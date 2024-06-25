«Реал» выкупит Хоселу у «Эспаньола» за 1,5 млн евро, чтобы облегчить переход форварда в «Аль-Гарафу». Испанец будет зарабатывать 8 млн евро за сезон в катарском клубе

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Гарафа Хоселу Футбол

«Реал» выкупит Хоселу у «Эспаньола» перед его переходом в чемпионат Катара.

Ранее сообщалось, что Хоселу, выступающий за «Реал» на правах аренды, близок к переходу «Аль-Гарафу» из чемпионата Катара.

По информации As, «Реал» активирует опцию выкупа форварда, чтобы облегчить его переход в катарский клуб. «Эспаньол» получит за Хоселу 1,5 млн евро.

Сообщается, что Хоселу будет зарабатывать в «Аль-Гарафе» около 8 млн евро за сезон – значительно больше, чем он получает в «Реале».

В минувшем сезоне испанец провел за «Реал» 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи, выиграл с клубом Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.

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10 комментариев
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Эти полтора ляма Хоселу отбил одним матчем с Баварией
+30
-4
+26
Красивый жест, спасибо за все, кантерано!
+22
-2
+20
Достойно 👍
+5
0
+5
Заслуженный контракт, поздравляю!
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Эти полтора ляма Хоселу отбил одним матчем с Баварией
Там еще и Реалу осталось немало!
+1
-1
0
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