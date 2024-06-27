В соцсетях The Telegraph перепутали имя Льва Яшина, назвав вратаря Кайлом. Читателям предложили выбрать между Италией на Евро-2000 и СССР на чемпионате 1960 года

В The Telegraph перепутали имя Льва Яшина в публикации в соцсетях.

В аккаунте британского издания в соцсети X (ранее Twitter) была опубликована запись с опросом, где читателям предлагалось выбрать лучшую из двух команд – Италии на Евро-2000 и СССР на чемпионате Европы 1960 года.

В опубликованном протоколе Льва Яшина назвали Кайлом.

Яшин стал чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР. Италия на Евро-2000 стала серебряным призером, уступив в финале сборной Франции.

Скриншот: x.com/TeleFootball

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