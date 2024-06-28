Орлов о Соболеве в «Зените»: «Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока? Малотехничный, однообразный, да еще с таким характером»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Геннадий Орлов Джон Кордоба Матео Кассьерра Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов не понимает, зачем «Зениту» нужен Александр Соболев.

– Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! Он не всегда проходил в состав «Спартака», который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление? Не понимаю! Вот Кордоба, конечно, питерцам пригодился бы. Это другой уровень. Но Соболев...

– Почему вы в него не верите?

– По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный. Да еще и с таким характером. Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?

– В общем, вы не обрадуетесь, если трансфер состоится?

– Да мне кажется, он никогда не состоится! Ну зачем это? Для чего? Ну было бы ему 19 лет – еще ладно... Повторю свой вопрос: зачем «Зениту» Соболев?

– Периодически пишут о том, что Кассьерра может уйти.

– Ну я же уже сказал про Кордобу. Вот вам и кандидатура. Пишут же, что «Зенит» договорился с игроком. Теперь нужно получить добро от «Краснодара».

Все упирается в цену трансфера. Слушайте, да найдет «Зенит» нападающего. Неужели все упирается в Соболева? Ну это даже смешно! – заявил комментатор.

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48 комментариев
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А Дзюба эталон культуры был?
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То ли дело Ионов, Быстров! Интеллигенты, мыслители, глубоко рефлексирующие сапиенсы!
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В культурную столицу😁
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Ответ mallowan
А Дзюба эталон культуры был?
Дзюба ход забивал стабильно
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-4
+12
Они со свой культурной столицей задолбали уже! Собралось в некогда действительно культурном городе бычьё из ленобласти и приезжие с разных окраин страны и как некогда лимитчики никак не угомонятся от своего счастья.
+18
-8
+10
Соболя сколь угодно можно хейтить, но он точно не малотехничный и не однообразный. Его проблемы в игре идут от башки, но точно не от отсутствия техники или понимания футбола
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-5
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То ли дело Радимов и Денисов, вот уж были игроки с идеальным характером
+10
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+8
а Кокорин прям интеллектом блистал 🤣
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Ответ Добрый_Ээх
Половину из его голов за Зенит отменили бы, забей он их за другие клубы.
Получается когда Дзюба забивал 17 голов за сезон за Томь и 17 за Ростов у него еще и отнимали мячи? Это ж какой монстр у нас в РПЛ играл
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+3
Ответ Добрый_Ээх
Половину из его голов за Зенит отменили бы, забей он их за другие клубы.
Может быть
Но я считаю Соболев не уровня Зенита
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Геннадий Сергеевич фигни не скажет! Согласен с ним.
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Ответ Добрый_Ээх
Половину из его голов за Зенит отменили бы, забей он их за другие клубы.
Да даже в СМ отменяли, что уж про другие говорить...
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Ответ Я Гражданин Мира
Дзюба ход забивал стабильно
для цска Дзагоев смвол культуры)))
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+2
Ответ debi
То ли дело Ионов, Быстров! Интеллигенты, мыслители, глубоко рефлексирующие сапиенсы!
От Ионова быстро избавились после того случая. Быстров свой был да и играл хорошо.
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+2
Утомляет этот бред про культурную столицу... Достаточно Медведева послушать . ..)
+5
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+2
Ответ verhowen
Да ещё с таким характером, как у дельфина. Чуть что, сразу нырять.
А ещё и Нева с Балтийским морем под боком. Можно тренироваться. 😁
+4
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+1
Логики в этом вообще не какой нет
Если только они точно уверенны , что уйдет Кассьера или Сергеев. Но даже в этом случае, есть варианты лучше токсичного дельфина, который провалил сезон. 27 игр - 5 голов. О да усилит так усилит . У Сергеева статистика примерно такая же. Но он то конкурирует с Кассьерой, а не с Угальде.
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+1
Ответ Bartez1986
Соболя сколь угодно можно хейтить, но он точно не малотехничный и не однообразный. Его проблемы в игре идут от башки, но точно не от отсутствия техники или понимания футбола
да не от головы, а от партнеров, он же не месси в одно рыло тащить ваших инвалидов, он все делает, 90% единоборств он выигрывает, отдает и забивает, но что сделаешь в среднем клубе где ты прима?
+1
0
+1
Ага. Зато в культурной столице мсье культурность Дзюба был как влитой.
+6
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+1
Если купят то этот флюгер первым же переобуется.
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Ответ Я Гражданин Мира
Дзюба ход забивал стабильно
До Зенита забивал стабильно? Нет, конечно.
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Ответ leon01
Комментарий удален модератором
Дых что ж поделать, въезд в Петербург москвичам пока еще не запрещен, вот они и творят в Петербурге свои преступления в стиле Промеса, как и по всей России.
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Ответ Муртас Тедеишвили
Помню Дзюбу многие тоже были не рады видеть в Зените, но Дзюба своей игрой принëс много пользы Зениту. Вот и сейчас Соболева многие не рады видеть в Зените, хотя Соболев на голову сильнее деревянного Ивана Сергеева а про ущербного Изидора я вообще молчу. Плюс Соболева в том, что он зверски голоден, голоден на трофеи. За всю свою карьеру он никогда не становился чемпионом и в Спартаке ему это не светит и по этому он мечтает играть за Зенит.
Ни на какую голову он не сильнее Сергеева, даже при том что этот сезон для Ивана получился сложным и он играл маловато.

Он бегает, забивает в касание, открывается, отрабатывает, может на фланге атаки сыграть.

Соболев - чисто потолкаться-побороться. Ну и нырнуть-задеть.

У них разные сильные стороны, но по сумме качеств если Соболев и сильнее, то на волосишку, а никак не на голову.
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Ответ jwbmwbqvih
Соболь довольно техничный футболист,еще и пластичный и,как раз,разносторонний футболист. Но его характер мешает ему все это показывать постоянно.
В этом то и загвоздка
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Ответ Streetbor
а Кокорин прям интеллектом блистал 🤣
С момента, как Кокорин особенно ярко "блеснул интеллектом", он не сыграл за основу Зенита ни одного матча. В вот тот же ФК Спартак после этого одарил сидельца Кокорина последним на данный момент в России, по факту пенсионным, контрактом ;)
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Ответ Ка Ман
Дело не в усилении Зенита, а в ослаблении Спартака, а это главное.
Я, как болельщик Спартака с 45-ти летним стажем, только за продажу Соболева за 20-30 млн$. Только вместо него нужно приобрести такого же высокого, но более молодого и качественного напа.
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Договорился с Кордобой ?
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Ответ Никому_никабельный
В культурную столицу😁
ну ладно тебе, не разбивай хрустальные мечты ))
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Зато в бандитском Петербурге он будет как влитой
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согласен с ГСО, данный игрок, по своей ментальности, уровню мастерства, результатам, сидит как влитой в нынешнем своем коллективе. Там полное совпадение по всем параметрам.
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