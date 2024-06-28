Орлов о Соболеве в «Зените»: «Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока? Малотехничный, однообразный, да еще с таким характером»

Геннадий Орлов не понимает, зачем «Зениту» нужен Александр Соболев.

– Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! Он не всегда проходил в состав « », который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление? Не понимаю! Вот Кордоба, конечно, питерцам пригодился бы. Это другой уровень. Но ...

– Почему вы в него не верите?

– По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный. Да еще и с таким характером. Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?

– В общем, вы не обрадуетесь, если трансфер состоится?

– Да мне кажется, он никогда не состоится! Ну зачем это? Для чего? Ну было бы ему 19 лет – еще ладно... Повторю свой вопрос: зачем « » Соболев?

– Периодически пишут о том, что может уйти.

– Ну я же уже сказал про Кордобу. Вот вам и кандидатура. Пишут же, что «Зенит» договорился с игроком. Теперь нужно получить добро от « ».

Все упирается в цену трансфера. Слушайте, да найдет «Зенит» нападающего. Неужели все упирается в Соболева? Ну это даже смешно! – заявил комментатор.

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