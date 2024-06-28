Орлов о Соболеве в «Зените»: «Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока? Малотехничный, однообразный, да еще с таким характером»
Геннадий Орлов не понимает, зачем «Зениту» нужен Александр Соболев.
– Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! Он не всегда проходил в состав «Спартака», который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление? Не понимаю! Вот Кордоба, конечно, питерцам пригодился бы. Это другой уровень. Но Соболев...
– Почему вы в него не верите?
– По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный. Да еще и с таким характером. Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?
– В общем, вы не обрадуетесь, если трансфер состоится?
– Да мне кажется, он никогда не состоится! Ну зачем это? Для чего? Ну было бы ему 19 лет – еще ладно... Повторю свой вопрос: зачем «Зениту» Соболев?
– Периодически пишут о том, что Кассьерра может уйти.
– Ну я же уже сказал про Кордобу. Вот вам и кандидатура. Пишут же, что «Зенит» договорился с игроком. Теперь нужно получить добро от «Краснодара».
Все упирается в цену трансфера. Слушайте, да найдет «Зенит» нападающего. Неужели все упирается в Соболева? Ну это даже смешно! – заявил комментатор.
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Но я считаю Соболев не уровня Зенита
Если только они точно уверенны , что уйдет Кассьера или Сергеев. Но даже в этом случае, есть варианты лучше токсичного дельфина, который провалил сезон. 27 игр - 5 голов. О да усилит так усилит . У Сергеева статистика примерно такая же. Но он то конкурирует с Кассьерой, а не с Угальде.
Он бегает, забивает в касание, открывается, отрабатывает, может на фланге атаки сыграть.
Соболев - чисто потолкаться-побороться. Ну и нырнуть-задеть.
У них разные сильные стороны, но по сумме качеств если Соболев и сильнее, то на волосишку, а никак не на голову.