже бы это делали.

Сегодня люди могут говорить обо всем через свои социальные сети, могут высказывать свое мнение, свою идею. Я думаю, что нужно задумываться, когда вы берете неправильные примеры и это приводит к буллингу, расизму, когда стремятся публично уничтожить человека. Это неправильно. Но если кто-то высказывает свое мнение и уважает всех остальных, нужно просто это уважать. И все, – сказал итальянский полузащитник « ».

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