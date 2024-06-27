В соцсетях The Telegraph перепутали имя Льва Яшина, назвав вратаря Кайлом. Читателям предложили выбрать между Италией на Евро-2000 и СССР на чемпионате 1960 года
В The Telegraph перепутали имя Льва Яшина в публикации в соцсетях.
В аккаунте британского издания в соцсети X (ранее Twitter) была опубликована запись с опросом, где читателям предлагалось выбрать лучшую из двух команд – Италии на Евро-2000 и СССР на чемпионате Европы 1960 года.
В опубликованном протоколе Льва Яшина назвали Кайлом.
Яшин стал чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР. Италия на Евро-2000 стала серебряным призером, уступив в финале сборной Франции.
Скриншот: x.com/TeleFootball
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Годы идут, физическая и тактическая подготовка на уровень лучше, не говоря о медицине и т.д.
Меня бесит, как местные новостники стремятся переработать заголовки из новостей, что дают по ссылкам
В каких, нахрен, соцсетях? В новости и источнике ясно указана одна сеть - бывшая твиттер
А получается, что у Зе Телеграф куча соцсетей
Чего бы просто заголовки не переносить без этих выдумок сунцовой и прочих?