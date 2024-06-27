В соцсетях The Telegraph перепутали имя Льва Яшина, назвав вратаря Кайлом. Читателям предложили выбрать между Италией на Евро-2000 и СССР на чемпионате 1960 года

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Сборная Италии по футболу сборная СССР соцсети Футбол

В The Telegraph перепутали имя Льва Яшина в публикации в соцсетях.

В аккаунте британского издания в соцсети X (ранее Twitter) была опубликована запись с опросом, где читателям предлагалось выбрать лучшую из двух команд – Италии на Евро-2000 и СССР на чемпионате Европы 1960 года.

В опубликованном протоколе Льва Яшина назвали Кайлом.

Яшин стал чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР. Италия на Евро-2000 стала серебряным призером, уступив в финале сборной Франции.

Скриншот: x.com/TeleFootball

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32 комментария
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Kyle Jacobs, легенда Dinamo Moscow - кто же его не помнит! Весь наш Soviet Union рад был за него, когда он выиграл European Champinoship после того, как Viktor Monday забил в ворота Yugoslavian national team
+173
-2
+171
Топовая была у СССР команда - Кайл Яшин, Джуд Нетто и Харри Понедельник🧐
+126
-6
+120
Ответ 4adikovski007
Kyle Jacobs, легенда Dinamo Moscow - кто же его не помнит! Весь наш Soviet Union рад был за него, когда он выиграл European Champinoship после того, как Viktor Monday забил в ворота Yugoslavian national team
Виктор Мондей - это хорошо)
+84
0
+84
Ответ 4adikovski007
Kyle Jacobs, легенда Dinamo Moscow - кто же его не помнит! Весь наш Soviet Union рад был за него, когда он выиграл European Champinoship после того, как Viktor Monday забил в ворота Yugoslavian national team
Как будто патч не завезли в Football manager)
+63
0
+63
Ответ ApXuMaHqPuT
Топовая была у СССР команда - Кайл Яшин, Джуд Нетто и Харри Понедельник🧐
Тогда правильнее Джуд Понедельник и Харри Нетто. Нетто- обозначение количества трофеев
+43
-3
+40
Знаете, я и сам своего рода Kyle
+27
-2
+25
Да просто редактор откуда то не так скопировал, типо забыл имя стереть или ещё что-то. Но смешно вышло.
Мы в совиет раша любить наша сборная Кайл Яшин энд Виктор Мондей ЯUSSIA ВПЕRED
+18
-2
+16
Странно что они вообще СССР упомянули.
+21
-7
+14
Кайл? Ладно бы "LION", мы бы простили
+12
-2
+10
Если есть Кайл Яшин, значит ждём Льва Уокера
+10
-1
+9
Ответ ApXuMaHqPuT
Топовая была у СССР команда - Кайл Яшин, Джуд Нетто и Харри Понедельник🧐
И ещё Sir Gay Cumheli
+15
-7
+8
Ответ ApXuMaHqPuT
Топовая была у СССР команда - Кайл Яшин, Джуд Нетто и Харри Понедельник🧐
И по краям Глори Метревели и Майкл Месхи.
+7
0
+7
Ответ Тагир Аминов
Тогда правильнее Джуд Понедельник и Харри Нетто. Нетто- обозначение количества трофеев
Нетто - вес товара без тары и упаковки.
+7
-1
+6
Кайл Яшин - это сильно. Мне кажется, у редактора в голове был Кайл Уокер)
+7
-2
+5
Фома Киняев
+4
0
+4
Ответ 4adikovski007
Kyle Jacobs, легенда Dinamo Moscow - кто же его не помнит! Весь наш Soviet Union рад был за него, когда он выиграл European Champinoship после того, как Viktor Monday забил в ворота Yugoslavian national team
лучший, просто the best! а сколько уникальных details использовал)
+3
0
+3
состав от Гены Южноворотова
+2
0
+2
Ответ Вадим Сидоров
Кайл? Ладно бы "LION", мы бы простили
Или "Lionel"
+2
0
+2
Кайл Яшин, Стэн Месхи, Эрик Крутиков и Кенни Маслёнкин
+3
-1
+2
И сборная России 2000 года вынесла бы команду СССР 1960.
Годы идут, физическая и тактическая подготовка на уровень лучше, не говоря о медицине и т.д.
+3
-1
+2
Oh my God! They kill Yashin, you bastards!
+1
0
+1
Kyle в CS 1.6 всегда с «мухой» бегал.
+1
0
+1
Ответ Тагир Аминов
Тогда правильнее Джуд Понедельник и Харри Нетто. Нетто- обозначение количества трофеев
Перед Нетто должен быть Брутто.
+2
-1
+1
Ответ Пытливый Исследователь
Если есть Кайл Яшин, значит ждём Льва Уокера
правосудие по-саваннски
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Ответ Wiley Fox
Касательно заголовка Меня бесит, как местные новостники стремятся переработать заголовки из новостей, что дают по ссылкам В каких, нахрен, соцсетях? В новости и источнике ясно указана одна сеть - бывшая твиттер А получается, что у Зе Телеграф куча соцсетей Чего бы просто заголовки не переносить без этих выдумок сунцовой и прочих?
ты же знаешь, что издание дублирует один и тот же пост в различных соцсетях для большего охвата? и РКНстаграм, к примеру, нельзя упоминать - нужна сноска про эстремизм. Может, это и не тот случай, но к чему претензия?
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Касательно заголовка

Меня бесит, как местные новостники стремятся переработать заголовки из новостей, что дают по ссылкам

В каких, нахрен, соцсетях? В новости и источнике ясно указана одна сеть - бывшая твиттер

А получается, что у Зе Телеграф куча соцсетей

Чего бы просто заголовки не переносить без этих выдумок сунцовой и прочих?
+1
-1
0
Поржал с комментов 😁
0
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Непрофессионализм
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Кайло это же что то вроде кирки. Киркой назвали бы, еще хуже могло стать. А так Кайло и Кайло, типа Коля.
+1
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Дебилы
+6
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